Les marchés boursiers asiatiques s'apprêtent à enregistrer un trimestre record ; le dollar fait chuter l'or et le yen

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières nouvelles de l'Asie en fin d'après-midi)

* Le Nikkei s'apprête à enregistrer une hausse trimestrielle record; le KOSPI s'envole

* Le yen touche son plus bas niveau depuis 40 ans alors que les anticipations de hausse des taux américains soutiennent le dollar

* Les craintes liées à la guerre sur le marché pétrolier s'estompent

par Tom Westbrook

Les marchés boursiers asiatiques ont bondi mardi, à l’issue d’un trimestre exceptionnel, tandis que la remontée du dollar a poussé le yen à son plus bas niveau depuis quatre décennies et s’apprêtait à enregistrer une quatrième hausse trimestrielle consécutive. L'indice japonais Nikkei .N225 a gagné 1,6 % et s'apprête à enregistrer une hausse record de plus de 38 % sur le trimestre. Le KOSPI sud-coréen .KS11 , porté par les fabricants de puces électroniques, a progressé de 3 %, même s'il s'apprêtait à afficher une hausse spectaculaire de près de71 % au deuxième trimestre, après avoir plus que doublé depuis le début de l'année.

Les craintes de guerre sur le marché pétrolier sont désormais reléguées au second plan, les contrats à terme de référence sur le Brent LCOc1 s'établissant à 72,49 dollars le baril, soit leur niveau d'avant-guerre, même si le cessez-le-feu provisoire est fragile.

« Maintenant que les cours du pétrole sont en baisse, cela renforce notre opinion selon laquelle la croissance mondiale s’inscrira davantage dans la tendance, contrairement à la sous-tendance que nous envisagions il y a quelques mois, et cela contribue également à l’amélioration des résultats », a déclaré Kerry Craig, stratège chez J.P. Morgan Asset Management à Melbourne. Les indices de Wall Street ont progressé pendant la nuit et les contrats àterme EScv1 affichaient une légère hausse dans l’après-midi en Asie. Les contrats à terme européens STXEc1 ont gagné 0,6 %, laissant présager un démarrage en force de la séance. Le dollar s'apprêtait à enregistrer une hausse trimestrielle grâce à une réévaluation remarquable des perspectives de taux d'intérêt américains, qui sont passées de baisses à des hausses en raison de la vigueur de l'économie américaine et des pressions inflationnistes.

La hausse du dollar a entraîné l’or XAU= vers sa plus forte baisse trimestrielle depuis plus d’une décennie, tandis que le yen JPY= a atteint son plus bas niveau depuis quatre décennies, à 162,41 yens pour un dollar, lors des échanges en Asie, ce qui a mis les traders sur le qui-vive quant à une éventuelle intervention japonaise. La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama , a déclaré que les autorités étaient prêtes à réagir de manière appropriée à tout moment.

L’indice du dollar =USD est en hausse de 1,3 % ce trimestre, bien que cette semaine, l’euro EUR= ait retrouvé le seuil des 1,14 dollar et que les prochains mouvements soient susceptibles d’être influencés par les chiffres de l’emploi américain, attendus jeudi (vendredi étant un jour férié), ainsi que par l’intervention mercredi du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh. FRX/ Le secteur manufacturier chinois s’est développé en juin grâce aux exportations de haute technologie, tandis que l’inflation européenne, la confiance des consommateurs américains et les offres d’emploi figurent parmi les données attendues au cours de la séance.

VENDRE APRÈS UNE HAUSSE RECORD

En Asie, l’indice de référence taïwanais .TWII devrait afficher une hausse de plus de 46 % ce trimestre, tandis que les autres régions peinent à suivre le rythme des marchés portés par les semi-conducteurs. L’ .HSI Hang Seng de Hong Kong a nettement pris du retard, terminant mardi pratiquement inchangé et affichant une baisse trimestrielle de 7,5 %. Le comportement des grands investisseurs au cours de ce trimestre record a été inhabituel: la pondération croissante des grands fabricants de puces asiatiques dans l’indice a poussé les investisseurs étrangers à vendre massivement des actions tout au long de la hausse , alors qu’ils rééquilibrent leurs portefeuilles et s’inquiètent de la diversification.

Selon BNY, les actions sud-coréennes ont enregistré une sortie nette de 17,3 milliards de dollars depuis le début de l’année.

« Cet écart entre les rendements et les flux s’inscrit dans une tendance plus générale observée sur les marchés asiatiques à forte composante technologique: les solides performances déclenchent des opérations de rééquilibrage et de prise de bénéfices, et non de nouveaux achats institutionnels », a déclaré Geoff Yu, stratège macroéconomique chez BNY.

Les solides progressions de l’indice européen STOXX

.STOXX , qui devrait afficher une hausse de 9 % sur le trimestre, et de l’indice des valeurs vedettes chinoises continentales CSI300 .CSI300 , en hausse d’environ 10 % ce trimestre, retiennent l’attention des investisseurs.

« Certaines des inquiétudes des investisseurs concernant leur exposition au secteur technologique… (les poussent) à se tourner vers d’autres thèmes — qu’il s’agisse de la défense, des énergies renouvelables, ou de la manière dont ils envisagent de diversifier davantage leur portefeuille », a déclaré Craig, de J.P. Morgan Asset Management.