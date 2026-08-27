Wall Street ouvre en hausse, salue les performances de Nvidia

Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 juillet 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue sur une note positive jeudi, soulagée par les résultats stratosphériques du géant des puces informatiques Nvidia, et dans l'attente d'une prise de parole du patron de la banque centrale américaine (Fed).

Vers 13H55 GMT (15H55 à Paris), le Nasdaq - qui rassemble les grands noms du secteur technologique - prenait 0,99%, l'indice élargi S&P 500 progressait de 0,42% et le Dow Jones grappillait 0,09%.

"Nvidia a encore une fois affiché des résultats trimestriels exceptionnels hier après la clôture, redonnant un peu d'élan aux valeurs du secteur des semi-conducteurs", résument les analystes de Briefing.com.

La première capitalisation mondiale a, une nouvelle fois, largement dépassé les attentes au deuxième trimestre de son exercice décalé. Et le groupe s'attend à une accélération de la demande jusqu'à au moins fin 2027, tirée par l'intelligence artificielle (IA).

Le bénéfice net se situe à 59,7 milliards de dollars, plus que doublé sur un an (+126%), selon un communiqué publié mercredi. Rapporté par action, il s'établit à 2,22 dollars, contre 2,09 dollars projetés par les analystes.

L'action Nvidia s'envolait jeudi de 6,95% à 224,23 dollars, soit un gain d'environ 350 milliards de dollars de valorisation boursière.

Dans son sillage, d'autres grands noms des puces étaient recherchés (Intel +2,10%, Broadcom +3,01%, SK hynix +2,24%).

"De nombreuses valeurs du secteur des logiciels affichent aussi une forte hausse après la publication de leurs résultats", donnant un coup de pouce supplémentaire à la place américaine, notent les experts de Briefing.com.

C'est le cas de Salesforce, qui s'envolait de 17,98%, d'Okta (+21,34%), ou Crowdstrike (+15,80%).

Côté indicateurs, les demandes hebdomadaires d'inscription au chômage sont ressorties légèrement en dessous des attentes du marché, à 203.000 la semaine passée (contre 208.000 escompté, selon le consensus de Trading Economics).

Les chiffres "continuent de se maintenir juste au-dessus de la barre des 200.000, ce qui montre peu de changement au niveau des licenciements", soulignent les analystes de Briefing.com.

Les opérateurs attendent désormais avec impatience le discours vendredi de Kevin Warsh, président de la Fed, lors de la rencontre annuelle des banquiers centraux de Jackson Hole, dans le Wyoming.

"Jusqu'à présent, les investisseurs ont été déçus" par le nouveau patron de l'institution monétaire, estime auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

"Il n'a pas clairement indiqué quelles conditions seraient nécessaires pour qu'il modifie les taux d'intérêt, ni sa stratégie pour lutter contre l'inflation, laquelle se situe actuellement bien au-dessus de l'objectif de la Fed (de 2%, ndlr)", poursuit l'analyste. "Le marché serait donc ravi d'en savoir plus."

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts de l'Etat américain à échéance dix ans se tendait légèrement à 4,66% contre 4,65% la veille en clôture.

Au tableau des valeurs, le fabricant d'ordinateurs HP glissait de 6,27% à 28,61 dollars, pénalisé par une baisse des livraisons de PC. Le groupe a néanmoins fait mieux qu'attendu au troisième trimestre.

La chaîne de magasins d'articles à bas prix Dollar General était recherchée (+5,23% à 129,21 dollars), poussée par un bilan financier jugé encourageant et une révision à la hausse de ses prévisions.

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