Les marchés boursiers vacillent et les cours du pétrole chutent après l'annonce par Trump de la suspension de l'aide à Israël

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* Les indices de référence S&P 500 et Nasdaq en hausse

* Le dollar reste stable, les rendements des bons du Trésor progressent légèrement à l'approche des élections de mi-mandat

* La volatilité du pétrole tient les investisseurs en haleine

* Les cours de l'or et de l'argent reculent

par Chibuike Oguh

Les marchés boursiers mondiaux ont vacillé mardi tandis que les cours du pétrole poursuivaient leur baisse après que le président américain Donald Trump a annoncé avoir accepté de suspendre une aide de 4 milliards de dollars à Israël à la fin de l'année.

Les investisseurs avaient également les yeux rivés sur l'issue des élections de mi-mandat aux États-Unis : les sondages et les analystes indépendants s'attendent à ce que les démocrates arrachent la Chambre des représentants aux républicains, tandis que le contrôle du Sénat reste incertain. Une victoire écrasante des démocrates pourrait entraîner un contrôle plus strict de l'intelligence artificielle et un renforcement de la réglementation des entreprises.

À Wall Street, l’indice de référence S&P 500 et le Nasdaq progressaient, portés par les hausses des valeurs industrielles, technologiques et des services de communication, tandis que les titres des biens de consommation courante et des matériaux entraînaient les baisses. Le Dow Jones était également en baisse.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 0,18%, l'indice S&P 500 .SPX a progressé de 0,56% et l'indice Nasdaq Composite .IXIC a gagné 0,97%.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,33%. L'indice MSCI, qui regroupe des actions du monde entier

.MIWD00000PUS , a progressé de 0,10%.

"Au cours des trois dernières semaines, le marché a essentiellement pris en compte trois événements majeurs et tenté d’en évaluer les conséquences: le premier était la réunion de la Fed la semaine dernière; le deuxième, la saison des résultats; et aujourd’hui, nous assistons au troisième, à savoir les élections de mi-mandat", a déclaré Wasif Latif, directeur des investissements chez Sarmaya Partners.

"La réunion de la Fed n’a pratiquement pas eu d’impact; la saison des résultats s’est globalement bien déroulée, même si elle a été difficile pour certains géants du cloud, car la hausse des taux d’intérêt commence à peser sur l’appétit du marché pour de nouvelles dépenses financées par l’endettement. Quant aux élections, nous savons que les sondages prévoient un score élevé pour les démocrates, mais le marché ne semble pas encore prendre la mesure d’un éventuel coup de frein concernant les centres de données."

RÉDUCTION DE L'AIDE À ISRAËL

Trump a déclaré qu’Israël n’avait plus besoin de ce financement et que certains démocrates et responsables politiques de gauche utilisaient le soutien financier américain à Israël comme argument pour critiquer les républicains. Il avait conclu un accord avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour mettre fin à cette aide, a-t-il déclaré lors d’une interview sur Fox News.

Ces déclarations ont fait baisser les cours du pétrole. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1,45%, à 103,28 dollars le baril.

Les États-Unis et l’Iran sont encore loin d’un accord pour mettre fin à leur conflit, a déclaré mardi un haut responsable iranien à Reuters . Dans la nuit, les États-Unis ont mené des frappes "défensives" sur l’île iranienne de Qeshm, visant des missiles sol-air utilisés contre des cibles américaines, a indiqué un responsable américain.

Sur le marché des devises, le dollar s'est légèrement raffermi face à ses principaux homologues, notamment le yen japonais et le franc suisse. Il a progressé de 0,32% à 158,44 face au yen JPY= et a gagné 0,27% à 0,821 face au franc

CHF= .

L’euro EUR= a progressé de 0,08% face au dollar, à 1,1194 $.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la devise par rapport à un panier de devises, est resté stable à 101,81. Il avait atteint lundi son plus bas niveau depuis un mois.

Le yuan chinois s'est affaibli face au dollar américain après que la Banque populaire de Chine a annoncé qu'elle allait relever le ratio de réserves de change , une mesure visant à freiner la longue hausse du yuan. Le yuan CNH= s'est affaibli de 0,32% face au billet vert, à 6,67 pour un dollar.

Sur le marché obligataire, les rendements des titres d’État ont augmenté aux États-Unis et en Europe. Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a progressé de 4,3 points de base, à 4,935%.

Le rendement du Bund allemand de référence à 10 ans

DE10YT=RR a progressé de 1,91 point de base, à 3,311%. Le rendement du gilt britannique à 10 ans GB10YT=RR a gagné 5,17 points de base, à 5,247%.

Les cryptomonnaies se sont stabilisées après le piratage de Binance la semaine dernière . Le bitcoin BTC= a progressé de 0,93% à 77.469,76 $.

Sur le marché des matières premières, les cours de l’or et de l’argent ont baissé. L’or au comptant XAU= a reculé de 0,39% à 3.932,20 dollars l’once, tandis que l’argent au comptant

XAG= a chuté de 1,63% à 49,80 dollars l’once.