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Les marchés boursiers européens restent stables, le pétrole progresse avant la publication de l'IPC
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 10:03
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les prix à la consommation aux États-Unis devraient progresser de 0,1 % en juillet, après une baisse de 0,4 % en juin

* Les marchés tablent sur une probabilité égale de hausse des taux de la Fed lors de la réunion du mois prochain

* Le Brent progresse de 0,7 % à 89,49 dollars le baril, en passe d'enregistrer une sixième hausse quotidienne consécutive

(Le point sur les échanges en début de matinée en Europe) par Samuel Indyk et Rocky Swift

Les marchés boursiers mondiaux sont restés stables et les cours du pétrole ont légèrement progressé après que de nouvelles attaques contre des navires au Moyen-Orient ont assombri les espoirs d’une fin de la guerre avec l’Iran, les marchés se tournant vers les données sur l’inflation américaine attendues plus tard dans la journée. Les États-Unis et les Houthis du Yémen, alignés sur l’Iran, ont fait état d’attaques distinctes contre des navires , tandis que l’Iran et les États-Unis ont tous deux durci leur rhétorique ces derniers jours. Le plus haut responsable de la sécurité iranienne, Mohsen Rezaei, a déclaré mardi que la voie maritime vitale du détroit d’Ormuz resterait fermée à moins que les États-Unis n’acceptent les conditions posées par l’Iran pour mettre fin à la guerre.

La guerre ne semble pas près de prendre fin, malgré les déclarations répétées du président américain Donald Trump annonçant un accord imminent, ce qui menace les perspectives mondiales en matière d’inflation et de croissance alors que les prix de l’énergie restent élevés.

Le prix du brut américain CLc1 a progressé de 0,8 % à 83,89 dollars le baril et celui du Brent LCOc1 a augmenté de 0,7 % à 89,49 dollars le baril, s’apprêtant à enregistrer une sixième hausse quotidienne consécutive. Les deux indices de référence ont clôturé en hausse de plus d’un dollar mardi, atteignant leur plus haut niveau de clôture depuis le 31 juillet et prolongeant leurs gains après avoir bondi d’environ 5 % lundi.

« Notre scénario de base depuis longtemps est celui d’une désescalade progressive mais chaotique », a déclaré Dorian Carrell, responsable des revenus multi-actifs chez Schroders.

« Nous ne nous attendons pas à ce que l’ (du trafic dans le détroit d’Ormuz) retrouve sa pleine capacité. Nous pensons que cela fixe un plancher au prix du pétrole et maintient un facteur inflationniste lié à l’énergie sur les marchés à court et moyen terme. »

En début de séance en Europe, l' .STOXX pan-régional STOXX 600 était pratiquement inchangé. Les principaux indices boursiers de Francfort .GDAXI , Paris .FCHI et Londres

.FTSE oscillaient autour du niveau de la veille.

En Asie, les actions .MIAPJ0000PUS ont progressé de 0,7 %, portées par une hausse de 3,7 % de l'indice sud-coréen Kospi

.KS11 et une progression de près de 1 % des actions japonaises

.N225 et taïwanaises .TWII , les fabricants de puces électroniques ayant enregistré une forte hausse.

Les contrats à terme sur les actions américaines, les e-minis S&P 500 ESc1 , ont progressé de 0,1 %, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq ont gagné 0,4 %, les résultats encourageants publiés par la société de cloud IA CoreWeave CRWV.O après la clôture ayant donné un nouvel élan au secteur de l’IA.

TOUS LES REGARDS TURNÉS VERS L'IPC

Les marchés sont restés attentifs aux données sur les prix à la consommation aux États-Unis, attendues plus tard dans la séance, afin d’y déceler des indices sur le calendrier d’une éventuelle hausse des taux de la Réserve fédérale.

Les données de l'IPC publiées mercredi ne tiendront pas compte de la dernière hausse des coûts énergétiques, mais elles pourraient néanmoins s'avérer déterminantes pour définir les anticipations concernant la réunion de la Fed le mois prochain, les marchés monétaires estimant qu'il y a une probabilité égale de hausse 0#USDIRPR . Selon un sondage Reuters, les prix à la consommation devraient progresser de 0,1 % en juillet après avoir reculé de 0,4 % en juin. L’inflation annuelle mesurée par l’IPC devrait ralentir à 3,4 %, contre 3,5 % le mois précédent.

« Les prévisions concernant l’IPC devraient s’avérer relativement modérées aujourd’hui, ce qui ouvrirait la voie à un statu quo avant les élections de mi-mandat, toutes choses égales par ailleurs », a déclaré M. Carrell, de Schroders. La présidente de la Banque fédérale de Boston, Susan Collins, a déclaré qu’elle soutiendrait une hausse des taux d’intérêt en septembre si l’inflation restait élevée, a rapporté le Financial Times . Les marchés anticipent de plus en plus une hausse précoce des taux au Japon, ce qui exerce une pression sur les obligations à court terme du pays . Le rendement de l'obligation d'État japonaise à 5 ans JP5YTN=JBTC a atteint 2,12 %, un niveau record, tandis que le rendement à 2 ans JP2YTN=JBTC a atteint son plus haut niveau depuis 31 ans, à 1,645 %. Les investisseurs tablent désormais sur une probabilité de près de 60 % d’une hausse d’un quart de point lors de la réunion de septembre de la Banque du Japon.

Le yen JPY= s'est légèrement affaibli à 159,35 pour un dollar, restant en deçà du plus haut de la semaine dernière (155,20) après plusieurs séries d'interventions présumées.

L’indice du dollar =USD , qui mesure la devise par rapport à un panier de devises, a progressé de moins de 0,1 % à 99,86. L’euro EUR= et la livre sterling GBP= sont restés pratiquement inchangés.

Le cours au comptant de l’or XAU= a progressé de 1 % à 4 409 dollars l’once, tandis que celui de l’argent XAG= a augmenté de 2 % à 66,04 dollars l’once.

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