Les marchés boursiers asiatiques reculent sous l'effet de la baisse des fabricants de puces ; les chiffres de l'emploi aux États-Unis sont attendus

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* Les actions poursuivent leur baisse en ce début de trimestre

* Le pétrole atteint son plus bas niveau depuis quatre mois, apaisant les craintes inflationnistes

* Les opérateurs se méfient de chiffres de l'emploi solides qui pourraient favoriser des hausses de taux

par Stella Qiu

Les actions asiatiques ont chuté jeudi, les investisseurs se détournant des fabricants de puces électroniques après un trimestre exceptionnel, tandis que les marchés des devises et des obligations se préparaient à la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis, susceptibles de donner des indications sur le risque de hausse des taux d'intérêt.

Les cours du pétrole ont atteint leur plus bas niveau depuis quatre mois, le Brent LCOc1 reculant de 0,8 % à 71 dollars le baril, alors que le président américain Donald Trump a déclaré que les pourparlers avec l’Iran s’étaient bien déroulés au Qatar et que davantage de pétroliers transitaient par le détroit d’Ormuz.

Jeudi, l’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a reculé de 0,8 %, tandis que le Nikkei japonais a également chuté de 1,1 %, aggravant ainsi les pertes enregistrées dès le premier jour du trimestre.

Le KOSPI sud-coréen .KS11 a chuté de 2,7 %, prolongeant ainsi la baisse de 2 % enregistrée mercredi. Cette baisse fait suite à une hausse vertigineuse de 68 % au deuxième trimestre, alimentée par l’explosion de la demande de puces mémoire liée à l’intelligence artificielle.

SK Hynix 000660.KS a plongé de 7,7 % et Samsung

005930.KS a chuté de 6,2 %. Cette baisse fait suite à un article indiquant que Meta Platforms mettait en place une activité de cloud computing pour vendre sa capacité de calcul excédentaire dédiée à l’IA, ce qui avait fait bondir de 8,8 % les actions du propriétaire de Facebook pendant la nuit.

À Hong Kong, l’indice Hang Seng .HSI a fait figure d’exception en Asie avec une hausse de 1,8 %.

Au premier semestre 2026, les investisseurs étrangers ont vendu des actions asiatiques à un rythme jamais vu depuis au moins 16 ans, la forte hausse alimentée par l’IA les ayant contraints à se défaire de leurs titres les plus performants en Corée du Sud et à Taïwan pour se tourner vers des valeurs à la traîne et moins chères.

L'attention des investisseurs se porte sur les chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis, attendus ce jeudi en raison du jour férié de vendredi pour la fête de l'Indépendance, qui tombe un dimanche cette année.

Les économistes interrogés par Reuters tablent sur une hausse de 110 000 emplois pour le mois de juin, mais les prévisions varient considérablement, allant de 25 000 à 200 000 créations d’emplois, ce qui laisse entrevoir un risque élevé de surprise. Le taux de chômage devrait rester stable à 4,3 %.

"Pour les traders sur les marchés boursiers, il n’existe probablement pas de stratégie unique et figée à suivre. Idéalement, les acteurs boursiers souhaitent un scénario "Goldilocks": une création d’emplois respectable et un taux de chômage stable", a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone.

Tout élément permettant d’éviter une hausse marquée de la probabilité implicite de hausses des taux à court terme devrait être bien accueilli par les investisseurs optimistes sur les actions.

Lors du Forum de Sintra, le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré que les risques d’inflation s’étaient récemment atténués, n’apportant qu’un soulagement de courte durée aux bons du Trésor. M. Warsh a également indiqué qu’il s’en tiendrait fermement à l’objectif d’inflation de 2 % et qu’il "décevrait" tous ceux qui s’attendent à une politique monétaire accommodante. Les marchés anticipent actuellement une probabilité d’environ 80 % d’une hausse des taux en septembre.

Les rendements des bons du Trésor ont grimpé, les opérateurs se préparant à des chiffres de l’emploi potentiellement solides, ce qui pourrait renforcer les paris sur une hausse des taux à court terme.

Les rendements américains à 2 ans US2YT=RR ont progressé de 1 point de base (bp) jeudi pour atteindre 4,1785 %, et ont enregistré une hausse de 9 points de base depuis le début de la semaine. Les rendements à 10 ans US10YT=RR se sont maintenus à 4,4811 % après avoir grimpé de 10 points de base cette semaine.

La hausse des rendements des bons du Trésor a continué de soutenir le dollar américain.

L'euro a reculé de 0,4 % cette nuit face au billet vert

EUR=EBS après que la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré que les risques liés à l'inflation et à la croissance étaient désormais globalement plus équilibrés. Jeudi, l'euro est resté stable pendant la séance asiatique, à 1,1379 $.

Le yen JPY=EBS est resté pratiquement inchangé à 162,59 pour un dollar, après avoir atteint mercredi un nouveau plus bas depuis 40 ans à 162,84.

Cette chute a suscité les habituelles mises en garde de Tokyo concernant une intervention. Dans le même temps, l’impact des interventions menées en avril et mai s’est avéré de courte durée, bien que les autorités japonaises aient dépensé près de 12 000 milliards de yens.

L'or a rebondi de 0,5 % à 4 050 dollars l'once après un trimestre très difficile. GOL/