Les marchés boursiers européens mettent fin à une série de quatre jours de baisse alors que les investisseurs évaluent la hausse des taux de la BCE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le STOXX progresse de 0,5 %

* La BCE relève ses taux de 25 points de base et revoit à la baisse ses prévisions de croissance

* Le titre Halma s'effondre après des prévisions de croissance annuelle plus lente

* Les valeurs technologiques SAP et Dassault reculent

(Mise à jour avec les cours de clôture) par Utkarsh Hathi et Johann M Cherian

Les actions européennes ont clôturé en hausse jeudi, mettant fin à une série de quatre jours de baisse, les investisseurs faisant abstraction de la rhétorique de plus en plus virulente du président américain Donald Trump et évaluant la décision de la Banque centrale européenne de relever ses taux d'intérêt.

La BCE a relevé ses coûts d'emprunt de 25 points de base, comme prévu, sa première hausse en près de trois ans, tout en revoyant à la hausse ses prévisions d'inflation et en abaissant ses perspectives de croissance face aux pressions sur les prix liées au conflit en cours au Moyen-Orient.

« Ce n'est pas une hausse des taux qui va faire dérailler l'économie de la zone euro », a déclaré Carsten Brzeski, responsable mondial de la macroéconomie chez ING. « Le risque de ne rien faire et de prendre potentiellement du retard est plus grand que le risque d'effets négatifs sur la croissance liés à des taux d'intérêt plus élevés. »

Les traders s'attendent toujours à ce que les coûts d'emprunt augmentent encore de 25 points de base avant la fin de l'année, selon les données compilées par LSEG.

Les secteurs sensibles aux taux ont sous-performé. Le secteur des services financiers .SXFP a reculé de 0,7 %, les gestionnaires d'actifs ICG ICGIN.L et Partners Group PGHN.S perdant respectivement 4,7 % et 3 %. Les valeurs immobilières

.SX86P ont également baissé de 0,8 %.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 0,5 % à 621,53 points, tandis que les principales places boursières régionales ont également progressé.

Le STOXX 600 a brièvement réduit ses gains après que Trump a déclaré que les États-Unis frapperaient l'Iran “très fort ce soir” et prendraient bientôt le contrôle des infrastructures et des marchés pétroliers et gaziers du pays.

Les prix du brut ont fluctué tout au long de la journée. Ils ont terminé en hausse de 0,5 % à 93,58 dollars le baril.

Les valeurs technologiques ont affiché des résultats mitigés. Les actions des semi-conducteurs ont mené la hausse de l'indice de référence, BE Semiconductor BESI.AS et ASM International ASMI.AS progressant respectivement de 6,6 % et 7,3 %, sur la base des anticipations selon lesquelles elles devraient bénéficier de l'essor de l'IA.

Les valeurs du secteur des logiciels ont toutefois reculé après la forte baisse d'Oracle ORCL.N suite à des prévisions de dépenses d'investissement supérieures aux attentes, pesant sur l'ensemble du secteur des logiciels d'entreprise.

SAP SAPG.DE a chuté de 6,6 %, Capgemini CAPP.PA a reculé de 4,2 % et Dassault Systèmes DAST.PA a perdu 5,8 %. UBS a également abaissé la note des valeurs informatiques européennes de “attractive” à “neutre”, invoquant des valorisations élevées et un regain d’intérêt pour l’IA.

L'indice technologique global .SX8P a gagné 1 %. Il a connu une certaine volatilité depuis la fin de la semaine dernière, les valeurs de l'IA ayant marqué une pause après une forte remontée au cours des deux derniers mois, avant de rebondir jeudi.

Parmi les autres titres en mouvement, Halma HLMA.L a chuté de près de 15,4 % après que le fabricant britannique d'équipements de santé et de sécurité ait prévu une croissance organique du chiffre d'affaires à taux directeur constant plus lente pour l'exercice 2027 que l'année précédente.

Hugo Boss BOSSn.DE a progressé de 9,1 % après que le groupe britannique Frasers FRAS.L a lancé une offre publique d'achat de 2,3 milliards de dollars sur la marque de mode allemande, tandis que Wizz Air WIZZ.L a bondi de 6 % après avoir annoncé un bénéfice annuel supérieur aux estimations . La compagnie aérienne a toutefois renoncé à publier ses prévisions pour l'exercice 2027, invoquant des perspectives incertaines.