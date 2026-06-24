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Atos fournit à l'État le portail d'accès au Réseau Radio du Futur
information fournie par Zonebourse 24/06/2026 à 16:14

Le groupe informatique (-1,55%) a annoncé avoir livré à l'ACMOSS (Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours du ministère de l'Intérieur) le système d'information et de gestion (SI-G) du Réseau Radio du Futur (RRF), la nouvelle infrastructure de communications destinée aux acteurs français de la sécurité, du secours et de la santé.

Ce portail constitue le point d'accès aux ressources opérationnelles et administratives du RRF, un réseau haut débit, sécurisé et prioritaire reposant sur les technologies 4G et 5G. Près de 10 000 agents de différents services de l'État utilisent déjà le dispositif. De nouvelles fonctionnalités sont actuellement déployées, notamment la portabilité sortante, l'itinérance internationale et une refonte ergonomique de certains modules. Ces évolutions permettent également à Bouygues Telecom de rejoindre Orange parmi les opérateurs de référence du réseau.

Véritable outil de pilotage du RRF, le SI-G assure la gestion des abonnements, des équipements de télécommunications, de la facturation et du suivi de la qualité des réseaux utilisés par les services de secours. Il garantit également la traçabilité et la conformité des opérations de commande.

Atos souligne avoir intégré au système des exigences élevées en matière de sécurité, de performance, de continuité et de qualité de service afin d'accompagner la montée en charge du réseau. À terme, d'ici 2027, plus de 300 000 utilisateurs - policiers, gendarmes, pompiers, personnels du SAMU, préfets, douaniers, militaires, agents du ministère de la Justice et opérateurs d'importance vitale - doivent être raccordés au RRF pour renforcer la coordination des interventions lors des situations d'urgence.

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1 commentaire

  • 16:31

    mdr vous parlez du Annonce Lol ! l'action reste en bernes

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