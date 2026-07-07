Les marchés boursiers reculent alors que le secteur technologique cède du terrain malgré les bénéfices records de Samsung ; le prix du pétrole progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Samsung enregistre une multiplication par 19 de son résultat d'exploitation pour la période avril-juin

* Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 reculent de 1,2 %, ceux sur le S&P 500 de 0,3 %

* Le Brent progresse de 1 % après le blocage apparent des négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran

(Mises à jour tout au long de l'article) par Amanda Cooper

Les marchés boursiers mondiaux ont reculé mardi, les valeurs technologiques ayant chuté malgré les résultats exceptionnels de Samsung Electronics, les investisseurs restant préoccupés par la pérennité de la reprise alimentée par l'intelligence artificielle, tandis que les cours du pétrole ont augmenté en raison de la recrudescence des tensions au Moyen-Orient.

Samsung Electronics 005930.KS a annoncé une multiplication par 19 de son résultat d’exploitation pour la période avril-juin, à 89,4 billions de wons (58,4 milliards de dollars), marquant ainsi un troisième trimestre consécutif de résultat d’exploitation record pour le plus grand fabricant mondial de puces mémoire.

Loin de rassurer les investisseurs, ces résultats ont déclenché une vague de ventes massives sur les actions de Samsung et de son concurrent SK Hynix, pesant sur l’indice sud-coréen Kospi .KS11 et d’autres marchés asiatiques à forte composante technologique. Les investisseurs s’interrogent de plus en plus sur la pérennité de la croissance des bénéfices liée à l’intelligence artificielle si les goulots d’étranglement dans l’approvisionnement en composants clés, tels que les puces mémoire, venaient à s’atténuer.

“C’est un record pour Samsung, mais plutôt que d’apaiser les marchés, ces résultats solides ont fait craindre que l’essor des ventes de puces d’IA ne puisse être maintenu”, a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

Morgan Stanley a indiqué dans une note datée de lundi que la récente faiblesse des valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs signalait un élargissement des gains du marché, les investisseurs étant susceptibles de se tourner vers les géants de l’IA ainsi que vers les valeurs des biens de consommation discrétionnaire, des transports et des biotechnologies.

SK Hynix devrait faire son entrée au Nasdaq cette semaine dans le cadre d’une introduction en bourse de 28 milliards de dollars , l’une des plus importantes levées de fonds au monde, alors que le fabricant de puces cherche à tirer parti de l’essor de l’IA.

Son titre, qui avait grimpé de pas moins de 350 % cette année à son plus haut niveau il y a deux semaines, a depuis chuté d’environ 30 % dans le contexte d’une vague de ventes généralisée sur les valeurs mondiales du secteur des semi-conducteurs.

En Europe, où l’exposition aux valeurs volatiles liées à l’IA est plus limitée, l’indice STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,1 %, soutenu par la hausse des titres pétroliers et gaziers, les cours du brut ayant légèrement augmenté alors que les pourparlers de paix entre les États-Unis et l’Iran semblaient s’essouffler.

Ajoutant aux inquiétudes du marché, les Gardiens de la révolution iraniens ont tiré lundi au moins deux missiles sur des navires commerciaux transitant par le détroit d’Ormuz, a rapporté Axios, citant deux responsables américains. Les navires ont subi des dégâts importants, mais il n’y a pas eu de victimes, selon le rapport.

Les contrats à terme sur le Brent ont progressé d'environ 1 % pour s'établir à 72 dollars le baril.

Les contrats E-mini sur l'indice américain S&P 500 EScv1 ont reculé de 0,3 %, les contrats E-mini sur le Nasdaq 100

NQcv1 ont perdu 1,2 % et les contrats E-mini sur le Dow Jones

YMcv1 ont baissé de 0,02 %.

RÉUNION DE L'Otan

Le président américain Donald Trump, qui a fait pression sur l'Europe pour qu'elle augmente ses dépenses de défense et s'est heurté aux dirigeants européens au sujet de la guerre en Iran et du Groenland, doit participer à une réunion de l'Otan en Turquie à partir de mardi.

Donald Trump a déclaré lundi que les États-Unis concluraient un accord avec l’Iran ou “iraient jusqu’au bout ”, réitérant ainsi sa menace d’une intervention militaire alors que Téhéran affiche une attitude de défi à la suite des funérailles de l’ancien Guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.

Sur les marchés des changes, l’indice du dollar =USD , qui mesure la valeur de la devise américaine par rapport à six autres devises, est resté pratiquement inchangé à 100,88. L’euro

EUR= a reculé de 0,03 % à 1,1436 dollar.

Le yen JPY= s'est redressé après avoir franchi la barre des 162 pour un dollar, un niveau proche de son plus bas depuis 40 ans, et s'établissait en fin de séance en hausse de 0,17 % à 161,79 pour un dollar. Les opérateurs restaient vigilants quant à une éventuelle intervention, face aux signes d'un possible changement de stratégie de la part des autorités japonaises.

Les rendements des obligations d’État japonaises ont baissé après avoir atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies, suite à une émission de dette à très long terme qui a suscité une forte demande.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a progressé de 1,62 point de base, passant de 4,479 % lundi en fin de séance à 4,495 %.

Les investisseurs auront une nouvelle indication de l'approche du nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, en matière de politique monétaire lorsque le compte-rendu de la dernière réunion du Comité fédéral de l'open market (FOMC) sera publié mercredi, le premier sous sa direction.