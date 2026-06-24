Les marchés boursiers se stabilisent grâce au rebond du secteur technologique ; le dollar s'apprécie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les cours du pétrole ont chuté de plus de 1 %, frôlant leurs plus bas niveaux depuis quatre mois, alors que les pétroliers du Golfe semblaient sur le point de reprendre leur transit par le détroit d'Ormuz

* Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis un an face aux principales devises, les investisseurs se tournant vers des valeurs refuges

* L'indice sud-coréen Kospi a rebondi de 3,5 % mercredi, après avoir chuté de 10 % mardi

(Mise à jour des cours) par Amanda Cooper

Les marchés boursiers ont amorcé mercredi une reprise timide après la déroute des valeurs technologiques , sur fond de prudence face à des valorisations jugées excessives dans le secteur de l’IA, tandis que les cours du pétrole brut chutaient vers leurs plus bas niveaux depuis quatre mois et que le dollar atteignait son plus haut niveau depuis un an.

Les valeurs technologiques, qui avaient été durement touchées mardi, ont légèrement progressé dans l’attente des résultats du fabricant de puces Micron , dont les produits contribuent à alimenter l’essor de l’IA. Mais le sentiment restait fragile et les investisseurs ont opté pour des valeurs refuges telles que le dollar.

"L'évolution des cours sur les marchés au cours des sept derniers jours de cotation a été alarmante, non seulement à la baisse, mais aussi à la hausse," a déclaré Michael McCarthy, analyste de marché chez Moomoo Securities Australia. "Lorsque les marchés évoluent aussi rapidement, dans un sens comme dans l'autre, c'est un signe d'instabilité."

Les fortes fluctuations des actions asiatiques observées pendant la nuit, qui ont vu l’indice sud-coréen Kospi .KS11 transformer la baisse de 10 % enregistrée mardi en une hausse de 3,5 % mercredi, ne se sont pas traduites par une forte volatilité en Europe.

LA "PRIME DE RISQUE" DU DOLLAR MISE EN AVANT

Dans l’ensemble, le marché boursier régional est resté pratiquement inchangé sur la journée .STOXX . La chute de 15 % du titre de l’entreprise de défense Rheinmetall, suite à des informations parues dans la presse selon lesquelles le gouvernement allemand envisagerait d’abandonner un projet de frégates de plusieurs milliards d’euros qui avait pris du retard , a été partiellement compensée par les hausses enregistrées par quelques valeurs phares des secteurs du luxe et des technologies.

Les contrats à terme sur les actions américaines ESc1

NQc1 ont progressé de 0,2 % à 0,4 %. Le dollar, quant à lui, s’est apprécié pour la troisième journée consécutive face à un panier de devises majeures =USD , atteignant son plus haut niveau depuis un an.

Les stratèges de la Banque Scotia estiment que le dollar devrait reculer, car les anticipations d’au moins une hausse des taux de la Réserve fédérale cette année, qui ont soutenu la devise, sont exagérées, d’autant plus que les cours du pétrole s’apaisent.

"Le dollar continue également de bénéficier d’une importante 'prime de risque' due aux inquiétudes persistantes liées à la géopolitique, et plus particulièrement au conflit entre les États-Unis et l’Iran," ont-ils déclaré.

DÉTROIT D’HORMUZ

Les cours du pétrole ont chuté de plus de 2 % mercredi, prolongeant ainsi les baisses enregistrées cette semaine et s’échangeant à des niveaux proches de leurs plus bas depuis quatre mois, sur fond d’indices laissant penser que davantage de pétroliers bloqués dans le Golfe devraient quitter le détroit d’Ormuz .

Une grande incertitude plane sur les perspectives, étant donné que les États-Unis et l’Iran ont fourni des versions contradictoires sur ce dont les deux pays avaient convenu dans le cadre de leur accord de paix, notamment sur des éléments clés tels que les inspections nucléaires et le contrôle du détroit.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a reculé de 1 point de base, à 4,48 %.

L'euro a été l'une des principales victimes de la vigueur du dollar mercredi, les investisseurs ayant revu à la baisse leurs anticipations quant à une hausse plus importante des taux de la Banque centrale européenne cette année, tout en anticipant une probabilité accrue que la Fed relève ses taux d'intérêt.

L’euro EUR= s’échangeait autour de son plus bas niveau depuis un an, en baisse pour la troisième journée consécutive à 1,1345 $. Il a perdu plus de 2,5 % depuis le début du mois de juin, se dirigeant vers sa pire performance mensuelle depuis juillet dernier.

Le yen JPY= s'est également affaibli ce jour-là, s'échangeant autour de 161,695, ce qui a maintenu les marchés sur le qui-vive quant à une éventuelle intervention sur le marché des changes visant à soutenir la devise japonaise malmenée.

Le compte-rendu de la dernière réunion de la Banque du Japon, au cours de laquelle celle-ci a relevé son taux d'intérêt à un plus haut de 31 ans à 1,00 %, a révélé que les décideurs politiques avaient débattu des risques croissants d’inflation, certains appelant à des hausses plus rapides des taux d’intérêt afin de rapprocher les coûts d’emprunt des niveaux jugés neutres pour l’économie.

Avec la hausse du dollar, l’or XAU= a prolongé ses pertes, reculant de 1,5 % à 4.045 dollars l’once, se rapprochant ainsi de son plus bas niveau depuis deux semaines.