Les marchés boursiers européens restent stables alors que les investisseurs évaluent les négociations entre l'Iran et Oman et l'inflation américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les cours de clôture, ajout des commentaires des analystes)

* Le STOXX 600 termine stable

* La BCE devrait relever ses taux lors de sa réunion de septembre

* Les banques en tête des hausses, le secteur de la santé en tête des baisses

* SAP recule après les prévisions décevantes du fabricant américain de logiciels Intuit

par Tharuniyaa Lakshmi et Utkarsh Hathi

Les marchés boursiers européens sont restés stables mercredi, les investisseurs évaluant les négociations entre l’Iran et Oman concernant le détroit d’Ormuz, tandis que la persistance de l’inflation aux États-Unis a légèrement renforcé les anticipations d’une hausse des taux de la Réserve fédérale le mois prochain.

Une source iranienne de haut rang a déclaré que Téhéran et Oman travaillaient toujours sur les détails d’un accord concernant le détroit d’Ormuz – cette voie maritime qui acheminait un cinquième des expéditions mondiales de pétrole et de gaz avant le début du conflit entre les États-Unis et l’Iran.

« Le fait que (les négociations) laisse entrevoir un peu d’espoir qu’une solution sera trouvée à un moment donné. Mais cette (incertitude), nous la considérons davantage comme un risque que comme un élément que nous intégrons réellement dans nos prévisions », a déclaré Joost Van Leenders, stratège en chef des investissements chez Van Lanschot Kempen Investment.

La réouverture de la voie navigable dépend toutefois toujours du respect par les États-Unis des conditions posées par l’Iran . Alors que les cours du brut sont passés sous la barre des 90 dollars le baril ces derniers jours, les prix élevés de l’essence et des produits pétroliers raffinés ont maintenu l’inflation au centre des préoccupations en Europe.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en baisse de 0,01%, à 656,41 points.

L’économie européenne est restée résiliente et s’est mieux comportée que prévu face au choc énergétique, ce qui a permis aux investisseurs de rester optimistes.

« Ce qui est positif pour l'Europe, c'est qu'il semble que les consommateurs aient commencé à reprendre confiance, suffisamment pour réduire leur taux d'épargne et dépenser un peu plus, ce qui soutient la croissance dans ce sens », a ajouté Leenders.

Aux États-Unis, un rapport sur les dépenses de consommation personnelle plus élevé que prévu — l’indicateur d’inflation privilégié par la Fed — a légèrement renforcé les anticipations d’une hausse des taux par la banque centrale en septembre.

Parmi les secteurs de l’indice STOXX 600, les banques européennes .SX7E ont mené la hausse avec un gain de 1%, la Deutsche Bank DBKGn.DE progressant de 4,3% pour atteindre son plus haut niveau depuis juillet 2011. La Commerzbank CBKG.DE a gagné 2,8%.

Le ministre allemand des Finances, Lars Klingbeil, prévoit de rencontrer le directeur général d’UniCredit CRDI.MI , Andrea Orcel, selon certaines sources, dans le cadre de la première prise de contact directe de Berlin concernant le projet de rachat de la Commerzbank par la banque.

Les responsables de la Banque centrale européenne sont prêts à relever les taux lors deleur réunion de septembre pour contrer les effets économiques de la guerre en Iran, bien qu’ils soient réticents à signaler un nouveau resserrement au-delà de cette mesure, ont déclaré trois sources à Reuters.

Les investisseurs attendent également les résultats du deuxième trimestre de Nvidia NVDA.O , attendus plus tard dans la journée, pour savoir si le boom des dépenses lié à l’intelligence artificielle peut continuer à justifier les attentes élevées du marché.

Les valeurs technologiques .SX8P ont reculé de 0,8%, tandis que les valeurs du secteur de la santé .SXDP ont mené la baisse, reculant de 1%. Parmi les valeurs individuelles, la société britannique Hochschild Mining HOCM.L a grimpé de 5,4%, figurant parmi les plus fortes hausses de l’indice de référence, la flambée des cours de l’or cette année ayant stimulé le chiffre d’affaires du premier semestre. SAP SAPG.DE a reculé de 2,9% et a été le principal frein de l'indice de référence après que le fabricant américain de logiciels Intuit INTU.O a publié des prévisions décevantes, tandis qu'UBS a abaissé la note du groupe allemand de logiciels à "neutre".