Les marchés boursiers chinois et de Hong Kong suivent la reprise mondiale du secteur technologique ; les valeurs minières aurifères s'envolent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les marchés boursiers chinois et hongkongais ont progressé mercredi, dans le sillage d'un rebond général des marchés mondiaux, grâce à l'amélioration du climat de confiance concernant les valeurs technologiques et celles liées à la chaîne d'approvisionnement de l'intelligence artificielle.

** L'indice CSI300 .CSI300 , qui regroupe les valeurs vedettes chinoises, a grimpé de 1,1% à la pause de midi, rebondissant après avoir atteint son plus bas niveau depuis près d'un mois, tandis que l'indice composite de Shanghai .SSEC a gagné 0,7%. L'indice de référence de Hong Kong, le Hang Seng

.HSI , a progressé de 0,7%.

** Les hausses enregistrées la nuit dernière à Wall Street ont donné un coup de pouce aux valeurs chinoises liées à la chaîne d'approvisionnement de l'IA. L'indice STAR50 .STAR50 , à forte composante technologique, a progressé de 2,2% et l'indice des communications 5G a gagné 1%, après que Nvidia NVDA.O , référence mondiale de l'IA, a mis fin à une série de sept jours de baisse pour clôturer en hausse de plus de 2%.

** Les valeurs du secteur des réseaux optiques, Lumentum

LITE.O et Coherent COHR.N , ont bondi respectivement de plus de 6% et 4%.

** Les actions du secteur des métaux non ferreux .CSISNMIM ont également été parmi les plus performantes sur le marché continental, avec une hausse de 3,3%, tandis que celles du secteur des matériaux .HSCIM ont grimpé de 3,7% à Hong Kong, alors que les cours de l’or XAU= oscillaient près de leur plus haut niveau depuis trois mois.

** L’or devrait poursuivre sa progression, porté par la dédollarisation, le retour des entrées de capitaux dans les ETF et les achats soutenus des banques centrales, ont déclaré les analystes d’UBS Wealth Management. La banque suisse a souligné que l’or restait une réserve de valeur attractive dans un contexte de faiblesse du dollar et d’évolution des anticipations de taux aux États-Unis.

** Les géants technologiques cotés à Hong Kong .HSTECH ont rebondi de 1,6% après avoir atteint leur plus bas niveau depuis un mois et demi. Le géant du commerce électronique Alibaba

9988.HK a progressé jusqu’à 3% après qu’un document réglementaire a révélé que son président avait acheté des actions de la société, tandis que des médias ont rapporté que le fondateur Jack Ma avait également acquis des titres.

** À contre-courant de la tendance haussière générale du marché, l’indice CSI Energy .CSIEN a reculé de près de 1%, les contrats à terme sur le Brent ayant baissé en raison des perspectives d’une augmentation de l’offre transitant par le détroit d’Ormuz.

** L’indice Hang Seng Healthcare .HSCIH a progressé de 1,4%, soutenu par une hausse de près de 10% du titre Innovent Biologics 1801.HK après que la société biopharmaceutique a publié des résultats semestriels supérieurs aux attentes.