Dangote: la période de souscription à l'entrée en Bourse de la méga-raffinerie de pétrole prolongée

Aiko Dangote à Kililana, au Kenya, le 30 septembre 2026. ( AFP / LUIS TATO )

La période de souscription à l'entrée en Bourse de la méga-raffinerie de pétrole nigériane appartenant à Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, a été prolongée de deux semaines, a-t-il annoncé lundi après une visite de parlementaires kenyans sur le site près de Lagos.

Cette période devait s'achever mardi, elle se poursuivra jusqu'au 27 octobre.

La raffinerie Dangote Petroleum Refinery vise une levée de 1,6 milliard de dollars (1,4 milliard d'euros) afin de doubler ses capacités actuelles pour atteindre 1,4 million de barils par jour, ce qui en ferait la plus grande raffinerie du monde, dépassant celle de Jamnagar en Inde.

Lever des fonds ne représente qu'une partie d'un plan plus vaste, a indiqué Aliko Dangote, l'objectif étant aussi de donner aux Nigérians et aux Africains ordinaires la possibilité de détenir une participation dans la raffinerie, selon lui.

"Nous allons prolonger la date car nous voulons que beaucoup de nos frères et soeurs africains participent", a déclaré l'homme d'affaires aux journalistes, soulignant que la souscription à l'entrée en Bourse avait déjà permis de lever "plus de trois, quatre fois" le montant visé.

"Il ne s'agit pas du montant, il s'agit du nombre de personnes que nous voulons voir participer", a-t-il insisté.

Avec sa capacité de 700.000 barils par jour, la raffinerie dépasse la demande intérieure en carburant du Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique avec ses plus de 240 millions d'habitants. Elle a commencé à exporter ses carburants à l'étranger il y a quelques mois.

La compagnie assure que la raffinerie est devenue le plus important fournisseur externe de carburant aviation pour l'Europe.

Située en périphérie de Lagos, la raffinerie est devenue un élément majeur de l'empire économique de Dangote, qui s'étend du ciment et du sucre à la production d'engrais.

Dangote veut également de construire une raffinerie de pétrole d'une capacité de 700.000 barils par jour en Afrique de l'Est, à Lamu, sur la côte kényane. La première pierre a été posée fin septembre.

L'Afrique importe actuellement plus de 70% de ses carburants raffinés.