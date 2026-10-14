Les marchés boursiers asiatiques progressent légèrement alors que la vague de ventes dans le secteur des semi-conducteurs s'atténue ; l'indice des prix à la consommation américain est attendu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions liées à l'IA se stabilisent après une vague de ventes

* Le prix du pétrole progresse légèrement alors que les inquiétudes concernant l'offre persistent

* L'IPC américain est scruté pour obtenir des indices sur les perspectives de taux de la Fed

par Jiaxing Li

Les marchés boursiers asiatiques ont légèrement progressé mercredi, les titres liés à l’intelligence artificielle ayant trouvé un répit après une vague de ventes, tandis que les gains ont été tempérés par la hausse des cours du pétrole et la prudence qui règne à l’approche de la publication des chiffres de l’inflation américaine plus tard dans la journée.

Parmi les entreprises de la chaîne d’approvisionnement de l’IA, les fabricants de puces Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS ont progressé de plus de 2 % en Corée du Sud, tandis que Kioxia 285A.T est resté stable au Japon, récupérant une partie des pertes de la séance précédente .

L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a progressé de 0,5 % après que les marchés boursiers américains ont clôturé la séance précédente sur une légère baisse. Le Nikkei japonais .N225 a gagné 0,2 % et le Kospi sud-coréen .KS11 a progressé de 1,8 %.

Le climat est toutefois resté prudent, les cours du pétrole restant élevés alors que les inquiétudes concernant l'approvisionnement énergétique s'intensifiaient à la suite des attaques de missiles et de drones menées par les Houthis contre l'Arabie saoudite .

Le brut américain CLc1 a légèrement progressé de 0,8 % à 94,96 dollars le baril. Le Brent LCOc1 s'est établi à 106,6 dollars.

« Après la vague de ventes d’hier dans la région, tirée par le secteur des semi-conducteurs… les acteurs du marché vont évaluer si la volatilité des principaux indices s’atténue. La situation géopolitique mondiale et son impact sur les marchés de l’énergie ne vont pas aider », a déclaré Kyle Rodda, analyste chez Capital.com.

Signe supplémentaire d’aversion au risque, les obligations à long terme ont progressé, les investisseurs se tournant vers des valeurs refuges. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans de référence US10YT=RR s’est stabilisé à 5,221 % après avoir atteint son plus bas niveau en près de deux semaines, tandis que celui des obligations à 30 ans US30YT=RR s’est maintenu à 5,569 % après trois jours de baisse.

À Wall Street, dans la nuit, les valeurs bancaires américaines ont perdu du terrain après la publication de résultats trimestriels mitigés par Citigroup C.N et ses concurrents, ce qui a pesé sur l’ensemble des marchés.

Les contrats à terme sur les actions américaines, les e-minis S&P 500 ESc1 , ont progressé de 0,04 % à 7 858,8.

ATTENTE DES CHIFFRES DE L'IPC

Les acteurs du marché attendaient mercredi la publication des données de l’indice des prix à la consommation américain

USCPF=ECI , dans l’espoir d’en tirer des indices sur les perspectives de la Réserve fédérale en matière de taux d’intérêt.

En moyenne, les économistes estimaient que l’inflation globale s’était accélérée pour atteindre 3,6 % en glissement annuel en septembre en raison du rebond des prix de l’énergie, l’IPC sous-jacent progressant de 0,2 % en glissement mensuel.

« Le risque est que l’IPC sous-jacent réserve une surprise à la hausse en raison d’une forte demande des consommateurs et d’une hausse des coûts, ce qui ferait grimper les anticipations de marché concernant une hausse des taux de la Fed en octobre et le dollar américain », a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia.

Avant la publication des chiffres de l’IPC, les investisseurs tablaient sur une probabilité de 22 % d’une hausse des taux d’intérêt en octobre, selon l’outil CME FedWatch.

Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a déclaré que la Fed pourrait devoir relever son taux directeur une nouvelle fois cette année pour freiner l’inflation, mais qu’il ne voyait pas la nécessité de hausses en 2027.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport aux devises de certains de ses principaux partenaires commerciaux, s'est établi à 102,17. L'euro EUR= est resté pratiquement inchangé à 1,1202 dollar.

Les acteurs du marché attendaient également mercredi les chiffres de l’inflation chinoise, à la recherche de signes d’une reprise de la demande intérieure dans un contexte de pressions déflationnistes.