Les marchés boursiers restent stables alors que les investisseurs attendent avec impatience la décision de la Fed et les résultats des entreprises technologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La Fed devrait maintenir ses taux inchangés

* De nouvelles **frappes** au Moyen-Orient font grimper les cours du pétrole

* Les résultats de SK Hynix ne parviennent pas à apaiser les inquiétudes

* Tous les regards sont tournés vers la publication des résultats des géants de la tech

(Mise à jour des cours, ajout d'un graphique) par Niket Nishant et Ankur Banerjee

Les marchés boursiers mondiaux ont peiné à progresser mercredi, les gains modestes enregistrés aux États-Unis n’ayant guère suffi à rassurer les investisseurs effrayés par une vague de ventes massives en Asie, où les inquiétudes concernant les valorisations des entreprises du secteur de l’IA ont mis les nerfs à rude épreuve.

Alors que le sentiment à l'égard des fabricants de puces liés à l'IA est devenu nettement négatif dans un contexte de craintes croissantes face à la concurrence chinoise, les investisseurs attendent désormais les résultats des géants de la technologie Microsoft MSFT.O et Meta META.O , qui devront franchir un obstacle de taille lorsqu'ils publieront leurs résultats plus tard dans la journée.

Les attentes sont devenues si élevées que même une multiplication par six du bénéfice trimestriel de SK Hynix

000660.KS s’est avérée insuffisante , entraînant une chute de 9,61 % du cours de l’action.

« La correction des valeurs du secteur des semi-conducteurs semble exagérée, mais il faut s’attendre à de la volatilité chaque fois que le marché trouve des raisons de remettre en question la pérennité du cycle de l’IA », a déclaré Jake Seltz, gestionnaire de portefeuille pour l’équipe Empiric LT Equity chez Allspring Global Investments.

« Les attentes étaient si élevées que de bons résultats n’ont pas toujours suffi. »

L’indice sud-coréen KOSPI .KS11 , devenu emblématique des fortes fluctuations du sentiment vis-à-vis de l’IA, a chuté de près de 6 % au lendemain d’une baisse de plus de 10 % qui l’avait conduit à son plus bas niveau depuis trois mois.

Le ministre des Finances, Koo Yun-cheol, a présenté ses excuses mercredi, reconnaissant que les fonds négociés en bourse (ETF) à effet de levier sur une seule action avaient été introduits sans examen approfondi. L’autorisation de ces ETF a été critiquée, car elle aurait conduit à une volatilité accrue sur le marché sud-coréen.

L'indice de référence paneuropéen STOXX 600 .STOXX est resté stable. À Wall Street, les contrats à terme sur l'indice Nasdaq 100 NQcv1 , à forte composante technologique,et sur l'indice de référence S&P 500 EScv ont progressé respectivement de 0,27 % et 0,24 %.

L'indice MSCI All Country World Price .MIWD00000PUS a reculé de 0,14 %, oscillant près de son plus bas niveau depuis un mois.

La Réserve fédérale américaine doit également annoncer sa décision sur les taux d’intérêt dans le courant de la journée.

Les opérateurs s’attendent pour la plupart à ce que la banque centrale américaine maintienne ses taux inchangés, mais anticipent au moins une hausse d’ici la fin de l’année. Plusieurs responsables de la banque centrale ont ouvertement exprimé leurs inquiétudes concernant l’inflation.

Si la réunion de la Fed devrait, selon l’opinion générale, passer inaperçue, la hausse des coûts de financement constitue un risque majeur pour les actions cette année, de nombreux géants de la technologie s’appuyant de plus en plus sur les marchés boursiers pour financer leur expansion, a déclaré David Waddell, stratège en chef des investissements chez Coastal Bridge Advisors.

LES PRIX DU PÉTROLE ASSOMBRISSENT LES PERSPECTIVES D’INFLATION

Outre le double défi que représentent les résultats des entreprises et la politique de la banque centrale, les investisseurs doivent également composer avec l’incertitude au Moyen-Orient, où les efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre avancent par à-coups et où une paix durable reste difficile à atteindre.

« Ce genre de revirements rapides rend beaucoup plus difficile la distinction entre le signal et le bruit », a déclaré Edward Acton, stratège en taux chez GMO.

De nouvelles frappes dans la région ont fait grimper les contrats à terme sur le Brent LCOc1 de 5,34 %, à 88,58 dollars le baril, mettant le contrat en passe de mettre fin à une série de trois jours de baisse.

« C’est la volatilité du pétrole, et pas seulement son niveau, qui peut être inflationniste si certains prix augmentent en raison du pétrole mais tardent à redescendre », ont écrit les stratèges de BofA Securities.

La perspective d’une inflation alimentée par le pétrole a maintenu la pression sur les bons du Trésor américain. Le rendement de l’obligation de référence du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a augmenté de2,65 points de base pour s’établir à4,6305 %, en passe de mettre fin à trois jours de baisse.

Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans

US30YT=RR s’établissait à 5,1298%. Il est resté au-dessus de 5 % pendant 17 séances consécutives.