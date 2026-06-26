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Les marchés boursiers mondiaux reculent légèrement, sous l'effet d'une vague de ventes dans le secteur technologique qui pèse sur les marchés
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 22:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix dans l'ensemble du texte, ajout du cours de clôture du pétrole)

* Les actions européennes reculent, le yen frôle son plus bas niveau depuis 40 ans

* Le pétrole recule vers ses plus bas niveaux depuis quatre mois

* L'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq s'orientent vers une perte hebdomadaire

par Chibuike Oguh

Les marchés boursiers mondiaux ont légèrement reculé vendredi, s'orientant vers une baisse hebdomadaire, les investisseurs continuant à prendre leurs bénéfices sur les valeurs technologiques et les actions des fabricants de puces électroniques, qui avaient connu une forte hausse, tandis que les cours du pétrole brut s'effondraient alors que davantage de pétroliers quittaient le détroit d'Ormuz .

À Wall Street, les trois indices s'échangeaient en baisse dans un marché agité, les pertes enregistrées dans les secteurs de l'industrie, de la technologie et de l'énergie ayant compensé les gains des valeurs de la santé et de l'immobilier.

Le S&P 500 et le Nasdaq s’orientaient vers une perte hebdomadaire, tandis que le Dow Jones s’apprêtait à enregistrer un gain hebdomadaire.

Les valeurs des semi-conducteurs .SOX ont reculé de 5%, s'orientant vers une perte hebdomadaire de 7,7%, soit la plus forte baisse hebdomadaire depuis mars.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 0,11%, le S&P 500 .SPX perdait 0,15% et le Nasdaq Composite .IXIC reculait de 0,29%.

“Il s’agit à la fois d’une période de consolidation nécessaire et salutaire, faisant suite à la hausse historique observée depuis mars, et d’une rotation spectaculaire au détriment du secteur technologique et de tous les autres secteurs”, a déclaré Mark Hackett, stratège en chef des marchés chez Nationwide.

“Dans l’ensemble, cette vague de ventes est modeste si on la replace dans son contexte, et je m’attends à ce que la tendance haussière reprenne une fois cette période de consolidation terminée, car les investisseurs continuent d’adopter une mentalité d’achat sur repli et les fondamentaux restent solides.”

Les hausses de prix annoncées par Apple AAPL.O ont alimenté les craintes d’une inflation structurelle liée aux dépenses massives des géants de l’IA et à la disponibilité limitée de composants technologiques clés.

Les actions européennes ont reculé de près de 0,7% .STOXX , les valeurs technologiques .SX8P perdant 1,17%. L'indice MSCI des actions asiatiques hors Japon a chuté de près de 3% .MIAPJ0000PUS . Le KOSPI sud-coréen .KS11 a perdu jusqu'à 5,8%.

L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a reculé de 0,62% et s'apprêtait à enregistrer une perte de 2,2% sur la semaine.

LES PRIX DU PÉTROLE CHUTENT BRUTALEMENT Les cours du brut ont chuté, les craintes liées à l’approvisionnement s’étant apaisées alors que davantage de pétroliers ont quitté le détroit d’Ormuz, même si un cargo a été touché jeudi près d’Oman. Le géant du raffinage Saudi Aramco a repris vendredi le chargement de pétrole depuis son terminal de Ras Tanura, dans le Golfe, après une interruption de près de quatre mois, selon les données d’expédition de LSEG.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté de 4,34% pour s'établir à 72 dollars le baril.

FAIBLESSE DU YEN

Le yen JPY=EBS a vacillé près de son plus bas niveau depuis 40 ans face au dollar, à 161,71, dépassant la barre des 160 que beaucoup considèrent comme une ligne rouge pour les autorités japonaises.

L'euro EUR= a progressé de 0,14% à 1,1385 dollar, mais s'apprêtait à enregistrer une deuxième semaine consécutive de baisse face au dollar.

L'indice du dollar a légèrement reculé, mais s'apprêtait à enregistrer une deuxième semaine consécutive de hausse face à ses homologues. L'indice =USD a reculé de 0,16% à 101,35.

Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor de référence étaient en baisse en Europe et aux États-Unis. Le rendement des bons du Trésor américains à 10 ans de référence

US10YT=RR a reculé de 1,95 point de base à 4,373%, tandis que celui des Bunds allemands à 10 ans de référence DE10YT=RR a baissé de 0,53 point de base à 2,848%.

Le cours au comptant de l'or XAU= a progressé de 1,01%, à 4.067,55 dollars l'once.

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