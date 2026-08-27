Les marchés boursiers mondiaux restent stables, l'essor de Nvidia tempérant la prudence qui règne à Jackson Hole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours)

* Nvidia en hausse de 6 % dans les échanges avant l'ouverture des marchés américains

* Comme prévu, la Banque de Corée relève ses taux d'intérêt à 3 %

* Le Brent remonte dans un contexte d’incertitude autour du détroit d’Ormuz

* L'or et les cryptomonnaies progressent à l'approche du sommet de Jackson Hole

par Danilo Masoni

Les marchés boursiers se sont stabilisés jeudi, les perspectives optimistes de Nvidia ayant stimulé les valeurs technologiques, même si la prudence à l’approche du discours du président de la Fed, Kevin Warsh, vendredi à Jackson Hole, et les incertitudes concernant le détroit d’Ormuz ont freiné l’appétit pour le risque.

Les valeurs technologiques .SX8P ont progressé de 1,8 % en Europe et figuraient parmi les rares secteurs en territoire positif après que Nvidia a prévu une croissance de son chiffre d’affaires d’environ 70 % pour l’exercice se terminant en janvier 2028. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX reculait d'environ 0,1 % à 11 h 57 GMT, tandis que les inquiétudes croissantes concernant les perspectives politiques en France ont poussé l'indice des valeurs vedettes du CAC 40 .FCHI à Paris à son plus bas niveau depuis plus d'un mois, en baisse de 1 %.

L'indice MSCI All Country World .MIWO00000PUS est resté globalement inchangé, les hausses des valeurs technologiques asiatiques et la progression des contrats à terme américains ayant compensé la faiblesse observée en Europe.

NVIDIA FORECAST EASES AI BUBBLE CONCERNS?

Les prévisions de chiffre d’affaires de Nvidia NVDA.O ont dépassé les attentes, faisant grimper son titre de 6 % lors des échanges avant l’ouverture du marché américain. Le fabricant de puces a également indiqué que la pénurie de composants de mémoire limiterait le rythme auquel il pourrait augmenter sa production.

"Nvidia a désormais surpris à la hausse pendant plusieurs trimestres d’affilée, associant systématiquement de solides résultats à des prévisions ambitieuses. Cela donne un nouvel élan au secteur", a déclaré Marco Vailati, responsable de la recherche et des investissements chez Cassa Lombarda.

"Paradoxalement, la principale contrainte semble actuellement résider dans la capacité de production plutôt que dans la demande", a-t-il ajouté, précisant que ces prévisions devraient apaiser les inquiétudes quant à la pérennité du boom des dépenses en intelligence artificielle. À Paris, les valeurs bancaires ont reculé de 3 à 4 %, les investisseurs s'inquiétant du prochain budget et des risques liés aux élections de l'année prochaine, le premier débat présidentiel devant avoir lieu plus tard dans la journée de jeudi.

L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de 0,3 %, prolongeant ainsi sa hausse pour la troisième journée consécutive.

Le KOSPI sud-coréen .KS11 a progressé de 1,5 %, réduisant toutefois ses gains antérieurs après que la Banque de Corée a relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base à 3 %, conformément aux attentes du marché. Les actions taïwanaises

.TWII ont progressé de 0,3 %, tandis que le Nikkei japonais

.N225 a reculé de 0,2 %.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 et le S&P 500

ESc1 ont progressé respectivement de 0,9 % et 0,4 %, après une clôture en baisse mercredi, lorsque les données ont révélé que l’indice des dépenses de consommation des ménages avait augmenté de 0,2 % en juillet par rapport au mois précédent, après une baisse de 0,1 % en juin.

"Si l’inflation sous-jacente du PCE en juillet s’est inscrite dans la fourchette des prévisions, les détails de cette publication étaient plus inflationnistes", a écrit Jim Reid, responsable mondial de la recherche macroéconomique chez Deutsche Bank.

Il a ajouté que la forte dynamique économique mise en évidence par les commandes de biens durables et les données du PIB était difficile à concilier avec l’idée selon laquelle la politique monétaire reste restrictive.

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans de référence

US10YT=RR sont restés globalement stables à 4,66 %, les investisseurs attendant le discours de Warsh à Jackson Hole pour obtenir de nouveaux indices sur l'évolution des taux américains.

"Je ne veux pas paraître pessimiste, mais les risques sont asymétriques", a déclaré Vailati. "Il y a davantage de chances d’une réaction négative si Warsh adopte une position plus restrictive que d’une réaction positive s’il se contente de s’en tenir au message actuel."

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont inversé leur tendance baissière initiale pour s'échanger en hausse de 0,8 % à 88,5 dollars, alors que le Premier ministre du Qatar s'apprêtait à se rendre à Téhéran dans le but de relancer les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran, le trafic maritime étant encore loin d'avoir retrouvé son niveau normal.

L’or XAU= s’est également stabilisé autour de 4 595 dollars l’once après un recul mercredi.

Sur les marchés des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a progressé de 1,3 % à 79 461 dollars après avoir brièvement franchi la barre des 80 000 dollars cette semaine pour la première fois en plus de trois mois, tandis que l’ether ETH= a gagné 1,3 % à 2 504 dollars. Tout comme l’or, ces deux cryptomonnaies ont été soutenues par une reprise des opérations spéculatives liées à la "dépréciation du dollar", après l’intervention du département du Trésor américain sur les marchés obligataires la semaine dernière. Sur le mois, l’or affiche une hausse d’environ 14 %, le bitcoin de 25 % et l’ether de 34 %.

L'indice du dollar =USD est resté pratiquement inchangé à 99,14, proche de son plus haut niveau de la semaine dernière.