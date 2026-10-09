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Les marchés boursiers européens enregistrent une légère hausse hebdomadaire grâce à la baisse des cours du pétrole et des taux d'intérêt ; l'accord de SpaceX sur le spectre radioélectronique pèse sur le secteur des télécommunications
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 18:25

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'indice des télécommunications s'effondre à son plus bas niveau depuis huit mois après l'accord sur le spectre radioélectronique conclu avec SpaceX

* Le secteur automobile progresse après l'accord entre l'UE et la Chine visant à réduire de moitié les exportations de véhicules hybrides vers l'UE

* Selon les données de LSEG, les entreprises du STOXX 600 devraient afficher une croissance de 21 % de leurs bénéfices au troisième trimestre

(Dernières informations après la clôture des marchés)

par Sruthi Shankar et Purvi Agarwal

Les actions européennes se sont redressées vendredi, les cours du pétrole et les rendements obligataires s'étant détendus grâce aux espoirs d'une accalmie dans le conflit au Moyen-Orient, tandis que les valeurs des télécommunications ont chuté après que l'accord conclu par SpaceX pour acquérir un portefeuille de fréquences à l'échelle nationale aux États-Unis a provoqué des remous dans l'ensemble du secteur.

Le STOXX 600 paneuropéen .STOXX a clôturé en hausse de 1 % vendredi, effaçant ainsi sa baisse hebdomadaire. L'indice avait clôturé jeudi à son plus bas niveau depuis près de quatre mois, la flambée des cours du pétrole et des rendements obligataires ayant détourné les investisseurs des actifs risqués.

Toutefois, les cours du pétrole LCOc1 CLc1 ont reculé de plus de 1 % vendredi après que le président américain Donald Trump a déclaré que son pays n’attaquerait pas l’Iran avant les élections de mi-mandat du mois prochain. O/R

Ces déclarations ont rassuré les investisseurs qui craignaient que la hausse des cours du pétrole ne déclenche des pressions inflationnistes et ne contraigne les principales banques centrales à resserrer agressivement leur politique monétaire.

Les rendements obligataires de la zone euro ont également reculé après avoir atteint cette semaine leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies, les inquiétudes budgétaires en France à l’approche de l’élection présidentielle de l’année prochaine venant aggraver les pressions sur les obligations françaises. GVD/EUR

“La pression à la hausse sur les rendements obligataires ne cessera probablement que si: la hausse des taux commence à peser sur la dynamique de croissance, l’augmentation des coûts d’emprunt entraîne des tensions financières ou s’il y a des signes clairs d’un ralentissement de l’inflation”, ont déclaré les analystes de BofA Global Research.

“Les actions européennes sont restées globalement insensibles à la hausse du risque politique et budgétaire français. La prime de risque intégrée dans les actions a continué d’être soutenue par une forte croissance mondiale et par les révisions à la hausse des bénéfices alimentées par le boom des investissements dans l’IA.”

L'ACCORD UE-CHINE DONNE UN COUP DE POUCE AUX CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES

Par ailleurs, l’Union européenne et la Chine ont convenu de réduire de moitié les exportations chinoises de véhicules hybrides et hybrides rechargeables vers l’UE, d’améliorer l’accès de l’UE au marché chinois et d’assouplir les procédures chinoises d’octroi de licences pour les exportations de terres rares, a déclaré le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic.

Les actions des constructeurs automobiles européens .SXAP ont bondi de 1,5 %, enregistrant leur plus forte hausse journalière depuis plus de trois semaines.

La plupart des secteurs de l'indice STOXX 600 ont terminé en hausse, à l'exception de l'indice des télécommunications

.SXKP , qui a chuté de 2,9 % pour atteindre son plus bas niveau depuis huit mois.

Deutsche Telekom DTEGn.DE a chuté de 7,9 %, enregistrant sa plus forte baisse journalière depuis plus de trois ans, après que SpaceX SPCX.O a conclu un accord visant à acquérir un portefeuille national de fréquences en bande basse aux États-Unis, lançant ainsi un défi direct et orbital aux géants historiques de la téléphonie mobile à travers le pays.

Deutsche Telekom détient une participation de 54 % dans T-Mobile US TMUS.O , dont le cours a chuté de 12 % lors de la séance de l'après-midi aux États-Unis.

L'opérateur britannique Vodafone VOD.L et l'espagnol Telefónica TEF.MC ont chacun reculé de plus de 4,5 %, tandis que le français Orange ORAN.PA a perdu 2,5 %.

Les investisseurs attendent désormais la saison des résultats du troisième trimestre pour évaluer les performances des entreprises dans un contexte de hausse de l’inflation et des taux d’intérêt.

Selon les données de LSEG, les analystes s'attendent à ce que les entreprises de l'indice STOXX 600 affichent une croissance de leurs bénéfices de 21 % au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, les sociétés des secteurs de l'énergie et des matières premières devant apporter la plus forte contribution.

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