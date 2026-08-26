Les marchés boursiers mondiaux progressent légèrement alors que le prix du pétrole recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Le point sur les marchés européens en fin d'après-midi)

* Les investisseurs attendent de voir avant la publication des résultats de Nvidia

* Le Brent recule sur fond d'optimisme concernant le détroit d'Ormuz

* Les devises restent stables dans l'attente des chiffres de l'inflation américaine et de la réunion de la Fed à Jackson Hole

* L'or et le bitcoin oscillent près de leurs plus hauts niveaux depuis trois mois

par Johann M Cherian et Ankur Banerjee

Les marchés boursiers mondiaux ont légèrement progressé etla baisse des cours du pétrole a fait reculer les rendements obligataires mercredi, dans l'espoir que le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale, puisse bientôt rouvrir, tandis que les investisseurs attendaient les chiffres de l'inflation américaine et la publication d'un autre rapport d'activité crucial du géant de l'IA Nvidia . L'Iran et Oman ont déclaré avoir discuté d' un « couloir de navigation conjoint temporaire » à travers le détroit d'Ormuz et convenu de le déminer, ravivant ainsi l'espoir d'une avancée décisive dans ce conflit qui dure depuis près de six mois et qui a bouleversé les marchés pétroliers et attisé les craintes inflationnistes mondiales. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé pour la troisième journée consécutive mercredi, chutant de près de 3 % à 85,95 dollars le baril, dans la perspective d'une reprise de l'approvisionnement transitant par le détroit, qui traitait un cinquième du pétrole échangé dans le monde avant la guerre.

Cela a contribué à faire baisser les rendements des obligations à court terme, sensibles aux anticipations concernant les taux d'intérêt des banques centrales.

Le rendement des obligations allemandes à 2 ans DE2YT=RR a baissé pour la deuxième journée consécutive, atteignant son plus bas niveau depuis plus d'une semaine à 2,771 %, tandis que celui de son équivalent américain US2YT=RR est resté stable à 4,195 % après avoir reculé d'environ 4 points de base mardi. O/R

US Les cours du pétrole « se sont éloignés de ce seuil de plus de 90, ce qui laisse entrevoir un certain optimisme quant à la possibilité d'un nouvel apaisement. Mais il faudra vraiment observer le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz pour être davantage rassurés quant à l'idée que les pressions inflationnistes s'atténuent considérablement », a déclaré Fiona Cincotta, analyste senior des marchés chez City Index.

L'indice mondial des actions MSCI .MIWD00000PUS a progressé de 0,1 %, tandis que l'indice de référence européen STOXX 600 .STOXX s'est maintenu à son plus haut niveau depuis plus d'une semaine.

LES DONNÉES SUR L'INFLATION AMÉRICAINE SONT ATTENDUES

Les marchés attendent désormais l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles aux États-Unis, attendu à 12 h 30 GMT, qui pourrait aider les investisseurs à évaluer la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale pour le reste de l'année. Les contrats à terme de Wall Street

EScv1 NQc1 sont restés pratiquement inchangés dans l'attente de ce rapport. Les probabilités d'une hausse des taux d'intérêt d'au moins 25 points de base en septembre ont chuté à 36 %, contre environ 67 % au début du mois, après que des données récentes ont suggéré un apaisement des pressions sur les prix, selon l'outil FedWatch du CME Group. Toutefois, une hausse des taux est toujours attendue d'ici la fin de l'année.

« Une hausse des taux avant la fin de l'année reste possible, mais je ne pense pas qu'elle aura lieu en septembre, compte tenu de la volatilité que nous observons encore sur les cours du pétrole et des divergences au sein de la Réserve fédérale », a déclaré Fiona Cincotta.

EN ATTENTE DE NVIDIA

Nvidia NVDA.O doit publier ses résultats du deuxième trimestre après la clôture des marchés américains. L'attention se portera sur la question de savoir si l'énorme boom des dépenses en IA est durable et s'il peut générer des bénéfices suffisants pour satisfaire les marchés.

Le titre a progressé de 14 % cette année, mais s'achemine vers sa plus faible hausse annuelle depuis quatre ans, alors que la tendance liée à l'IA s'étend à l'ensemble des zones géographiques et des secteurs. Les actions du leader des puces électroniques ont progressé de 0,3 % lors des échanges avant l'ouverture des marchés américains, tout comme celles de ses concurrents Advanced Micro Devices AMD.O et Broadcom AVGO.O . Les données sur les options laissent entrevoir une évolution plus modérée du cours de l'action Nvidia après la publication des résultats par rapport aux annonces précédentes, ce qui suggère que les résultats de la société deviennent un peu plus prévisibles.

Les marchés obligataires et des devises font l'objet d'une surveillance accrue depuis que le Trésor américain a dévoilé la semaine dernière des mesures visant à étendre son programme de rachat de dette afin d'alléger la pression sur les rendements des obligations à long terme. Cependant, cette initiative a eu pour effet de déplacer la pression du marché obligataire vers le dollar, relançant ainsi les opérations spéculatives sur la dépréciation, dans lesquelles les investisseurs achètent des actifs tels que l'or et le bitcoin, pariant que les dépenses publiques et la dette vont éroder la valeur des devises. L'indice du dollar =USD , qui mesure la devise américaine par rapport à six autres devises, s'établissait à 99 mais s'apprêtait à enregistrer une baisse de 1 % pour le mois d'août, tandis que les rendements des bons du Trésor américain à long terme se raffermissaient légèrement à l'approche du symposium de la Réserve fédérale à Jackson Hole prévu plus tard cette semaine.

L'or au comptant XAU= s'échangeait dernièrement à 4 618,95 dollars l'once, juste en deçà du plus haut niveau atteint en trois mois lors de la séance précédente. Le bitcoin BTC= était en hausse à 78 631,59 dollars. GOL/