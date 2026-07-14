information fournie par Reuters • 14/07/2026 à 11:17

Le créateur de mode Olivier Rousteing rejoint Rabanne

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‌Le créateur de mode ​Olivier Rousteing, qui a quitté Balmain l'année dernière, rejoint ​la marque Rabanne, propriété du groupe ​espagnol Puig, ⁠a-t-il annoncé mardi sur son ‌compte Instagram.

"Rejoindre Rabanne est un immense honneur", a-t-il ​écrit.

La ‌première collection de Olivier ⁠Rousteing sera présentée en mars 2027 précise l'annonce.

Propulsé au ⁠sommet ‌de la mode à ⁠l'âge de 25 ans ‌avec sa nomination ⁠comme directeur artistique de Balmain, ⁠Olivier ‌Rousteing a également construit sa ​notoriété ‌en affichant sur les réseaux sociaux ses liens ​avec des célébrités telles que le ⁠clan Kardashian-Jenner et la chanteuse Beyoncé.

(Rédigé par Sudip Kar-Gupta et Nicolas Delame; version française Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)