 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les marchés boursiers européens mettent fin à une série de quatre jours de baisse alors que les investisseurs évaluent la hausse des taux de la BCE
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 18:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le STOXX progresse de 0,5 %

* La BCE relève ses taux de 25 points de base et revoit à la baisse ses prévisions de croissance

* Le titre Halma s'effondre après des prévisions de croissance annuelle plus lente

* Les valeurs technologiques SAP et Dassault reculent

(Mise à jour avec les cours de clôture) par Utkarsh Hathi et Johann M Cherian

Les actions européennes ont clôturé en hausse jeudi, mettant fin à une série de quatre jours de baisse, les investisseurs faisant abstraction de la rhétorique de plus en plus virulente du président américain Donald Trump et évaluant la décision de la Banque centrale européenne de relever ses taux d'intérêt.

La BCE a relevé ses coûts d'emprunt de 25 points de base, comme prévu, sa première hausse en près de trois ans, tout en revoyant à la hausse ses prévisions d'inflation et en abaissant ses perspectives de croissance face aux pressions sur les prix liées au conflit en cours au Moyen-Orient.

« Ce n'est pas une hausse des taux qui va faire dérailler l'économie de la zone euro », a déclaré Carsten Brzeski, responsable mondial de la macroéconomie chez ING. « Le risque de ne rien faire et de prendre potentiellement du retard est plus grand que le risque d'effets négatifs sur la croissance liés à des taux d'intérêt plus élevés. »

Les traders s'attendent toujours à ce que les coûts d'emprunt augmentent encore de 25 points de base avant la fin de l'année, selon les données compilées par LSEG.

Les secteurs sensibles aux taux ont sous-performé. Le secteur des services financiers .SXFP a reculé de 0,7 %, les gestionnaires d'actifs ICG ICGIN.L et Partners Group PGHN.S perdant respectivement 4,7 % et 3 %. Les valeurs immobilières

.SX86P ont également baissé de 0,8 %.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 0,5 % à 621,53 points, tandis que les principales places boursières régionales ont également progressé.

Le STOXX 600 a brièvement réduit ses gains après que Trump a déclaré que les États-Unis frapperaient l'Iran “très fort ce soir” et prendraient bientôt le contrôle des infrastructures et des marchés pétroliers et gaziers du pays.

Les prix du brut ont fluctué tout au long de la journée. Ils ont terminé en hausse de 0,5 % à 93,58 dollars le baril.

Les valeurs technologiques ont affiché des résultats mitigés. Les actions des semi-conducteurs ont mené la hausse de l'indice de référence, BE Semiconductor BESI.AS et ASM International ASMI.AS progressant respectivement de 6,6 % et 7,3 %, sur la base des anticipations selon lesquelles elles devraient bénéficier de l'essor de l'IA.

Les valeurs du secteur des logiciels ont toutefois reculé après la forte baisse d'Oracle ORCL.N suite à des prévisions de dépenses d'investissement supérieures aux attentes, pesant sur l'ensemble du secteur des logiciels d'entreprise.

SAP SAPG.DE a chuté de 6,6 %, Capgemini CAPP.PA a reculé de 4,2 % et Dassault Systèmes DAST.PA a perdu 5,8 %. UBS a également abaissé la note des valeurs informatiques européennes de “attractive” à “neutre”, invoquant des valorisations élevées et un regain d’intérêt pour l’IA.

L'indice technologique global .SX8P a gagné 1 %. Il a connu une certaine volatilité depuis la fin de la semaine dernière, les valeurs de l'IA ayant marqué une pause après une forte remontée au cours des deux derniers mois, avant de rebondir jeudi.

Parmi les autres titres en mouvement, Halma HLMA.L a chuté de près de 15,4 % après que le fabricant britannique d'équipements de santé et de sécurité ait prévu une croissance organique du chiffre d'affaires à taux directeur constant plus lente pour l'exercice 2027 que l'année précédente.

Hugo Boss BOSSn.DE a progressé de 9,1 % après que le groupe britannique Frasers FRAS.L a lancé une offre publique d'achat de 2,3 milliards de dollars sur la marque de mode allemande, tandis que Wizz Air WIZZ.L a bondi de 6 % après avoir annoncé un bénéfice annuel supérieur aux estimations . La compagnie aérienne a toutefois renoncé à publier ses prévisions pour l'exercice 2027, invoquant des perspectives incertaines.

Valeurs associées

3I GROUP
2 228,000 GBX LSE +1,87%
ASM INT
973,6000 EUR Euronext Amsterdam +7,39%
BESI
307,9000 EUR Euronext Amsterdam +6,61%
CAC 40
8 200,80 Pts Euronext Paris +0,48%
CAPGEMINI
95,4600 EUR Euronext Paris -4,16%
DASSAULT SYSTEMES
18,2050 EUR Euronext Paris -5,84%
DAX
24 209,71 Pts XETRA +0,06%
DEU BENCHMARK 2A
2,696 Rates -0,12%
DEUTSCHE TELEKOM
27,740 EUR XETRA -3,11%
EURO STOXX 50
6 056,96 Pts DJ STOXX +0,78%
FRASERS GRP
75,670 GBX LSE -83,98%
FTSE 100
10 303,88 Pts FTSE Indices +0,48%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
HALMA
3 928,000 GBX LSE -15,38%
HUGO BOSS
39,760 EUR XETRA +9,05%
ICG
1 716,500 GBX LSE -4,64%
ICG
2 126,000 GBX LSE +0,66%
ORACLE
176,510 USD NYSE -13,28%
PART GRP HLDG
686,400 CHF Swiss EBS Stocks -3,00%
SAP AG O.N.
139,9000 EUR XETRA -6,55%
SEGRO (REIT)
723,900 GBX LSE -0,70%
STOXX Europe 600
621,53 Pts DJ STOXX +0,54%
STOXX Europe 600 Basic Resources
818,90 Pts DJ STOXX +1,36%
STOXX Europe 600 Financial Ser.
894,05 Pts DJ STOXX -0,73%
STOXX Europe 600 Technology
1 025,34 Pts DJ STOXX +1,02%
STXE6O&G EUR P
526,74 Pts DJ STOXX +1,91%
VONOVIA
19,7450 EUR XETRA -1,13%
WIZZ AIR
1 021,000 GBX LSE +5,58%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 200,8 +0,48%
Pétrole Brent
93,09 -2,01%
OSE IMMUNO
4,378 +26,68%
SOITEC
128,6 +2,59%
2CRSI
48,22 -1,59%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank