 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Renault annonce un plan de départs volontaires concernant 800 ingénieurs en France d'ici fin 2027
information fournie par Boursorama avec AFP 25/06/2026 à 08:19

( AFP / RODRIGO BUENDIA )

( AFP / RODRIGO BUENDIA )

Le constructeur automobile français Renault a annoncé mercredi un plan de départs volontaires en France concernant 800 ingénieurs, essentiellement dans la région Ile-de-France, dans le cadre d'un plan de réorganisation de son pôle ingénierie destiné à faire face à la concurrence chinoise.

Sur les 5.500 ingénieurs du groupe en France, 800 départs volontaires auront lieu d'ici "fin 2027", a indiqué Renault lors d'un point presse téléphonique mercredi soir. Dans le même temps, le constructeur entend recruter en CDI entre 150 et 200 nouveaux ingénieurs avec des compétences spécifiques.

L'annonce a été faite aux partenaires sociaux dans la journée, lors de la présentation d'un plan de réorganisation de cette division.

Ce plan prévoit notamment de "simplifier" l'organisation et de moins fragmenter les fonctions pour accroître "la vitesse d'exécution", a expliqué à la presse le responsable mondial des technologies (CTO) du groupe, Philippe Brunet.

Il vise aussi à revoir les compétences, avec un plan de formation (de 200.000 heures), de la mobilité interne (500 personnes à reconvertir), les recrutements de 150 à 200 ingénieurs (pour le software, l'intelligence artificielle embarquée, l'électrification) et les 800 départs volontaires.

"Les constructeurs chinois sont en train d’augmenter significativement leurs parts de marché en Europe: c'était moins de 3% en 2024, c'est 8,8% à la fin du mois de mai", a souligné M. Brunet.

"Ces parts de marché s'expliquent par des produits avec des contenus technologiques significatifs et des coûts aussi très compétitifs (…) Nous, on doit être capables d'être compétitifs par rapport à cela", a-t-il ajouté.

Parmi les enjeux "on a le défi du temps de charge des véhicules électrique (...) et puis d’autres liés à l’intégration de" l'intelligence artificielle "à la voiture", une demande qui finira par arriver de la part de la clientèle en Europe, a-t-il assuré.

Plutôt que d'acquérir des technologies chinoises, "parce que c’est l’Europe et notre cœur de marché, notre souhait est d’avoir nos produits avec nos technologies conçues par notre ingénierie. C’est un choix courageux mais mon devoir est en retour d'offrir à l’entreprise une compétitivité sur ces technologies et la performance économique associée", et pour cela "on doit encore aller plus loin dans la transformation" de l'organisation, a-t-il encore expliqué.

Renault avait confirmé le 10 avril, à la suite d'une information de Ouest-France, son intention de réduire de 15 à 20% le nombre de ses postes d'ingénierie dans ses effectifs mondiaux.

Dans un communiqué, la CGT a dénoncé une "logique de rentabilité", après un recul de 20% des effectifs de l'Ingénierie France entre 2018 et 2025, et appelé "les salariés à s’opposer à cette politique de casse sociale". Un rassemblement est notamment prévu jeudi matin devant le technocentre de Renault à Guyancourt.

Le groupe compte actuellement 11.000 ingénieurs dans le monde, dont la moitié en France, sur un effectif total mondial de 100.000 personnes.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

RENAULT
26,5000 EUR Euronext Paris -0,41%

1 commentaire

  • 08:48

    C est la fin..

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 25.06.2026 09:04 

    (Actualisé avec H&M et easyJet) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse ... Lire la suite

  • ( AFP / THOMAS SAMSON )
    Achats du secteur public : le Medef demande une enquête de la Cour des comptes sur les retards de paiement
    information fournie par Boursorama avec Media Services 25.06.2026 08:57 

    Le respect des délais de paiement constitue à "un facteur essentiel de compétitivité pour les entreprises", souligne le patronat. Plus de vingt jours de retard en moyenne et parfois jusqu'à 300 jours. Les délais de paiement des acheteurs publics fragilise la trésorerie ... Lire la suite

  • Un bombardier d'eau Dash de la Sécurité civile au-dessus d'un feu de forêt dans le Morbihan, le 17 juillet 2025 ( AFP / Damien MEYER )
    Canicule: les feux de forêt gagnent de nouveaux territoires
    information fournie par AFP 25.06.2026 08:53 

    "Nous n'avons jamais connu ça dans l'Allier, même en plein coeur de l'été", déplore Philippe Sansa, directeur du service d'incendie et de secours (SDIS) de ce département. Les pompiers font en effet face à des feux de forêt sur de nouveaux territoires, traditionnellement ... Lire la suite

  • Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédit: / Adobe Stock)
    Exosens obtient un financement de la BEI
    information fournie par Zonebourse 25.06.2026 08:43 

    La société de haute technologie spécialisée dans les technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie a annoncé l'obtention d'une facilité de financement de 140 millions d'euros auprès de la Banque européenne d'investissement. Ce financement, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
72,53 -0,83%
2CRSI
28,2 +6,02%
SOITEC
113,25 +5,55%
CAC 40
8 379,6 -0,07%
Or
3 983,95 -0,42%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank