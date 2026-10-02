Les marchés boursiers mondiaux progressent et les obligations sont soutenues par la baisse du prix du pétrole à la veille de la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis

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(Le point sur les marchés européens en début d'après-midi)

* Le STOXX 600 en hausse de 0,8%, les contrats à terme américains en hausse

* Les obligations d'État allemandes progressent, les écarts de rendement se creusent dans la zone euro

* L'euro sous pression en raison des inquiétudes budgétaires

par Samuel Indyk et Stella Qiu

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé vendredi, alors que la forte volatilité des marchés obligataires et des devises s'est apaisée et que les cours du pétrole ont reculé, dans l'attente de données clés sur l'emploi aux États-Unis susceptibles d'influencer les anticipations concernant la prochaine décision de politique monétaire de la Réserve fédérale.

En Europe, les cours des obligations d’État à long terme ont progressé dans la journée, même si ceux des pays les plus endettés, comme la France et l’Italie, ont affiché des hausses moins importantes que celles de l’Allemagne, reflétant la demande croissante des investisseurs pour une protection face à la montée des risques budgétaires.

Le rendement allemand à 10 ans DE10YT=RR , référence de la zone euro, a reculé de 10 points de base vendredi, les investisseurs privilégiant la sécurité relative des obligations allemandes par rapport à celles des autres pays de la zone euro. Les rendements obligataires évoluent à l’inverse des prix.

En France, le rendement à 10 ans FR10YT=RR est resté pratiquement inchangé à 4,939 %, creusant l’écart entre les rendements allemands et français à 10 ans à plus de 150 points de base, son plus haut niveau depuis la crise de la dette de la zone euro en 2011.

"Je n’irais pas encore jusqu’à parler de crise, mais la situation semble avoir le potentiel d’en devenir une", a déclaré George Lagarias, économiste en chef chez Forvis Mazars.

"Si cela dure encore quelques semaines, on pourra alors parler d'une crise sur le marché obligataire."

Les marchés obligataires mondiaux ont subi une vague de ventes soutenue ces dernières semaines, alors que la guerre américano-israélienne contre l’Iran a de nouveau fait grimper les prix de l’énergie, compliquant les perspectives d’inflation et mettant encore davantage à rude épreuve des finances publiques déjà sous pression.

Mais les cours du pétrole ont baissé vendredi, apportant un certain soulagement aux actions et aux obligations, alors que le marché de l'énergie s'est recentré sur les signes de reprise des approvisionnements en provenance du Moyen-Orient et que les pays de l'UE ont discuté d'une proposition visant à débloquer des stocks supplémentaires de diesel .

Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate CLc1 ont chuté de 3,8%, à 89,34 dollars le baril. Les contrats à terme sur le Brent ont reculé de 2,5%, passant sous la barre des 100 dollars le baril, tandis que les contrats à terme européens sur le gazole LGOc1 , qui servent de référence pour les prix du diesel, ont chuté d’environ 5%, à 1 382,75 dollars la tonne métrique.

TOUS LES REGARDS TOURNÉS VERS LES CHIFFRES DE L'EMPLOI

Tout dépendait désormais des données sur le marché du travail américain attendues plus tard dans la journée. Les prévisions tablent sur une hausse de 90.000 emplois non agricoles en septembre, tandis que le taux de chômage devrait rester stable à 4,1%.

Des chiffres en forte hausse pourraient raviver les paris sur une deuxième hausse des taux de la Réserve fédérale ce mois-ci, dont la probabilité n’est actuellement estimée qu’à 25% après que deux hauts responsables ont déclaré cette semaine qu’ils souhaitaient disposer de davantage de données avant de décider de la suite à donner aux taux d’intérêt. Une hausse en décembre est toujours pleinement anticipée par les marchés.

"Alors que la Fed se concentre désormais de manière étroite sur l’inflation et les pressions sur les prix, des chiffres de salaires en forte hausse pourraient s’avérer particulièrement influents pour les taux américains, les bons du Trésor et le dollar américain", a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone.

"Les actifs risqués ont jusqu’à présent remarquablement bien absorbé la hausse des rendements réels américains et celle des rendements nominaux des bons du Trésor à long terme. Toutefois, une augmentation soutenue de la prime de terme pourrait s’avérer bien plus problématique."

Les actions européennes ont progressé vendredi, l’indice pan-régional STOXX 600 .STOXX gagnant 0,8%, même s’il s’achemine toujours vers une baisse hebdomadaire d’environ 1%. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont progressé de 0,7% et ceux sur le S&P 500 ESc1 ont gagné 0,5%.

En Asie, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a reculé de 0,1% et a clôturé la semaine sur une baisse de 1,3%. Le Nikkei japonais .N225 a perdu 0,9%, mais a progressé de près de 3% sur la semaine.

Les marchés de Chine continentale sont fermés jusqu'à mercredi prochain en raison d'un jour férié. L'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a reculé de 2,7% vendredi après un jour férié.

LE DOLLAR DOMINE

La chute des obligations européennes a peut-être également contribué à orienter les flux vers les valeurs refuges que sont les bons du Trésor américain, le dollar, le yen et le franc suisse.

L'euro affichait une perte à 1,1231 dollar, après s'être affaibli de 0,8% jeudi pour atteindre son plus bas niveau depuis mai 2025. Le franc suisse, valeur refuge, s'est apprécié tant face au dollar CHF= que face à l'euro EURCHF= .

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la devise par rapport à six autres monnaies, dont l'euro et le franc, s'établissait à 102,03, en légère hausse sur la journée, après avoir progressé de 0,6% la veille pour atteindre son plus haut niveau depuis avril 2025. Il s'apprête à enregistrer une troisième semaine consécutive de gains, en hausse de 1%.

Le yen JPY=EBS s'est raffermi de 0,2% à 157,61 pour un dollar après la publication de données indiquant que l'inflation sous-jacente dans la capitale japonaise s'était accélérée pour atteindre un taux annuel de 2,7% en septembre, renforçant ainsi les arguments en faveur de nouvelles hausses des taux d'intérêt. 0#JPYIRPR