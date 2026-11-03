Les marchés boursiers effacent leurs pertes, le pétrole s'effondre après l'annonce par Trump de la fin du financement de 4 milliards de dollars accordé à Israël par les États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le dollar reste stable, les rendements des bons du Trésor progressent légèrement à l'approche des élections de mi-mandat

* Les perspectives moroses d’Apple viennent assombrir encore davantage les résultats du secteur technologique

* La volatilité du pétrole tient les investisseurs en haleine

(Dernières informations suite aux déclarations de Trump sur Israël)

par Niket Nishant et Gregor Stuart Hunter

Les marchés boursiers européens et américains ont inversé la tendance pour terminer en hausse mardi, les cours du pétrole ayant chuté après que le président américain Donald Trump a déclaré que Washington mettrait fin à une aide de 4 milliards de dollars à Israël à la fin de cette année.

S'exprimant dans l'émission « Fox and Friends » de Fox News, Donald Trump a déclaré qu'Israël n'avait plus besoin de cette aide . Il a précisé avoir conclu un accord avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour mettre fin à cette aide.

Ces déclarations ont entraîné une baisse des cours du pétrole et permis aux actions de rattraper leurs pertes. L’indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,13% à 650,3 points, tandis que les contrats à terme sur l’indice de référence S&P 500 .SPX ont gagné 0,14%.

L'INQUIÉTUDE LIÉE À L'IA FAIT CHUTER LES ACTIONS EN ASIE

Ces hausses ont apporté un certain soulagement après qu’une nouvelle vague d’inquiétudes liées à l’IA a déstabilisé les investisseurs, qui sont également sur des charbons ardents alors que le scrutin a débuté pour les élections de mi-mandat cruciales aux États-Unis .

Les sondages d’opinion indiquent que les démocrates devraient remporter la Chambre des représentants, tandis que la course au Sénat est trop serrée pour être tranchée. Une victoire écrasante des démocrates pourrait entraîner un renforcement de la surveillance de l’IA et davantage de réglementations pour les entreprises.

« En cas de victoire écrasante des démocrates, je m’attendrais à des mesures populistes contre l’IA. Le discours hostile aux centres de données bénéficierait alors d’un vent favorable », a déclaré Alexander Lis, directeur des investissements chez Social Discovery Ventures.

L'indice de référence sud-coréen KOSPI .KS11 a chuté de 3,6%, tandis que l'indice taïwanais .TWII a également reculé de 3,6%, enregistrant sa plus forte baisse journalière depuis fin juillet.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la devise par rapport à un panier de devises, est resté stable à 101,81. Il avait atteint lundi son plus bas niveau depuis un mois.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR a progressé de 2,5 points de base pour s'établir à 4,9187%.

Une victoire surprise des républicains ferait probablement remonter les rendements et le dollar, a déclaré Steve Englander, co-responsable de la recherche sur les devises chez Standard Chartered.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté de 2,9%, à 101,75 dollars le baril. Les cours du pétrole ont connu des fluctuations brutales cette semaine en raison de signaux contradictoires émanant des États-Unis et de l’Iran concernant la fin de la guerre au Moyen-Orient.

« Je ne pense pas qu’il soit possible, à l’heure actuelle, de se forger une opinion très ferme sur la base des développements en Iran. Et je pense que davantage d’investisseurs devraient partager mon point de vue », a déclaré Lis.

APPLE ALIMENTE LES INQUIÉTUDES SUR SES RÉSULTATS

Apple AAPL.O a annoncé lundi une prévision de baisse de ses marges brutes pour le trimestre crucial des fêtes de fin d’année, invoquant la hausse des coûts des puces mémoire, ainsi qu’une croissance prévue du chiffre d’affaires des services bien en deçà des attentes de Wall Street.

Les prévisions du fabricant de l’iPhone ont aggravé le pessimisme des marchés, déjà déçus par les résultats mitigés des géants de la technologie.

Par ailleurs, le yuan chinois CNY= s’est affaibli face au dollar américain après que la Banque populaire de Chine a annoncé son intention de relever le ratio de réserves de change , une mesure visant à freiner la longue hausse du yuan.

Les cryptomonnaies sont restées volatiles après le piratage de Binance survenu la semaine dernière . Le bitcoin BTC= a légèrement progressé de 0,5% à 77 110,83 dollars et l’ether

ETH= a augmenté de 1% à 2 278,10 dollars.