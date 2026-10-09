Les marchés des options s'attendent à une saison des résultats animée

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(Ajout d'un nouvel article de blog)

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* Les cours du pétrole reculent

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LES MARCHÉS D'OPTIONS S'ATTENDENT À UNE SAISON DES RÉSULTATS ANIMÉE

Cette saison des résultats pourrait être riche en rebondissements.

Selon UBS, les marchés d’options anticipent les réactions boursières américaines les plus volatiles aux résultats depuis 2020, tandis qu’en Europe, il s’agirait de la troisième plus forte volatilité depuis la période de la pandémie de Covid.

Selon eux: “Cela s'inscrirait dans la tendance à des saisons de résultats de plus en plus volatiles, accompagnées d'une dispersion excessive, ce qui accentuerait l'écart extrême entre la volatilité des actions et celle des indices.”

Les valeurs technologiques devraient connaître la plus forte volatilité, avec une variation moyenne de plus de 7 % anticipée tant en Europe qu’aux États-Unis. La semaine prochaine, l’attention se portera sur les banques américaines (pour lesquelles une réaction du marché de 3 à 4 % est anticipée), et en Europe, sur ASML (4,9 %) et LVMH (4,8 %).

La France est clairement sous les feux de la rampe, mais UBS affirme ne pas constater de prime de risque supplémentaire intégrée dans les cours des titres français à l’approche de la publication de leurs résultats.

On pourrait imaginer que cela s'explique par le fait que la nouvelle source de volatilité, à savoir la situation politique et les écarts de taux, ne devrait pas se répercuter sur les résultats.

(Alun John)

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