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Les marchés boursiers asiatiques vacillent alors que les résultats décevants d'Alphabet font chuter les contrats à terme de Wall Street
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 07:20

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des cours avant l'ouverture des marchés européens)

* Le marché sud-coréen cède ses gains alors que l'action Samsung recule

* Le Nikkei a également connu une évolution en dents de scie, affichait une hausse de 1 %, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq ont reculé de 1 %

* Publication des résultats d'Amazon et d'Intel prévue plus tard dans la journée de jeudi; réunion de la BCE

par Stella Qiu

Les actions ont connu des fluctuations erratiques en Asie jeudi, les annonces de résultats liés à l’IA ayant suscité des réactions très mitigées, ce qui a accru l’intérêt pour les résultats d’Amazon AMZN.O et d’Intel

INTC.O attendus plus tard dans la journée.

La forte consommation de trésorerie d’Alphabet

GOOGL.O a fait chuter son titre de 10 % dans les échanges après clôture, faisant perdre près de 400 milliards de dollars à sa capitalisation boursière. Cela a entraîné une baisse de 0,9 % des contrats à terme sur le Nasdaq NQc . Microsoft

MSFT.O , en revanche, a dépassé les prévisions grâce à des flux de trésorerie supérieurs aux attentes, ce qui a fait grimper son titre de 3 %.

Les places boursières européennes devraient ouvrir dans le calme, les contrats à terme sur les actions de la région

STXEc1 affichant une hausse de 0,2 %. Les cours du pétrole ont reculé, les investisseurs s'accrochant à l'espoir que les pourparlers de paix visant à résoudre le conflit au Moyen-Orient puissent reprendre. O/R

Dans la nuit, la Réserve fédérale a maintenu ses taux d’intérêt inchangés, comme largement anticipé, mais deux membres du comité ont voté en faveur d’une hausse. Le président Kevin Warsh s’est montré plus confiant quant aux perspectives d’inflation lors de sa conférence de presse, déclenchant une remontée des bons du Trésor.

Cependant, le véritable test est venu des résultats financiers. Samsung Electronics 005930.KS a annoncé une nouvelle série de résultats records grâce à la demande en plein essor pour ses puces mémoire, mais la société est restée muette sur ses projets visant à augmenter les rendements , ce qui a fait chuter son titre de 4 %.

Cela a pesé sur l’indice KOSPI .KS11 , qui a reculé de 1,2 % après avoir bondi de près de 7 % la veille, suite à l’annonce par SK Hynix 000660.KS de son intention de redistribuer environ 75 milliards de dollars à ses actionnaires cette année, après avoir enregistré un bénéfice record. SK Hynix

000660.KS a progressé de 4,6 % après avoir bondi de 11 % la veille.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a reculé de 0,7 %, tandis que le Nikkei japonais .N225 a oscillé entre hausses et baisses et affichait une hausse de 1 %.

L'indice des valeurs vedettes chinoises .CSI300 a reculé de 0,8 % et l'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a progressé de 0,5 %.

« La raison pour laquelle Alphabet est en baisse tient au fait que sa source de revenus traditionnelle, la publicité, a été affectée par ce même boom de l’IA. Cela entraîne donc des résultats mitigés pour Google », a déclaré Jamie Hannah, directeur adjoint des investissements chez VanEck.

« Alphabet et Microsoft ont tous deux confirmé que les revenus liés à l’IA restaient solides. Nous l’avons constaté à travers la croissance des centres de données et des services cloud. Cette partie de l’activité est donc solide, ce qui se répercute sur bon nombre d’informations en provenance d’Asie, à l’image de SK Hynix hier en Corée. »

LE FESTIVAL DES BANQUES CENTRALES SE POURSUIT

Après le maintien des taux d’intérêt par la Fed, tous les regards se tournent vers les données sur les dépenses de consommation des ménages américains pour septembre – l’indicateur d’inflation privilégié par la Fed – et vers les chiffres du PIB américain du troisième trimestre. Les prévisions tablent sur une hausse mensuelle de 0,3 % de l’inflation PCE sous-jacente, en progression par rapport à la hausse de 0,2 % enregistrée le mois précédent.

Les marchés anticipent toujours à 80 % une hausse des taux en décembre, malgré les commentaires accommodants de Warsh, qui ont entraîné une accentuation de la courbe des taux des bons du Trésor. Le rendement des bons du Trésor à 2 ans US2YT=RR a baissé d’environ 5 points de base pendant la nuit et s’établissait en dernier lieu à 4,6871 %.

« Les votes dissidents contre une hausse des taux lors de la réunion d’aujourd’hui pourraient être interprétés non pas comme remettant en cause la décision de la Fed de relever à nouveau ses taux, mais comme portant sur le moment où elle le fera », a déclaré Kerry Craig, stratège des marchés mondiaux chez J.P. Morgan Asset Management.

« Le resserrement monétaire étant déjà intégré dans les cours, cela implique que les rendements resteront dans une fourchette étroite, à moins d’un signal plus clair en faveur d’un resserrement plus agressif ou d’un revirement vers des baisses », a-t-il ajouté.

La Banque du Canada a relevé ses taux d’intérêt mercredi pour la première fois depuis plus de trois ans et a mis en garde contre de nouvelles hausses. La Banque centrale européenne devrait toutefois maintenir ses taux inchangés plus tard dans la journée de jeudi.

Sur les marchés des changes, l’indice du dollar =USD est resté stable face à ses principales devises, à 102,23, après avoir reculé de 0,2 % pendant la nuit. Le kiwi NZD=D3 a encore glissé de 0,2 % à 0,5615 $, après avoir chuté de 1 % pendant la nuit, sa banque centrale ayant surpris les marchés en maintenant ses taux d’intérêt inchangés mercredi.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1,2 % jeudi, à 113,91 dollars le baril, après que le Wall Street Journal a rapporté que le vice-président américain JD Vance avait adressé une lettre au chef du Conseil de sécurité iranien, Mohsen Rezaei, dans le but de relancer les négociations de paix.

Valeurs associées

ALPHABET-A
324,8900 USD NASDAQ +1,34%
AMAZON.COM
254,6000 USD NASDAQ +0,59%
CSI 300 INDEX
4 041,84 Pts Six - Forex 1 -1,03%
EUR/USD SPOT
1,1141 USD Six - Forex 1 -0,09%
INTEL
95,5300 USD NASDAQ +1,91%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MICROSOFT
531,0100 USD NASDAQ -0,06%
Nikkei 225
64 659,47 Pts Six - Forex 1 +1,10%
Or
4 030,69 USD Six - Forex 1 -0,57%
Pétrole Brent
114,52 USD Ice Europ +0,16%
Pétrole WTI
101,83 USD Ice Europ -0,24%
SAMSUNG ELECTRONICS
140,0000 USD OTCBB +114,69%
USA BENCHMARK 2A
4,868 Rates +0,91%
USD/JPY SPOT
157,8640 Six - Forex 1 +0,04%
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