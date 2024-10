Les marchés en berne : nouvelle flambée du pétrole

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé dans le rouge alors qu’une réplique israélienne est attendue à la suite de l’attaque de l'Iran sur l’État hébreu en début de semaine. Le CAC 40 a perdu 1,32% à 7 477,78 points et l'Eurostoxx 50, 0,96% à 4 915,55 points. Même morosité aux Etats-Unis, où les indices évoluent légèrement au-dessous de l'équilibre avec un Dow Jones abandonnant 0,46% vers 17h40.

On relève dans cette séance riche en statistiques quelques bonnes nouvelles. L'activité dans le secteur privé a été plus vigoureuse qu'anticipé en zone euro en septembre, a indiqué S&P Global.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui comprend les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 49,6 contre 51 en août et un consensus de 48,9. Un indice inférieur à 50 signale une contraction de l'activité. Le PMI des services est ressorti à 51,4 contre un consensus de 50,5 après 52,9 en aout.

Outre-Atlantique, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur non manufacturier est ressorti à 54,9 en septembre contre un consensus de 51,7, selon l'Institute of Supply Management (ISM). Il était à 51,5 en août.

Le cours du pétrole était toujours en progression pour la troisième séance consécutive, à la suite de déclarations de Joe Biden à propos de possibles frappes israéliennes sur des installations pétrolières iraniennes. Le baril de Brent se rapproche des 77 dollars lors de la clôture en Europe. TotalEnergies était la seule hausse significative du CAC 40.

De l'autre côté du spectre, Bouygues a chuté et entraîné son concurrent Orange après avoir abaissé plusieurs objectifs de son activité télécoms. FDJ a affiché la plus forte baisse du SBF120 et du marché SRD après que "Les Échos" ont annoncé que le gouvernement voulait augmenter les prélèvements sociaux du secteur "dès 2025".