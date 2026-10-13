Les marchés boursiers asiatiques touchent leur plus bas niveau depuis deux mois en raison des inquiétudes liées à l'IA ; les obligations ont le vent en poupe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Le point sur les marchés asiatiques en fin d'après-midi)

* Les fabricants de puces mènent la baisse régionale après une vague de ventes de titres du secteur des semi-conducteurs à Wall Street

* Les résultats des banques américaines devraient refléter l'impact de la hausse des rendements sur les prêts, les opérations de fusion-acquisition et le financement

* Les bons du Trésor progressent alors que les investisseurs se tournent vers des valeurs refuges; les marchés pétroliers sous les projecteurs

par Ankur Banerjee

Les actions asiatiques ont chuté mardi à leur plus bas niveau depuis plus de deux mois, la forte vague de ventes qui a touché les fabricants de puces ayant entraîné une remise en question plus générale du secteur de l'intelligence artificielle (IA) dans un contexte de concurrence accrue, poussant les investisseurs vers la sécurité des obligations d'État.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a chuté de plus de 2%, atteignant son plus bas niveau depuis fin juillet, sous l'effet des fabricants de puces d'IA de la région. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont reculé de 0,77%, tandis que les contrats à terme européens STXEc1 ont perdu 0,2%.

Samsung 005930.KS a chuté de 8% et SK Hynix 000660.KS a perdu 10%. La société taïwanaise TSMC 2330.TW a reculé de 1,8%, tandis que Kioxia Holdings 285A.T a chuté de 14%. L’investisseur dans l’IA SoftBank 9984.T a perdu 8%.

Cette chute fait suite à une forte baisse des actions des fabricants de puces américains .SOX , après que des informations faisant état des progrès technologiques rapides réalisés par leur rival chinois ChangXin Memory Technologies (CXMT) ont laissé entrevoir la possibilité que les entreprises chinoises comblent leur retard technologique.

“Les informations concernant CXMT semblent avoir clairement déclenché la vague de ventes sur les valeurs du secteur de la mémoire, mais je pense que le fait marquant est que les investisseurs se montrent de moins en moins indulgents envers le secteur de l’IA”, a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo.

“Ils s’interrogent non seulement sur le potentiel de croissance de la demande en IA, mais aussi sur la durée des bénéfices et des marges exceptionnels actuels, alors que la concurrence s’intensifie.”

Les investisseurs ont surfé sur la vague de l’IA ces quatre dernières années, alors que ces dépenses massives ont alimenté les bénéfices des entreprises et la croissance économique, même si les inquiétudes concernant les risques de concentration et la question de savoir si ces dépenses porteront leurs fruits assez rapidement ont pesé sur le marché.

Le KOSPI sud-coréen .KS11 , un marché au cœur du boom mondial de l’IA, a chuté de plus de 6%, enregistrant sa plus forte baisse journalière depuis juillet, lorsque l’effondrement des positions à effet de levier avait marqué le début d’une déroute de plusieurs mois dont le marché boursier de Séoul commençait tout juste à se remettre.

Le Nikkei japonais .N225 a reculé de 2,6%, tandis que les actions taïwanaises .TWII ont perdu 2%. CXMT 688825.SS a quant à lui chuté de 5,3%, atteignant son plus bas niveau depuis son introduction en bourse en juillet, tandis que l’indice des valeurs vedettes chinoises a atteint son plus bas niveau depuis plus d’un an.

Un test décisif de l’appétit des investisseurs pour l’IA sera l’accueil réservé à l’émission obligataire de Tencent Holdings 0700.HK . Le géant chinois de la technologie émet mardi des obligations en dollars et en yuan offshore (ou “dim sum”) dans le cadre d’une opération qui devrait lever au moins 4,5 milliards de dollars.

STABILISATION DES TAUX OBLIGATAIRES

Le rendement de référence des obligations à 10 ans

US10YT=RR a reculé de 5 points de base à 5,193%, s'éloignant légèrement du plus haut niveau atteint depuis 24 ans, à 5,364%, enregistré la semaine dernière.

Une combinaison explosive de pressions inflationnistes liées à la hausse des prix de l’énergie et d’inquiétudes concernant l’explosion de la dette publique a déclenché plusieurs vagues de ventes massives d’obligations ces dernières semaines, propulsant les coûts d’emprunt à des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies à travers le monde.

Mme Chanana, de Saxo, a indiqué que les investisseurs se tournaient à nouveau vers les bons du Trésor américain après la forte hausse récente des rendements, mais elle y voyait “un rebond tactique plutôt qu’un revirement durable”.

“Une inflation tenace, des prix du pétrole élevés et un endettement public important restent des obstacles à une reprise durable du marché obligataire”, a-t-elle déclaré.

Les traders attendent les chiffres de l’inflation américaine mercredi pour avoir des indications sur l’orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Selon l’outil CME FedWatch, ils tablent désormais sur une probabilité de 80,6% que la Fed maintienne ses taux inchangés à la fin du mois, contre 51% le mois dernier.

LES RÉSULTATS FINANCIERS EN QUESTION

L’attention des investisseurs se portera également cette semaine sur la vague de résultats des banques américaines afin d’évaluer l’impact de la récente flambée des rendements des bons du Trésor sur les opérations de fusion-acquisition, la croissance des prêts et les coûts de financement dans l’ensemble du secteur.

Quatre des six plus grands prêteurs américains, JPMorgan Chase JPM.N , Goldman Sachs GS.N , Citigroup C.N et Wells Fargo WFC.N , publieront leurs résultats dans le courant de la journée.

Les prix de l’énergie sont de nouveau à l’ordre du jour , les investisseurs évaluant les développements géopolitiques au Moyen-Orient et entre la Russie et l’Ukraine, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s’établissant à 105,9 dollars le baril, proche de leur plus haut niveau depuis deux semaines. O/R

Ce climat de prudence a contribué à maintenir le dollar américain près de son plus haut niveau depuis 18 mois. L'euro

EUR= s'échangeait dernièrement à 1,1173 dollar, tandis que le yen japonais JPY= s'établissait à 158,34 pour un dollar américain. FRX/