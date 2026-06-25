Crédit Agricole prend une participation minoritaire dans la banque espagnole Banco de Crédito Social Cooperativo.

( AFP / ABDESSLAM MIRDASS )

Crédit Agricole SA et BCC-Grupo Cajamar, premier groupe bancaire coopératif espagnol, ont annoncé mercredi la signature d'un accord de partenariat stratégique, impliquant notamment une prise de participation minoritaire par le groupe français dans la maison mère de l'établissement ibérique, Banco de Crédito Social Cooperativo.

L'accord doit permettre aux clients de Grupo Cajamar "d'accéder à une palette plus large de produits et services financiers adaptés à leurs besoins", indiquent les deux banques dans un communiqué commun.

Ce partenariat, qui inclut une prise de participation de 9,9% par Crédit Agricole dans Banco de Crédito Social Cooperativo, comprend notamment des accords commerciaux dans les domaines du leasing automobile ainsi que des solutions d’investissement.

"L’entrée au capital de l'un des plus grands groupes bancaires européens, partageant une même affinité avec le modèle coopératif, apportera un nouvel élan à notre stratégie d'expansion et de développement, tant sur le plan territorial que dans l’élargissement et la diversification de la gamme de produits et services financiers proposés aux plus de 3,9 millions de clients de Grupo Cooperativo Cajamar", a fait valoir Manuel Yebra, directeur général de Grupo Cajamar.

"A court terme, cette opération permet à Grupo Cajamar de renforcer la structure de ses fonds propres en portant son ratio de capital total de 16,6% à 17,1%", soulignent également les deux groupes.

La transaction reste soumise "aux autorisations usuelles des autorités compétentes" et "pourrait être finalisée dans les mois à venir", est-il également indiqué dans le communiqué.