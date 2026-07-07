Les marchés boursiers asiatiques s'effondrent sous l'effet des craintes liées à l'IA après les prévisions de Samsung ; le pétrole reste stable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte et mise à jour des prix)

* Samsung prévoit une forte hausse de son résultat d'exploitation pour le trimestre avril-juin

* La Bourse de Séoul s'effondre de 8 %, déclenchant les mécanismes de suspension

* L'indice MSCI Asie-Pacifique hors Japon recule de 2,6 %, le Nikkei perd 2,4 %

* Les cours du pétrole remontent légèrement après avoir atteint lundi leur niveau d'avant la guerre en Iran

par Satoshi Sugiyama

Les marchés boursiers asiatiques ont reculé mardi, la Corée du Sud enregistrant les plus fortes baisses après que les prévisions de Samsung Electronics ont déclenché une réévaluation des valorisations excessives liées au secteur de l’IA, tandis que les cours du pétrole se sont largement stabilisés, les investisseurs se recentrant sur l’offre et la demande. Samsung Electronics 005930.KS , le plus grand fabricant mondial de puces mémoire, a estimé son bénéfice d’exploitation pour la période avril-juin à 89,4 billions de wons (soit 58,44 milliards de dollars), ce qui représente une hausse vertigineuse multipliée par 19 et un troisième trimestre consécutif de bénéfice d’exploitation record.

Pourtant, les actions sud-coréennes .KS11 ont chuté de 8 %, déclenchant des mécanismes de suspension de cotation, tandis que Samsung Electronics perdait 9,8 %, reflétant les inquiétudes quant à la pérennité du boom des puces alimenté par l’IA.

La nervosité liée à l’IA s’est répercutée sur les marchés asiatiques: l’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a reculé de 2,6 % et l’indice taïwanais .TWII , fortement orienté vers les fabricants de puces, a perdu 1,8 %. Le Nikkei japonais .N225 a quant à lui cédé 2,4 %.

La forte remontée récente des actions liées à l’IA a probablement été alimentée par les inquiétudes concernant l’économie et l’inflation, les craintes quant aux perspectives — notamment l’aggravation des tensions impliquant l’Iran — incitant les investisseurs à se réfugier dans ce secteur, a déclaré Toru Suehiro, économiste en chef chez Daiwa Securities.

“Même s’il serait plus sain que les cours des actions évoluent en fonction de la conjoncture des entreprises et de l’économie réelle, ces conditions ne changent pas aussi rapidement”, a déclaré M. Suehiro dans une note, ajoutant que les marchés devraient donc rester dans une fourchette étroite. Morgan Stanley a indiqué dans une note datée de lundi que la récente faiblesse des valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs est le signe d’un élargissement des hausses du marché, les investisseurs étant susceptibles de se tourner vers les “hyperscalers” de l’IA ainsi que vers les valeurs des biens de consommation discrétionnaire, des transports et des biotechnologies.

En début de séance en Europe, les contrats à terme paneuropéens sur l’Euro Stoxx 50 STXEc1 ont perdu 0,4 %, les contrats à terme sur le DAX allemand FDXc1 ont reculé de 0,3 % et les contrats à terme sur le FTSE FFIc1 ont progressé de près de 0,1 %.

Aux États-Unis, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 ont reculé de 0,3 %, les contrats E-mini sur le Nasdaq 100

NQcv1 ont perdu 1,2 % et les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 ont baissé de 0,02 %.

MARCHÉ DU PÉTROLE STABLE

Le pétrole a légèrement progressé, mais les gains sont restés limités après que les cours ont atteint lundi des niveaux antérieurs à la guerre avec l’Iran. Le brut américain CLc1 a progressé de 0,85 % à 69,13 dollars le baril et le Brent LCOc1 a atteint 72,62 dollars le baril, en hausse de 0,88 % sur la journée. O/R Le président américain Donald Trump, qui a fait pression sur l’Europe pour qu’elle augmente ses dépenses de défense et s’est heurté aux dirigeants européens au sujet de la guerre contre l’Iran et du Groenland, participera à une réunion de l’OTAN en Turquie à partir de mardi. M. Trump a déclaré lundi que les États-Unis concluraient un accord avec l’Iran ou “iraient jusqu’au bout ”, réitérant ainsi sa menace d’une intervention militaire alors que Téhéran affiche une attitude de défi après les funérailles de l’ancien Guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.

Sur les marchés des changes, l’indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l’euro, s’échangeait à 100,88, tandis que l’euro EUR= reculait de 0,03 % à 1,1436 dollar. Le yen JPY= s’est redressé après avoir frôlé la barre des 162 pour un dollar, proche de ses plus bas niveaux depuis 40 ans, et s’est finalement apprécié de 0,17 % à 161,79 pour un dollar. Les opérateurs restaient attentifs à une éventuelle intervention face aux signes d’un possible changement de stratégie de la part des autorités japonaises. Mardi, les rendements des obligations d’État japonaises ont baissé après avoir atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies, suite à une émission de dette à très long terme qui a suscité une forte demande. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 1,62 point de base, passant de 4,479 % lundi en fin de journée à 4,495 %.

Les observateurs de la Fed auront un nouvel aperçu de la manière dont le nouveau président Kevin Warsh dirige la banque centrale lorsque celle-ci publiera mercredi le compte-rendu de la réunion du Comité fédéral de l'open market (FOMC), le premier de son mandat.

Sur les marchés des matières premières, l’or XAU= a perdu 0,91 % à 4 125,59 dollars l’once, s’échangeant en dessous de son plus haut niveau depuis deux semaines GOL/ . L’argent XAG= a chuté de 2,17 % à 60,73 dollars l’once et le cuivre CMCU3 a reculé de 0,58 % à 13 326,00 dollars la tonne.