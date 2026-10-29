Les marchés boursiers asiatiques reculent alors que les résultats décevants d'Alphabet font chuter les contrats à terme de Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le marché sud-coréen cède ses gains alors que l'action Samsung recule

* Le Nikkei cède également ses gains, les contrats à terme sur le Nasdaq reculent de 1%

* Amazon et Intel publieront leurs résultats plus tard dans la journée de jeudi; réunion de la BCE

par Stella Qiu

Les actions asiatiques ont abandonné leurs gains enregistrés plus tôt dans la journée de jeudi, les annonces de résultats liés à l’IA ayant suscité des réactions très mitigées, ce qui augmente la pression sur les résultats d’Amazon AMZN.O et d’Intel INTC.O attendus plus tard dans la journée.

La forte consommation de trésorerie d’Alphabet

GOOGL.O a fait chuter son titre de 10% dans les échanges après clôture, effaçant près de 400 milliards de dollars de sa capitalisation boursière. Cela a entraîné une baisse de 1% des contrats à terme sur le Nasdaq NQc . Microsoft MSFT.O , en revanche, a dépassé les prévisions grâce à des flux de trésorerie supérieurs aux attentes, ce qui a fait grimper son titre de 3%.

Dans la nuit, la Réserve fédérale a maintenu ses taux d’intérêt inchangés, comme largement anticipé, mais deux membres du comité ont voté en faveur d’une hausse. Le président Kevin Warsh s’est montré plus confiant quant aux perspectives d’inflation lors de sa conférence de presse, déclenchant une remontée des bons du Trésor.

Cependant, le véritable test est venu des résultats financiers. Samsung Electronics 005930.KS a annoncé jeudi que son bénéfice d’exploitation avait été multiplié par près de neuf au troisième trimestre, atteignant un niveau record, grâce à une forte demande de puces d’intelligence artificielle. Son action a néanmoins chuté de plus de 4%, entraînant l’indice KOSPI .KS11 dans son sillage avec une baisse de 2,6%, après une hausse de près de 7% la veille.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a reculé de 0,7%, tandis que le Nikkei japonais .N225 a vu ses gains se réduire pour afficher une hausse de 0,3%.

Les valeurs phares de la Chine continentale .CSI300 ont reculé de 0,9% et l’indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a progressé de 0,2%.

“La raison pour laquelle Alphabet est en baisse tient au fait que son activité traditionnelle de génération de revenus publicitaires a été affectée par ce même boom de l’IA. Cela entraîne donc des résultats mitigés pour Google,” a déclaré Jamie Hannah, directeur adjoint des investissements chez VanEck.

“Alphabet et Microsoft ont tous deux confirmé que les revenus générés par l’IA restaient solides. Nous l’avons constaté à travers la croissance des centres de données et des services cloud. Cette partie de l’activité est donc solide, ce qui se répercute sur une grande partie des informations en provenance d’Asie, à l’image de SK Hynix hier en Corée. ”

L'action SK Hynix 000660.KS a progressé de 1,3% après avoir bondi de 11% la veille, grâce à des résultats solides .

LE FESTIVAL DES BANQUES CENTRALES SE POURSUIT

Après le maintien des taux d’intérêt par la Fed, tous les regards se tournent vers les données sur les dépenses de consommation des ménages américains pour septembre, l’indicateur d’inflation privilégié par la Fed. Les prévisions tablent sur une hausse mensuelle de 0,3% de l’indice de base, en progression par rapport à la hausse de 0,2% enregistrée le mois précédent.

Les marchés anticipent toujours à 80% une hausse des taux en décembre, malgré les commentaires accommodants de Warsh, qui ont entraîné une accentuation de la courbe des taux des bons du Trésor . Le rendement des bons du Trésor à 2 ans US2YT=RR a reculé de 6 points de base pendant la nuit et s’est stabilisé à 4,6933 %.

“Les votes dissidents contre une hausse des taux lors de la réunion d’aujourd’hui pourraient être interprétés non pas comme remettant en cause la décision de la Fed de relever à nouveau ses taux, mais comme portant sur le moment où elle le fera,” a déclaré Kerry Craig, stratège des marchés mondiaux chez J.P. Morgan Asset Management.

“Le resserrement monétaire étant déjà intégré dans les cours, cela implique que les rendements resteront dans une fourchette étroite, à moins d’un signal plus clair en faveur d’un resserrement plus agressif ou d’un revirement vers des baisses,” a-t-il ajouté.

La Banque du Canada a relevé ses taux d’intérêt mercredi pour la première fois depuis plus de trois ans et a mis en garde contre de nouvelles hausses. La Banque centrale européenne devrait toutefois maintenir ses taux inchangés plus tard dans la journée de jeudi.

Sur les marchés des changes, le dollar =USD est resté stable face à ses principales devises après avoir reculé de 0,2% pendant la nuit. Le kiwi NZD=D3 enregistrait de lourdes pertes à 0,5626 $, après avoir chuté de 1% pendant la nuit, sa banque centrale ayant surpris les marchés en maintenant ses taux d’intérêt inchangés mercredi.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 0,4% jeudi, à 114,91 dollars le baril, après que le Wall Street Journal a rapporté que le vice-président américain JD Vance avait adressé une lettre au chef du Conseil de sécurité iranien, Mohsen Rezaei, dans le but de relancer les négociations de paix.