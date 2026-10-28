Les marchés boursiers mondiaux conservent leurs gains après la décision de la Fed, les cours du pétrole s'envolent

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* La Réserve fédérale maintient ses taux inchangés, comme prévu

* Les résultats de Microsoft et d'Alphabet seront publiés après la clôture

* La décision surprise de la Banque centrale néo-zélandaise de maintenir ses taux fait baisser la devise

(Cours actualisés après la décision de la Fed)

par Chris Prentice et Amanda Cooper

Les marchés boursiers mondiaux et les principaux indices de Wall Street ont conservé leurs gains mercredi après que la Réserve fédérale a maintenu ses taux d'intérêt inchangés, comme prévu, tandis que les traders attendaient les résultats de deux géants du développement de l'IA, Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O .

À l'issue d'un vote de 10 voix contre 2, la banque centraleaméricaine a déclaré qu'elle maintiendrait son taux directeur dans la fourchette actuelle de 3,75% à 4,00%.

Les rendements des bons du Trésor américain ont poursuivi leur progression après cette décision. US/

Les actions américaines ont légèrement réduit leurs gains, et les cours au comptant de l'or sont restés pratiquement inchangés. GOL/

L'indice MSCI, qui mesure les actions à l'échelle mondiale

.MIWD00000PUS , a progressé de 2,46 points, soit 0,22%, pour atteindre 1.132,20.

La décision de la Fed « reflète le jeu d’équilibre permanent entre les craintes inflationnistes et une situation économique et de l’emploi qui reste relativement résiliente », a déclaré Charlie Wise, responsable de la recherche mondiale chez TransUnion à Chicago.

Auparavant, les mouvements sur les marchés avaient été globalement modérés avant la décision de la Fed, hors Asie.

La banque centrale néo-zélandaise a surpris les investisseurs en maintenant ses taux d’intérêt inchangés, contrairement aux anticipations qui tablaient sur une hausse, tandis que la Banque du Canada a relevé ses taux pour la première fois en trois ans.

La Banque centrale européenne et la Banque du Japon devraient également annoncer leurs décisions de politique monétaire cette semaine.

L’attention des traders se portera également sur les données de jeudi concernant les dépenses de consommation des ménages américains, qui pourraient apporter un éclairage supplémentaire sur la trajectoire de la politique monétaire.

« Alors que le graphique en points de septembre ne laisse entrevoir qu’une seule hausse supplémentaire, une nouvelle augmentation des prix de l’énergie ou la publication de nouvelles données solides pourraient entraîner un resserrement supplémentaire l’année prochaine », a déclaré Kay Haigh, responsable des solutions de rendement fixe et de liquidité chez Goldman Sachs Asset Management à New York.

À Wall Street, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 91,54 points, soit 0,17%, à 52.469,11, tandis que le S&P 500 .SPX a progressé de 5,42 points, soit 0,08%, à 7.728,60. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 43,31 points, soit 0,16%, à 26.434,50.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,07%.

LA HAUSSE LIÉE À L’IA FACE À UN NOUVEAU TEST

La hausse de l'IA va faire face à son prochain test après la clôture des marchés, lorsque les géants technologiques , Alphabet et Microsoft doivent publier leurs résultats. Les investisseurs seront à l’affût de signes indiquant un changement de tendance dans les dépenses d’investissement, moteur de l’essor de l’IA, et chercheront des preuves de rentabilité qui justifieraient le coût élevé du déploiement de l’IA.

« Ces résultats pourraient déterminer si la reprise des valeurs technologiques et de l’IA a de l’avenir. Tout signe indiquant 1) une incapacité à monétiser les investissements, ou 2) un ralentissement des dépenses d’investissement, pourrait avoir de lourdes répercussions sur les transactions liées à l’IA mercredi soir et jeudi », a-t-elle déclaré.

Une série d’annonces de levées de fonds liées à l’IA de la part de Meta META.O , SpaceX SPCX.O et Broadcom

AVGO.O cette semaine a une nouvelle fois mis à l’épreuve la volonté du marché de financer la poursuite du développement, même si le dépôt de dossier d’introduction en bourse d’Anthropic a révélé des résultats que de nombreux investisseurs ont jugés supérieurs aux attentes, ce qui a apporté un soutien.

LES BANQUES CENTRALES SOUS LES PROJECTEURS

Plus tôt mercredi, la Banque centrale de Nouvelle-Zélande a surpris les investisseurs en maintenant ses taux d’intérêt à 2,75% à l’issue d’un vote serré, ce qui a entraînéune baisse de 1,2% du kiwi NZD= .

« La décision d'aujourd'hui montre que la RBNZ est prête à surprendre les marchés, ce qui rappelle que les banques centrales ne reçoivent pas d'ordres des marchés », a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia.

Au Royaume-Uni, le ministre des Finances John Healey a présenté un premier budget prudent , privilégiant la stabilité du marché obligataire plutôt que les mesures de dépenses massives évoquées par Andy Burnham lors de son accession au poste de Premier ministre. Les actions, les obligations et la devise britanniques n’ont pratiquement pas réagi à cette déclaration, dans laquelle il s’est engagé à respecter les règles budgétaires, tout en acceptant une marge de manœuvre budgétaire plus réduite en raison de la hausse des prix de l’énergie et des coûts d’emprunt.

La livre sterling GBP= a légèrement reculé à 1,3301 dollar, tandis que les rendements des obligations d’État britanniques GB10YT=RR ont légèrement augmenté.

Le shekel israélien ILS= a chuté de 2,3%, les résultats des élections ayant montré que le bloc de droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu avait obtenu des résultats meilleurs que prévu, sans pour autant parvenir à obtenir la majorité parlementaire.

Du côté des matières premières, les cours du pétrole ont augmenté après qu'une attaque contre une raffinerie en Arabie saoudite, premier exportateur mondial de brut, a ravivé les inquiétudes concernant les risques pesant sur l'approvisionnement au Moyen-Orient. O/R

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 1,4% à 115,48 dollars le baril, tandis que ceux sur le brut américain CLc1 ont grimpé de près de 3% à 102,86 dollars.

Les contrats à terme sur le gaz naturel européen TFMBMc1 ont prolongé leur hausse, gagnant 4,9% pour atteindre de nouveaux plus hauts depuis quatre ans.