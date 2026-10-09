L'ex-chancelier allemand Gerhard Schröder rejoint son "vieil ami" Vladimir Poutine pour sa fête d'anniversaire : Berlin dit son indignation

Connu pour ses accointances avec l'appareil politique russe, l'ex-chancelier allemand est notamment passé par le géant Gazprom avant de rejoindre récemment la direction d'une chaîne russe de supermarchés.

Gerhard Schroder, à Vienne, en 2024 ( APA / EVA MANHART )

Pendant que la Russie continuait ses frappes sur des cibles civiles en Ukraine, le gouvernement allemand a réagi à la visite remarquée de l'ancien chancelier Gerhard Schröder à Vladimir Poutine.

Le chancelier Friedrich Merz est "profondément indigné" de la rencontre entre les deux hommes à l'occasion l'anniversaire du président russe, a ainsi déclaré un porte-parole du gouvernement vendredi 9 octobre.

"Poutine est seul responsable de la guerre en Ukraine. Ses ordres sont la cause de la souffrance incommensurable qui s'y abat chaque jour, des victimes civiles, des familles déchirées, des morts et des blessés", a dit Steffen Meyer lors d'une conférence de presse régulière à Berlin.

"Dans ce contexte, le chancelier fédéral juge tout simplement immoral que M. Schröder fasse la fête avec M. Poutine en un jour pareil", a-t-il ajouté.

Le Kremlin a indiqué jeudi que M. Poutine avait invité son "vieil ami" à le rejoindre pour son 74e anniversaire après avoir appris sa présence à Moscou. Des photos publiées par la présidence russe montrent les deux hommes se serrant la main en souriant.

Le même jour, un nouveau carnage est survenu en Ukraine à Kramatorsk, après le bombardement russe de deux bus, ayant fait au moins 30 morts.

Interrogé pour savoir si Friedrich Merz allait appeler M. Schröder pour en discuter avec lui, le porte-parole du gouvernement allemand a assuré "avoir expliqué avec la plus grande clarté" la manière dont le chancelier et l'exécutif "voyaient les choses".

Proposé comme "médiateur"

Les liens de Gerhard Schröder, social-démocrate et chancelier allemand de 1998 à 2005, avec M. Poutine, suscitent le malaise en Allemagne, qui est l'un des principaux soutiens de l'Ukraine et qui entretient des relations particulièrement tendues avec Moscou. Après avoir quitté la chancellerie, il avait déjà travaillé pour le géant gazier russe Gazprom. Il avait ainsi été privé d'avantages accordés aux anciens chefs de gouvernement allemands en raison de sa proximité avec le président russe, auquel il est resté fidèle en dépit de l'offensive en Ukraine. En mai dernier, M. Poutine avait suggéré que l'Europe choisisse Gerhard Schröder comme médiateur pour régler le conflit. Cette option avait rapidement été balayée par les 27 pays de l'UE.