Les marchés boursiers asiatiques reculent alors que le prix du pétrole augmente suite à la menace de Trump d'imposer des droits de douane dans le détroit d'Ormuz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Brent poursuit sa hausse alors que Trump menace d'imposer une taxe de 20 % sur le transport maritime de marchandises

* Les marchés boursiers asiatiques sont volatils, les actions taïwanaises tombent à leur plus bas niveau depuis un mois

* Les propos bellicistes de Waller, membre de la Fed, renforcent les chances d'une hausse des taux en juillet

(Mise à jour des mouvements de marché, ajout d'une citation au paragraphe 4 et d'une référence au GPIF au paragraphe 15) par Gregor Stuart Hunter

Les actions ont oscillé entre hausses et baisses et le pétrole a atteint son plus haut niveau depuis un mois lors des échanges asiatiques mardi, après que le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis rétablissaient leur blocus sur le transport maritime iranien et percevraient une taxe de 20 % sur les cargaisons transitant par le détroit d’Ormuz.

Au terme d’une séance marquée par la volatilité, l’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de 0,2 %, le rebond des actions sud-coréennes .KS11 ayant compensé les baisses observées à Taïwan .TWII . Les contrats à terme e-mini sur l’indice S&P 500 EScv1 ont légèrement progressé de 0,1 %. Les actions chinoises ont mené la reprise, l’indice CSI 300

.CSI300 progressant de 2 % après la publication mardi des données d’exportation et d’importation pour le mois de juin, qui ont dépassé les attentes des économistes.

« Les exportations et les importations chinoises ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis 2021, année marquée par la pandémie, le boom technologique soutenant la croissance sur ces deux fronts », ont écrit les analystes d’ING dans une note de recherche. « Les exportations ont été l’un des principaux moteurs de la croissance chinoise ces dernières années, et l’accélération observée cette année continue de dépasser les attentes. »

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont grimpé de 2,6 % à 85,49 dollars le baril, après avoir atteint plus tôt leur plus haut niveau depuis la mi-juin, à 85,64 dollars. Les marchés ont également été secoués lundi par les déclarations bellicistes du gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller, qui a déclaré que la banque centrale américaine pourrait devoir relever ses taux d’intérêt «à court terme» si les données montraient que l’inflation restait bien au-dessus de l’objectif de 2 %.

Les chiffres de l'IPC américain doivent être publiés plus tard dans la journée de mardi, suivis des déclarations du président de la Fed, Kevin Warsh, qui présentera au Congrès le rapport semestriel de la banque centrale sur la politique monétaire.

« Alors que le risque s’était accumulé au sein du système au cours de la semaine dernière, les marchés ont réagi violemment » aux dernières informations concernant le conflit avec l’Iran, a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone à Melbourne.

« La perspective d’un resserrement de la politique monétaire dans un contexte de choc énergétique potentiel est rarement favorable aux actifs risqués. » Dans la nuit, les actions à Wall Street ont subi une vague de ventes et les contrats à terme sur le pétrole ont bondi de plus de 9 % alors que le conflit entre les États-Unis et l’Iran s’est ravivé, entravant une nouvelle fois le flux de marchandises transitant par le détroit d’Ormuz. Le S&P 500

.SPX a clôturé en baisse de 0,8 % et le Nasdaq Composite

.IXIC a reculé de 1,6 %.

Les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux anticipent une probabilité implicite de 43,3 % d’une hausse de 25 points de base lors de la prochaine réunion de deux jours de la banque centrale américaine, les 28 et 29 juillet, contre 34,2 % vendredi, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a progressé de 0,8 point de base, à 4,6156 %. L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la vigueur du billet vert par rapport à un panier de six devises, a légèrement reculé de 0,1 % à 101,18, s'échangeant autour de ses plus hauts niveaux du mois. L'or XAU= a progressé de 0,8 % à 4 031,60 dollars.

« Le risque que fait peser la nouvelle escalade des tensions entre les États-Unis et l’Iran sur les marchés asiatiques tient principalement à l’impact de la hausse des prix de l’énergie sur les devises et les taux d’intérêt directeurs », a déclaré Vis Nayar, directeur des investissements chez Eastspring Investments, dans une note. « Une hausse persistante des prix du pétrole augmenterait le risque que la Réserve fédérale américaine relève le taux des fonds fédéraux plus tard dans l’année. » À Tokyo, l’indice Nikkei 225 .N225 a progressé de 0,8 % après que la ministre des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré que le Japon pourrait envisager d’ajuster la stratégie du géant Fonds de pension gouvernemental (GPIF) si l’environnement d’investissement venait à changer radicalement. Elle n’a toutefois pas donné davantage de détails. À Taipei, l’indice de référence taïwanais a chuté à son plus bas niveau depuis un mois, entraînant les baisses régionales alors même que les autres marchés se redressaient. TSMC 2330.TW , valeur phare du marché, doit publier ses résultats jeudi; on s’attend à un cinquième trimestre consécutif de bénéfices records. À Séoul, les indices boursiers ont oscillé entre le positif et le négatif, les actions de SK Hynix 000660.KS alternant entre gains et pertes, avec une hausse allant jusqu’à 4,9 % après une vague de ventes plus tôt dans la journée. Cette volatilité pour le fabricant de puces mémoire fait suite à une chute spectaculaire la veille, après son introduction au Nasdaq la semaine dernière.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a progressé de 0,8 % à 62 633,95 dollars, tandis que l’ether ETH= a gagné 1,1 % à 1 784,53 dollars.