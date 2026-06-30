La Bourse de Paris montre un appétit mesuré pour le risque

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris montrait un appétit très mesuré pour le risque mardi malgré le rebond de la tech la veille à Wall Street et la baisse du pétrole.

Vers 11H00, l'indice du CAC 40 compensait (+0,27%) ses pertes de la veille en prenant 22,21 points à 8.389,54 points.

La veille, l'indice des 40 grandes valeurs françaises avait reculé sur fond de faibles volumes de titres (-17,54 points soit -0,21% à 8.367,33 points).

Juste avant l'ouverture de la séance, l'INSEE a annoncé un ralentissement de l'inflation sur un an en juin (1,8%) contre 2,4% en mai.

Par ailleurs, les prix du pétrole poursuivaient leur décrue à 72.69 dollars le baril de Brent (-0.63%), référence du brut en Europe.

"Les investisseurs restent toutefois prudents avant les discussions entre les États-Unis et l'Iran prévues aujourd'hui à Doha, le symposium de Sintra ainsi que les statistiques américaines sur l'emploi jeudi, qui pourraient influencer les anticipations de politique monétaire", tempère John Plassard.

Dans la poursuite du rebond de la tech à Wall Street lundi, deux valeurs technologiques figuraient parmi les trois meilleures performances auprès des investisseurs (Schneider Electrics, qui s'est alliée mi-juin avec Foxconn dans l'IA, +2,93% à 286,25 euros, et le champions des semi-conducteurs STMicroelectronics +1,98% à 64,84 euros).

Le fabricant de composants électriques Legrand (+2,39% à 147,95 euros) complétait le palmarès.

Inversement, des mouvements de vente touchaient le secteur du luxe (Kering -5,12% à 252,05 euros, LVMH -1,85% à 490 euros).

Après le ralentissement de l'inflation en France, les investisseurs vont écouter avec attention les interventions des Banquiers centraux réunis à Sintra au Portugal.

Lundi, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a défendu la hausse des taux décidée en juin, sans laquelle l'inflation resterait supérieure à l'objectif de 2% en 2027 et en 2028, selon elle.

"Je m'attends à ce que l'inflation reste durablement au-dessus de notre objectif (des 2%)", a déclaré à CNBC un membre influent du Conseil des gouverneurs de la BCE, le président de la Banque fédérale d'Allemagne Joachim Nagel.

"Le besoin d’une politique monétaire plus restrictive ne semble pas nécessaire, d’après nous", affirment les analystes de la Banque Postale Asset Management.

"Évidemment, vu les commentaires de certains banquiers centraux ces derniers temps, dont ceux d’I. Schnabel, très inquiets sur l’inflation, le risque est qu’une vue plus agressive puisse prévaloir lors de la réunion de juillet de la BCE. Mais ceci est notre scénario alternatif", reconnaissent-ils cependant.

Abivax flambe

Hors CAC40, les investisseurs se ruaient sur le titre de la biotech Abivax (+33,61% à 111,30 euros vers 11H00) après la publication de résultats positifs concernant le traitement d'une maladie inflammatoire de l'intestin, ce que confirment les analystes.

La veille, Abivax avait indiqué que son médicament appelé l'Obéfazimod "a apporté un bénéfice clinique significatif" pour des patients "atteints de rectocolite hémorragique".

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