Les marchés boursiers asiatiques s'effondrent sous l'effet de la baisse des fabricants de puces, tandis que les obligations se réjouissent du ralentissement de l'inflation

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* Le Nikkei japonais recule de 3%, la Corée du Sud s'effondre de plus de 6%

* Tous les regards sont tournés vers les résultats de TSMC, mais la barre est placée haut

* Les obligations profitent de données plus modérées sur l'IPP, le risque d'une hausse des taux par la Fed en juillet est faible

par Stella Qiu

Les actions asiatiques ont reculé jeudi, les fabricants de puces électroniques ayant connu des difficultés à l’approche de la publication des résultats de TSMC, valeur de référence du secteur, tandis que les obligations ont profité d’un nouveau chiffre modéré de l’inflation américaine, qui a atténué le risque d’une hausse imminente des taux.

Les cours du pétrole ont toutefois continué de grimper alors que les hostilités s'intensifiaient au Moyen-Orient. Washington a poursuivi ses frappes contre l'Iran après avoir réimposé un blocus naval sur ses ports, tandis que Téhéran a mis en garde contre une "guerre existentielle" avec les États-Unis. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 0,6% à 85,45 dollars le baril, venant s'ajouter à la hausse de 12% enregistrée cette semaine.

Tous les regards sont tournés vers les résultats trimestriels de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC)

2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces d’IA de pointe. La société devrait enregistrer un cinquième trimestre consécutif de résultats records, avec une hausse de 59% de son bénéfice net pour la période d’avril à juin.

Cependant, les investisseurs se montrent difficiles à satisfaire, puisque l’action d’ASML ASML.AS , le premier fournisseur mondial d’équipements nécessaires à la fabrication de puces informatiques de haute technologie, a clôturé en baisse de 0,4%, même après que la société eut revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026 et s’était engagée à augmenter ses capacités de production.

"On observe un recul marqué dans les secteurs de la mémoire et du matériel informatique", a déclaré Brian Heavey, trader en actions chez JPMorgan, dans une note. "Je ne pense pas qu’il y ait de titre "négatif" décisif à l’origine de la vague de ventes dans les secteurs des semi-conducteurs et du matériel informatique. Je pense que cela montre simplement à quel point la barre est haute en matière de résultats pour les semi-conducteurs."

La vague de ventes s’est propagée à l’Asie. L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon

.MISX00000PUS a reculé de 1,7%, tandis que le KOSPI sud-coréen

.KS11 s’est effondré de 6,3% sous l’effet de la faiblesse de Samsung 005930.KS , en baisse de 8%, et de SK Hynix

000660.KS , en baisse de 11%.

Le Nikkei japonais .N225 a chuté de 3%. Les actions taïwanaises .TWII ont reculé de 0,5%, tandis que l’indice Hang Seng chinois .HSI a progressé de 1,2%.

La banque centrale sud-coréenne a relevé jeudi ses taux d’intérêt pour la première fois en trois ans et demi, les portant à 2,75%, afin de stabiliser un won en chute libre et de contrer les pressions inflationnistes persistantes. Cette décision était largement attendue.

Wall Street a progressé cette nuit, les investisseurs se détournant des semi-conducteurs au profit des titres des "Magnificent Seven" et des banques, après la publication de résultats solides par les principaux établissements de crédit, mais l’Asie est plus vulnérable à la correction sur les puces électroniques compte tenu de son exposition plus importante aux valeurs du secteur des semi-conducteurs.

LES OBLIGATIONS SE RÉJOUISSENT D’UNE INFLATION MODÉRÉE

Les données étonnamment faibles de l’IPP américain pour le mois de juin sont venues s’ajouter aux chiffres favorables de l’inflation à la consommation publiés la veille, les marchés ayant désormais ramené à seulement 10% — contre 43% plus tôt dans le mois — la probabilité d’une hausse imminente des taux par la Réserve fédérale américaine ce mois-ci.

Toutefois, ce recul de l’inflation n’est probablement que temporaire, les cours du pétrole grimpant en raison de la reprise des hostilités au Moyen-Orient. Le *Wall Street Journal* a rapporté que le président Donald Trump serait enclin à étendre les opérations militaires américaines en Iran, y compris en y envoyant des forces terrestres.

Les investisseurs obligataires se sont toutefois concentrés sur les données d’inflation en baisse. Les rendements des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR ont légèrement progressé de 2 points de base à 4.1493%, après avoir reculé de 14 points de base au cours des deux derniers jours. Les rendements à dix ans

US10YT=RR sont restés stables à 4.5593%, après avoir baissé de 7 points de base au cours des deux derniers jours.

Cela a entraîné le dollar à la baisse, sauf face au yen, déjà en difficulté. L’indice du dollar =USD est resté stable à 100,48, après avoir reculé de 0,4% pendant la nuit pour atteindre son plus bas niveau depuis le 18 juin. Le yen

JPY=EBS s’est maintenu à 162,08, non loin de son plus bas niveau depuis 40 ans (162,84), les spéculateurs restant méfiants face à une éventuelle intervention japonaise.

La livre sterling a atteint son plus haut niveau depuis deux mois, portée par les anticipations selon lesquelles Andy Burnham, qui devrait être nommé vendredi à la tête du Parti travailliste, choisira un ministre des Finances partisan d’une politique budgétaire conservatrice. L’ GBP=EBS de la livre s’établissait en hausse de 0,1% à 1,3538 dollar, après avoir bondi de 1% pendant la nuit.

L' XAU= de l'or est resté stable à 4.055 dollars l'once.

GOL/