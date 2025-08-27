 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les marchés européens en ordre dispersé avant Nvidia, l'incertitude politique en France plane
27/08/2025

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en ordre dispersé. Les indices parisiens ont rebondi mais sont pénalisés depuis lundi par le risque d'une nouvelle crise politique en France, après l'annonce par François Bayrou d'un vote de confiance le 8 septembre. Cette décision a accentué les incertitudes économique et politique. Côté valeurs, JD Sports a fini en hausse à Londres grâce à sa performance commerciale aux Etats-Unis. Ce soir, Nvidia présentera les résultats de son deuxième trimestre. Le CAC 40 a gagné 0,44% à 7743 points tandis que le Dax a perdu 0,43% à 24047 points.

En Europe, JD Sports a gagné 3,01% à 96,85 pence sur la place londonienne grâce à sa performance commerciale aux Etats-Unis. Le détaillant britannique de vêtements de sport a déclaré que ses ventes à périmètre comparable au deuxième trimestre, clos le 2 août, ont accusé un recul de 3%, après un repli de 2% au premier trimestre. Au Royaume-Uni, la baisse des ventes à périmètre constant atteint 6,1%, reflétant une comparaison difficile avec l'année précédente, lorsqu'elles avaient été stimulées par l'Euro 2024.

A Zurich, Givaudan (-0,85% à 3376 francs suisses) a affiché une des plus fortes baisses au sein de l'indice SMI alors que le groupe suisse a présenté ses nouvelles ambitions de croissance à horizon 2030 et dévoilé l'identité de son nouveau directeur général (Christian Stammkoetter). Sur les cinq prochaines années, le fabricant d'arômes et de parfums anticipe une croissance moyenne du chiffre d'affaires de 4 à 6% sur une base comparable et un flux de trésorerie disponible moyen supérieur à 12 %. Il poursuivra également " activement des opportunités d'acquisition alignées sur ses domaines stratégiques ".

A Paris, LightOn a bondi de 7,83% à 10 euros, sans pour autant effacer ses pertes boursières de lundi et mardi. Le spécialiste de l'IA générative à destination des entreprises et du secteur public a dévoilé ce matin une évolution de sa gouvernance " afin de structurer les prochaines phases de son développement stratégique et de consolider ses fondamentaux ". À compter du 1er septembre 2025, Laurent Daudet, co-fondateur et co-directeur général de la société, prendra la présidence d'un nouveau conseil stratégique. Ce dernier a été créé " pour éclairer les grandes orientations futures de l'entreprise et identifier les opportunités de création de valeur à long terme ".

Les chiffres macroéconomiques

Aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de pétrole ont diminué de 2,392 millions de barils la semaine dernière. Les analystes anticipaient une baisse de 1,700 million. Ces stocks avaient baissé de 6,014 millions de barils la semaine précédente. Les stocks d'essence ont, pour leur part, reculé de 1,236 million de de barils, contre une baisse de 2,720 millions la semaine précédente. Pour les produits distillés, dont le fioul domestique, les stocks ont reculé de 1,786 million de barils, après une hausse de 2,343 millions.

Vers 17h40, l'euro perd 0,30% à 1,1612 dollar.

