Les marchés boursiers asiatiques progressent, le pétrole en hausse sur fond de confusion dans le Golfe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des données chinoises et des perspectives de la Banque du Japon)

* Le Nikkei progresse, les contrats à terme sur le Nasdaq s'apprécient légèrement

* Le pétrole progresse malgré la confusion autour des négociations de paix dans le Golfe

* Les marchés réduisent le risque lié aux taux américains à l'approche de la publication de l'IPC

par Wayne Cole

Les marchés boursiers asiatiques ont emboîté le pas à Wall Street lundi, après qu’un rapport sur l’emploi américain en berne a atténué le risque d’une hausse à court terme des coûts d’emprunt, même si l’absence de progrès dans les pourparlers de paix dans le Golfe a entraîné une légère hausse des cours du pétrole. L'Iran a déclaré dimanche qu'un accord avec Oman définissant de nouvelles voies de navigation dans le détroit d'Ormuz en était à ses dernières étapes, mais a réaffirmé que la voie maritime ne serait rouverte qu'une fois que les États-Unis auraient satisfait à d'autres conditions. Le Brent LCOc1 a progressé de 1,0 % à 84,40 dollars le baril, le trafic maritime dans cette voie navigable vitale restant très limité, tandis que le brut américain CLc1 a augmenté de 0,8 % à 78,80 dollars le baril. O/R

La récente remontée des coûts des carburants renforce l’importance du rapport américain sur les prix à la consommation du mois de juillet, attendu mercredi, pour lequel les analystes tablent sur une hausse de 0,1 % de l’indice global et de 0,2 % de l’indice sous-jacent.

Toute surprise à la hausse pourrait raviver les spéculations sur une hausse des taux de la Réserve fédérale le mois prochain.

« Notre prévision d’un IPC sous-jacent de 0,22 % n’est probablement pas assez solide pour inciter la Fed à relever ses taux lors de sa réunion de septembre, même si des chiffres répétés proches de 0,3 % pourraient y parvenir », a déclaré Michael Feroli, économiste en chef pour les États-Unis chez JPMorgan.

« Nous surveillons notamment tout rebond des prix des biens sous-jacents après deux mois consécutifs de baisse. »

Le marché à terme 0#FF: a revu à la baisse la probabilité d’une hausse en septembre, la ramenant à environ 44 %, contre 67 % il y a une semaine. 0#USDIRPR

La baisse du risque de taux a favorisé le rebond des bons du Trésor vendredi et permis à Wall Street de clôturer à des niveaux records. L'indice japonais Nikkei .N225 a emboîté le pas et a progressé de 2,0 %, tandis que l'indice sud-coréen

.KS11 a gagné 1,1 %.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a légèrement progressé de 0,8 %. Les valeurs phares chinoises .CSI300 ont reculé de 0,4 % après la publication de données indiquant que l’inflation des prix à la consommation et à la production s’était établie en juillet à un niveau inférieur aux prévisions, soulignant la faiblesse de la demande intérieure.

CROISSANCE À DEUX CHIFFRES DES BÉNÉFICES

En Europe, les contrats à terme sur l’EUROSTOXX 50 STXEc1 et sur le DAX FDXc1 ont tous deux reculé de 0,1 %, tandis que ceux sur le FTSE FFIc1 ont perdu 0,4 %.

Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 sont restés stables, tandis que ceux sur le Nasdaq NQc1 ont progressé de 0,2 %, après avoir grimpé de 5 % la semaine dernière grâce à une série de résultats financiers encourageants.

Les analystes de BofA ont noté qu’avec près de 90 % des résultats du S&P 500 déjà publiés, le bénéfice par action (BPA) était en hausse de 30 % sur l’année, hors plus-values d’Alphabet et d’Amazon. Le taux de dépassement des prévisions de BPA, à 76 %, a atteint son plus haut niveau depuis 2021. « L’IA reste le secteur phare, avec une croissance médiane du BPA de 28 % contre 12 % pour les actions non liées à l’IA, même si le consensus s’attend à ce que la croissance de l’IA ralentisse à 16 % au prochain trimestre », ont-ils indiqué dans une note.

Les publications de résultats sont moins nombreuses cette semaine, mais concernent notamment le fabricant de semi-conducteurs Applied Materials AMAT.O , le fabricant d’équipements réseau Cisco CSCO.O et la société spécialisée dans les infrastructures cloud CoreWeave CRWV.O .

Sur les marchés obligataires, les rendements des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR ont légèrement progressé à 4,662 %, le marché se préparant à 125 milliards de dollars de nouvelles émissions cette semaine.

La baisse des rendements et l’amélioration générale de l’appétit pour le risque ont entraîné une baisse générale du dollar américain, l’euro frôlant son plus haut niveau depuis sept semaines à 1,1554 dollar EUR=EBS .

Le dollar a gagné 0,2 % face au yen, à 158,23 JPY=EBS , même si les investisseurs restaient sur leurs gardes face à une éventuelle intervention si le yen venait à baisser trop fortement.

Les responsables de la Banque du Japon ont mis en garde contre des risques d’inflation croissants qui pourraient nécessiter des hausses de taux d’intérêt plus rapides et plus souples que prévu, comme l’a montré un résumé des opinions exprimées lors de leur réunion de juillet, renforçant ainsi les arguments en faveur d’une hausse en septembre.

Sur les marchés des matières premières, la baisse des rendements a permis à l’or, qui ne rapporte pas d’intérêts, de se maintenir à 4 320 dollars l’once XAU= , après avoir grimpé de plus de 7 % la semaine dernière. GOL/