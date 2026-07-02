Mondial-2026: Kane royal, la Belgique surréaliste, Team USA sur son nuage

La joie des Belges après leur qualification pour les 8e de finale du Mondial contre le Sénégal, le 1er juillet 2026 à Seattle ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEX GRIMM )

Les Anglais s'en sont encore remis mercredi à l'immense talent de leur autre roi, Harry Kane, qui s'est chargé tout seul de qualifier les Three Lions, avec un doublé express dans un 16e pourtant bien mal emmanché contre la République démocratique du Congo.

Dans la foulée, c'est une autre puissance du football européen qui a failli passer à la trappe, la Belgique qui, bien que menée 2-0, a renversé la table pour s'imposer au bout de la prolongation contre des Sénégalais pour qui le football se montre très cruel en 2026.

En fin d'après-midi, les Etats-Unis pourtant réduits à dix, ont poursuivi leur "American Dream" à Santa Clara en battant une Bosnie-Herzégovine beaucoup trop limitée (2-0).

. L'Angleterre souffre mais passe

L'attaquant et capitaine anglais Harry Kane après son doublé qui qualifie pour les 8e de finale du Mondial l'Angleterre contre la RD Congo (2-1), le 1er juillet 2026 à Atlanta. ( AFP / Odd ANDERSEN )

L'Angleterre a jusqu'à présent alterné le bon et le moins convaincant. Elle l'a encore montré à Atlanta en étant menée au score pendant 70 minutes par des Congolais impressionnants de solidarité, qui ont marqué rapidement grâce à Brian Cipanga (7e).

Il a fallu deux éclairs de leur capitaine Harry Kane (75e et 86e), d'abord de la tête puis d'une frappe aux abords de la surface dans la lucarne pour maintenir en vie les joueurs de Thomas Tuchel, bien malmenés jusqu'alors. En huitième, les Anglais retrouveront le Mexique.

Avec cinq buts, Harry Kane rejoint Erling Haaland à la deuxième place du classement des buteurs du Mondial, juste derrière les six buts de Léo Messi et Kylian Mbappé.

. Ceci n'est pas un miracle

Dans leur maillot au design rendant hommage au peintre surréaliste René Magritte, les Belges étaient menés 2-0 et filaient tout droit vers une piteuse élimination dès les 16es de finale quand le Sénégal s'est effondré en trois minutes. La faute à Romelu Lukaku (86e) puis Youri Tielemans (89e) qui ont marqué pour arracher la prolongation.

Alors qu'il ne restait plus que quelques secondes avant la fin, l'arbitre a accordé un penalty aux Belges, sur intervention de la VAR. Après cinq bonnes minutes de confusion, Tielemans y est allé de son doublé pour donner la victoire in extremis aux Diables Rouges (3-2, 125e) et mettre un terme à la quatrième aventure des Lions de la Teranga en Coupe du monde.

Pour les joueurs de Pape Thiaw, la désillusion est immense, eux qui ont déjà vécu cette année la perte de la Coupe d'Afrique des nations sur tapis vert face au Maroc (une décision contestée par le Sénégal auprès du Tribunal arbitral du sport).

. Le Mondial réussit à ses hôtes

Après le Canada dimanche et le Mexique mardi, les Etats-Unis, troisième pays-hôte de cette Coupe du monde, ont à leur tour décroché leur billet pour les huitièmes de finale en écartant facilement de leur route la Bosnie Herzégovine (2-0).

Team USA bénéficie au fil des matches de l'engouement grandissant d'une population normalement peu portée sur le football masculin, mais qui se prend à croire en la destinée manifeste de leur star Christian Pulisic et de ses coéquipiers, sur un nuage depuis le début du tournoi.

Mais les hommes de Mauricio Pochettino ont connu une grosse tuile quand leur meilleur buteur Molarin Balogun, qui a encore marqué mercredi, a été exclu pour une involontaire, mais vilaine semelle sur la cheville du défenseur bosnien Tarik Muharemovic.

L'attaquant de Monaco manquera le huitième contre la Belgique, lundi à Seattle.

. CR7 face à Modric, la Roja à LA

Au crépuscule de leur carrière internationale, les quadragénaires Cristiano Ronaldo et Luka Modric vont livrer jeudi un ultime affrontement, après avoir partagé tant de titres ensemble au Real Madrid, entre 2012 et 2018. Ce choc entre le Portugal et la Croatie, prévu à 19h00 (23h00 GMT) à Toronto, risque d'être impacté par la vague de chaleur extrême dans le nord-est du continent américain, les températures maximales étant attendues entre 34 et 37°C dans la ville canadienne.

En milieu de journée, l'Espagne, qui n'a plus remporté le moindre match à élimination directe en Coupe du monde depuis son sacre en 2010, aura face à l'Autriche une bonne occasion de sortir de cette mauvaise passe, à Los Angeles où les conditions seront bien plus idéales (25°C).

Enfin, Suisse-Algérie clôturera à Vancouver à 20h00 (03h00 GMT) l'avant-dernière journée des 16es de finale.