Les marchés boursiers européens rebondissent alors que les espoirs de paix au Moyen-Orient font baisser les cours du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les cours de clôture)

* L'indice STOXX en hausse de 1,9 %

* Les actions du secteur des voyages et des loisirs grimpent

* Les actions espagnoles atteignent un niveau record

par Utkarsh Hathi et Ragini Mathur

Les actions européennes ont bondi vendredi, les principaux indices gagnant plus de 1 %, alors que le regain d'espoir d'une percée diplomatique au Moyen-Orient a fait baisser les prix du pétrole et insufflé un nouvel optimisme au marché. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté de 3,7 %, prolongeant les pertes de la séance précédente, après que le président américain Donald Trump a annulé ses projets de frapper l'Iran et déclaré qu'un accord pourrait être conclu dès ce week-end. O/R

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 1,9 % à 633,21 points, enregistrant un gain de 1,7 % sur la semaine.

L'indice espagnol IBEX 35 .IBEX a surperformé ses homologues régionaux, grimpant de plus de 2,6 % et atteignant un plus haut historique.

"Après une semaine ou deux au cours desquelles on a assisté à une évolution des cours dans les deux sens, principalement à la baisse... cela a donné au moral des investisseurs à travers l'Europe le coup de pouce dont il avait besoin", a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG Group.

"Les actions européennes restent moins chères que leurs homologues américaines, en particulier dans le secteur technologique... il est peut-être temps que les investisseurs se tournent à nouveau vers les actions européennes avec plus de confiance en raison de leurs valorisations plus faibles." Cette fin de semaine optimiste fait suite à une période de forte turbulence pour les actions européennes, marquée par de vives fluctuations des valeurs technologiques liées à l'IA, des pressions sur les banques cotées au Royaume-Uni en raison du durcissement des règles en Chine et d'une hausse des taux d'un quart de point par la Banque centrale européenne.

Les traders s'attendent toujours à ce que les coûts d'emprunt augmentent encore de 25 points de base avant la fin de l'année, selon les données de LSEG. Les actions du secteur de l'énergie .SXEP ont été les seulesà rester à la traîne vendredi, suivant la baisse des prix du brut pour reculer de 1 %. Les actions du secteur des voyages et des loisirs .SXTP ont été les plus performantes de la journée, progressant de 4,1 % et atteignant leur plus haut niveau en cinq mois. Les compagnies aériennes Lufthansa LHAG.DE et Air France AIRF.PA ont gagné respectivement 5,2 % et 8,4 %, tandis que le groupe touristique intégré TUI AG TUI1n.DE a bondi de 8,7 %.

L'indice bancaire STOXX 600 .SX7P a mené la hausse sectorielle avec une progression de 4,3 %, la Deutsche Bank

DBKGn.DE et la Société Générale SOGN.PA grimpant chacune de plus de 6 %. Acciona Energia ANE.MC a bondi de 13 % après que des médias ont rapporté que des fonds d'infrastructure mondiaux s'associaient pour faire une offre sur des participations dans la société espagnole d'énergies renouvelables. Sa société mère, le conglomérat de construction et d'énergie Acciona ANA.MC , a également progressé de 10,4 %. Novo Nordisk NOVOb.CO a gagné 1,7 % après que l'autorité britannique de régulation des médicaments a approuvé jeudi le médicament amaigrissant du laboratoire, faisant du Royaume-Uni le premier marché européen où les patients peuvent accéder à ce traitement oral. Du côté des données, l'inflation allemande a légèrement reculé à 2,7 % en mai, tandis que l'économie britannique s'est contractée de 0,1 % en avril.

Les investisseurs internationaux ont suivi de près le marché américain, où l'action SPCX.O boursière de SpaceX a bondi de plus de 20 % lors de son introduction au Nasdaq vendredi, portant sa valorisation à plus de 2 000 milliards de dollars.