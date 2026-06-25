Les marchés boursiers asiatiques s'envolent alors que les résultats de Micron apaisent les craintes liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des résultats exceptionnels contribuent à redonner le moral sur le marché de l'IA

* Les anticipations croissantes d’une hausse des taux soutiennent le dollar

* Le yen frôle son plus bas niveau depuis 40 ans alors que le risque d’intervention plane

* Les cours du pétrole reviennent à leurs niveaux d'avant-guerre alors que des pétroliers franchissent le détroit d'Ormuz

(Dernières informations de l'après-midi en Asie) par Ankur Banerjee

Les marchés boursiers asiatiques ont bondi jeudi après que les résultats et prévisions solides des géants des puces électroniques Micron et Qualcomm ont contribué à apaiser certaines inquiétudes concernant la flambée du secteur de l’IA, qui a propulsé les actions mondiales à des niveaux records.

Les marchés japonais et sud-coréens, fortement orientés vers la technologie, ont fortement progressé après que Micron

MU.O a annoncé que ses clients s'étaient engagés à acheter pour 22 milliards de dollars de ses puces mémoire, tandis que Qualcomm QCOM.O prévoit 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour son activité de centres de données d'ici 2029.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a progressé de 1,6 %. Le Nikkei japonais .N225 a grimpé de plus de 4 %, tandis que le KOSPI sud-coréen .KS11 a gagné 5,5 % et que les actions taïwanaises .TWII ont progressé de 0,9 %.

Les contrats à terme sur le S&P 500 EScv1 ont progressé de 0,5 %, tandis que ceux sur le Nasdaq NQc1 ont bondi de 1,8 %. Les contrats à terme européens STXEc1 sont toutefois restés stables.

« Il en faut peu pour rétablir la confiance des traders, surtout lorsque des thèmes majeurs tels que l’IA constituent le principal moteur », a déclaré Matt Simpson, analyste de marché senior chez StoneX.

« Tant que l’économie mondiale ne s’effondrera pas véritablement, les traders chercheront n’importe quel prétexte pour acheter sur repli. Cette semaine, ce prétexte, c’était Micron », a-t-il ajouté.

Les craintes des investisseurs quant à la surévaluation des entreprises liées à l’IA, après des années de hausse, ont pesé sur les marchés ces derniers jours, entraînant des séances volatiles.

Les analystes restent toutefois sceptiques quant à la possibilité d’un rebond durable des actions du secteur de l’IA, tant que ces inquiétudes liées aux valorisations persistent.

« C’est une bonne nouvelle de la part de Micron », a déclaré Nick Twidale, stratège en chef des marchés chez ATFX Global à Sydney, qui s’attend à une forte hausse dans le sillage de ces résultats.

« Mais je ne suis pas sûr de combien de temps l’euphorie durera dans le reste du secteur… Je pense que les inquiétudes liées aux valorisations continueront de peser sur le sentiment à l’avenir », a-t-il ajouté.

L’annonce faite mercredi par la société sud-coréenne SK Hynix 000660.KS de son intention de lever jusqu’à 29,52 milliards de dollars via une cotation secondaire au Nasdaq, afin de tirer parti de l’appétit insatiable des investisseurs pour les valeurs liées à l’IA, a également contribué à soutenir le moral des marchés.

Les actions de SK Hynix et de Samsung Electronics

005930.KS ont propulsé le KOSPI vers des niveaux records tout au long de l’année, portant la progression de l’indice depuis le début de l’année à 112 % et faisant de ce marché boursier le plus performant au monde.

LE PÉTROLE REVIENT À SES NIVEAUX D’AVANT LA GUERRE À MESURE QUE LES PÉTROLIERS QUITTENT LE DÉTROIT D’HORMUZ.

Les cours du pétrole ont poursuivi leur baisse alors que les pétroliers bloqués quittaient le détroit d’Ormuz à la suite d’un accord initial visant à mettre fin à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, apaisant ainsi les craintes liées à l’approvisionnement. O/R

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1,6 % à 72,53 dollars le baril, effaçant ainsi tous les gains enregistrés depuis le début de la guerre. Le West Texas Intermediate américain CLc1 a chuté de plus de 1 % à 69,36 dollars le baril.

Le recul des cours du pétrole pourrait contribuer à réduire quelque peu les pressions inflationnistes, mais le niveau élevé des prix devrait maintenir la Réserve fédérale américaine sous pression pour relever ses taux d’intérêt, les investisseurs anticipant au moins une hausse des taux cette année.

Le rapport sur l’inflation PCE publié jeudi devrait indiquer que les prix sous-jacents ont augmenté de 0,3 % en mai, portant le taux annuel à 3,4 %. L’inflation globale est estimée à 0,5 % pour le mois et à 4,1 % en glissement annuel.

Les anticipations croissantes d’une hausse des taux ont soutenu le dollar, plaçant le yen japonais JPY= près de son plus bas niveau depuis 40 ans et au bord d’une nouvelle intervention de Tokyo, après que la dernière tentative, vers le mois de mai, n’ait pas réussi à endiguer la chute de cette devise fragile. FRX/

Le yen s’échangeait en dernier lieu à 161,73 pour un dollar américain, non loin du plus bas niveau depuis deux ans qu’il a atteint la semaine dernière. Une cassure sous les 161,96 entraînerait le yen à son plus bas niveau depuis 1986.

Vincent Chung, gestionnaire de portefeuille obligataire chez T. Rowe Price basé à Hong Kong, a déclaré qu’une intervention émanant uniquement du Japon avait peu de chances d’être efficace.

« Si l’on se réfère à l’histoire, les actions menées de manière plus coordonnée avec d’autres banques centrales ont tendance à être plus efficaces… donc s’il ne s’agit pas simplement d’un contrôle des taux, cela pourrait être une mesure de plus grande envergure. »

L’indice du dollar =USD , qui mesure la devise américaine par rapport à un panier de devises, s’établissait à 101,6 après avoir atteint 101,80 lors de la séance précédente, son plus haut niveau depuis le 12 mai 2025.

Le raffermissement du dollar a pesé sur l’or, qui XAU= est passé sous la barre des 4 000 dollars l’once pour la première fois en 2026. L’or au comptant s’échangeait dernièrement à 3 990 dollars l’once, oscillant près de son plus bas niveau depuis novembre. GOL/