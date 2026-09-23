Les marchés boursiers mondiaux marquent le pas, le pétrole progresse légèrement alors que les investisseurs attendent des signes de paix au Moyen-Orient

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(Dernières informations sur les marchés européens)

* Les investisseurs suivent de près les négociations entre les États-Unis et l'Iran; la prudence reste de mise

* Le pétrole remonte légèrement après cinq jours de baisse

* Le dollar se maintient alors que les responsables de la Fed restent fermes

par Niket Nishant et Wayne Cole

Les marchés boursiers mondiaux ont marqué une pause mercredi après quatre jours de hausse consécutifs, tandis que les cours du pétroleremontaient légèrement et queles investisseurs attendaient des précisions sur les efforts de paix au Moyen-Orient.

Les espoirs d’une amélioration de l’offre de brut ont pesé sur les cours du pétrole pendant la majeure partie de la semaine. Une reprise durable des flux pétroliers via le détroit d’Ormuz contribuerait de manière significative à contenir l’inflation, ce qui aurait à son tour un impact sur les perspectives mondiales en matière de tauxd’intérêt .

La prudence reste toutefois de mise, car des espoirs similaires ont été rapidement anéantis par le passé. Le président américain Donald Trump a déclaré que les pourparlers avec l’Iran à New York avaient progressé, mais a ensuite menacé d’"anéantir" le pays si aucun accord n’était conclu.

"Nous avons déjà connu une série de rebondissements de ce genre", a déclaré Cole Smead, directeur général et gestionnaire de portefeuille chez Smead Capital Management.

"Nous sommes sur un marché largement dominé par la dynamique. Je ne pense pas que la plupart des acteurs se sentent à l'aise à l'idée d'aller à l'encontre des gros titres."

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,42% à 640,16 points, tandis que les contrats à terme sur le Brent

LCOc1 ont progressé de 0,62% à 98,86 dollars le baril.

L’indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a reculé de 0,11% après quatre jours consécutifs de hausse.

"Nous approchons probablement d'un point où il est dans l'intérêt des deux parties de désamorcer le conflit et de trouver un moyen d'aller de l'avant", a déclaré Brock Weimer, analyste en stratégie d'investissement chez Edward Jones.

Le président iranien Masoud Pezeshkian s'adressera à l'Assemblée générale des Nations unies plus tard dans la journée de mercredi et les marchés sont attentifs aux informations selon lesquelles il pourrait s'entretenir avec Donald Trump.

À Wall Street, les contrats à terme sur l'indice de référence S&P 500 EScv1 et sur le Nasdaq-100 NQcv1 , à forte composante technologique, étaient en baisse respectivement de 0,07% et 0,27%.

L’ASIE SURFE SUR LA VAGUE DE L’IA

En Asie, les actions ont progressé, l’engouement des consommateurs pour les applications d’IA continuant de soutenir les valeurs technologiques.

Le regain d’engouement pour l’IA a permis aux actions sud-coréennes .KS11 de gagner 0,9%, Samsung 005930.KS progressant de près de 1%, tandis que l’indice de référence taïwanais .TWII s’est raffermi de 0,8% pour atteindre des niveaux proches de ses plus hauts historiques.

Le secteur du matériel informatique a été soutenu par le fort engouement des consommateurs pour l’agent "Muse" de Meta

META.O , qui a dominé les classements américains de téléchargement d’applications ces deux dernières semaines.

Les analystes sont désormais impatients de voir comment un produit similaire développé par Google Labs, la filiale d'Alphabet GOOGL.O , et baptisé "CC", sera accueilli par les consommateurs.

Le président chinois Xi Jinping arrive à Washington dans la journée, alors que les spéculations vont bon train sur une prolongation de la trêve commerciale entre les deux pays et sur une éventuelle coopération en matière d'IA.

Les marchés japonais étaient fermés pour cause de jour férié, mais les contrats à terme sur le Nikkei s’échangeaient à 66.425 NKc1 , soit environ 1.400 points au-dessus du niveau de clôture de l’indice Nikkei au comptant .N225 vendredi.

"Nous nous attendons à une forte reprise au Japon demain, avec une nouvelle baisse du prix du brut et un environnement calme sur les taux et les bons du Trésor", a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez le courtier Pepperstone.

"Les valeurs du secteur de la mémoire ont pris le relais, soutenues par une nouvelle séance solide pour les semi-conducteurs, qui ont enregistré une sixième journée consécutive de hausse."

Il convient également de noter la demande suscitée par l’émission obligataire de SoftBank 9984.T , d’un montant supérieur à 10 milliards de dollars, qui aurait attiré plus de 20 milliards de dollars de manifestations d’intérêt. Cela en ferait l’une des plus importantes émissions d’obligations "junk" de l’histoire.

Le rendement des obligations à 10 ans US10YT=RR a progressé de 1,28 point de base à 4,9798%, se rapprochant du seuil sensibledes 5,0%.

Le président de la Fed de Richmond, Tom Barkin , et la présidente de la Fed de Boston, Susan Collins , ont tous deux exprimé mardi leur soutien à la hausse des taux d’intérêt de la semaine dernière, compte tenu des inquiétudes liées à l’inflation.

La perspective d'une hausse des taux a permis au dollar d'atteindre ses plus hauts niveaux depuis plusieurs semaines face à l'euro, à la livre sterling et au dollar canadien. L'euro est resté bloqué à 1,1410 $ EUR=EBS , proche de son plus bas niveau depuis deux mois.

Selon les analystes , l’appel lancé par Donald Trump en faveur d’une interdiction des exportations américaines de diesel pourrait constituer une mauvaise nouvelle pour l’inflation européenne, la zone euro étant fortement dépendante des livraisons de ce carburant en provenance des États-Unis.

Le dollar s’est raffermi face au yen à 157,93 JPY=EBS , les spéculateurs craignant de provoquer une nouvelle intervention japonaise en cas de franchissement de la barre des 160,00.