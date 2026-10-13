Les marchés boursiers londoniens restent stables dans l'attente de la publication de données clés ; le secteur minier pèse sur les cours

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(Actualités après la clôture des marchés)

Les principaux indices boursiers londoniens ont peu évolué mardi, les baisses enregistrées dans les secteurs de l'industrie et des mines ayant compensé les hausses observées dans le secteur de l'énergie, les investisseurs attendant la publication de données économiques clés plus tard dans la semaine.

L'indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE a clôturé en baisse de 0,06 % à 10.650,33 points, abandonnant les gains enregistrés en début de séance, tandis que l'indice FTSE 250 des valeurs de moyenne capitalisation .FTMC a légèrement progressé de 0,05 %.

* Les sociétés minières spécialisées dans les métaux précieux .FTNMX551030 ont reculé de 1,4 %, pénalisées par la baisse des cours de l’or et de l’argent dans l’attente des chiffres de l’inflation américaine mercredi

* Les sociétés minières de métaux industriels .FTNMX551020 ont également reculé de 1,7 %, le producteur de cuivre Antofagasta ANTO.L enregistrant une baisse de 5,6 %, la plus forte du FTSE 100

* L'action de la Bourse de Londres LSEG.L a reculé de 4,7 % après avoir confirmé des négociations avec la société de capital-investissement Permira en vue de l'acquisition du fournisseur de données financières Octus pour environ 3,5 milliards de dollars

* L'agence de publicité WPP WPP.L a progressé de 4,2 % après que son concurrent français Publicis PUBP.PA a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année

* Le Fonds monétaire international a déclaré que la Grande-Bretagne devait maintenir le cap de la réduction de son déficit

* "(Le ministre des Finances) John Healey optera mercredi 28 octobre pour un budget de compromis, dont les répercussions sur l'économie et les marchés seront limitées", a déclaré Ruth Gregory, économiste en chef adjointe pour le Royaume-Uni chez Capital Economics, dans une note

* M. Healey ne relèvera pas l’impôt sur les plus-values au même niveau que l’impôt sur le revenu, a rapporté mardi le Financial Times, citant quatre sources

* Les actions de British Petroleum BP.L ont progressé de 3,7 %, atteignant leur plus haut niveau depuis mars, après que le géant de l’énergie a estimé que ses marges de raffinage au troisième trimestre avaient triplé par rapport à l’année dernière

* Le titre de la société de paris Entain ENT.L a progressé de 4,7 % après que BetMGM , sa coentreprise américaine avec MGM Resorts, a annoncé une hausse de 7 % de son chiffre d’affairesau troisième trimestre

* Melrose Industries MRON.L a progressé de 3,5 %, après que le propriétaire de GKN Aerospace a déclaré que son usine de Garden Grove, en Californie, était en bonne voie pour reprendre ses activités d’ici le quatrième trimestre

* Les investisseurs attendent également mercredi les chiffres du PIB britannique pour le mois d’août