Eli Lilly interrompt temporairement les livraisons au Royaume-Uni du médicament amaigrissant Mounjaro

Eli Lilly LLY.N a temporairement interrompu les livraisons de son médicament amaigrissant Mounjaro au Royaume-Uni, en prévision d'une nouvelle augmentation du prix du traitement qui entrera en vigueur le mois prochain.

Lilly a déclaré qu'afin de gérer son approvisionnement et de garantir l'accès des patients, elle a mis en place des allocations pour les pharmacies et les fournisseurs qui commandent des médicaments auprès de l'entreprise.

Des protections juridiques sont en place pour empêcher les fournisseurs de stocker des médicaments de manière inappropriée, a déclaré la société mercredi. Les commandes reprendront le 1er septembre.

Le fabricant de médicaments s'apprête à augmenter le prix catalogue du médicament au Royaume-Uni jusqu'à 170 % en septembre, dans le cadre des pressions exercées par la Maison Blanche pour que les fabricants de médicaments augmentent les prix des médicaments en Europe afin de permettre des réductions de prix aux États-Unis.

Le prix d'un mois d'approvisionnement de la dose la plus élevée du médicament passera de 122 livres à 330 livres (164,81 $ à 445,80 $).

(1 $ = 0,7402 livre)