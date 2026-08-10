EXPLICATION-Qu'est-ce qu'Unitree et pourquoi les fabricants chinois de robots humanoïdes se précipitent-ils pour entrer en bourse ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Unitree s'apprête à devenir le premier fabricant de robots humanoïdes coté en bourse en Chine continentale

* La société vise à lever plus de 900 millions de dollars lors de son introduction en bourse à Shanghai

* Les humanoïdes d'Unitree ont fait le buzz grâce à leurs démonstrations de danse et de kung-fu

par Eduardo Baptista

Le fabricant chinois de robots Unitree a fixé le prix de son introduction en bourse à Shanghai à 150,8 yuans par action, les souscriptions devant débuter lundi. L'entreprise cherche à lever 6,1 milliards de yuans (904 millions de dollars) dans le cadre d'une opération qui ferait d'elle le premier fabricant de robots humanoïdes coté en bourse en Chine continentale.

Vous trouverez ci-dessous quelques informations sur Unitree et les raisons pour lesquelles cette entreprise ouvre la voie à plusieurs sociétés chinoises de robotique en vue de leur introduction en bourse.

QU'EST-CE QU'UNITREE? Fondée en 2016 par l’ingénieur Wang Xingxing, la société Unitree, basée à Hangzhou, s’est d’abord fait connaître pour ses robots quadrupèdes relativement peu coûteux — ou "chiens robots".

Ses humanoïdes G1, H1 et R1 ont ensuite attiré l’attention du monde entier grâce à des démonstrations virales les montrant en train de courir, de danser et de pratiquer les arts martiaux. L’entreprise est en concurrence avec Tesla, Boston Dynamics et un nombre croissant de start-ups chinoises cherchant à construire des machines capables, à terme, de travailler dans les usines et les foyers.

Le chiffre d’affaires d’Unitree a plus que quadruplé pour atteindre près de 1,7 milliard de yuans en 2025. Contrairement à de nombreuses start-ups spécialisées dans les humanoïdes, elle est rentable, affichant un bénéfice net ajusté d’environ 600 millions de yuans. Son chiffre d’affaires à l’international a représenté plus de 40 % de ses ventes au cours de chacune des périodes comptables mentionnées dans son prospectus.

POURQUOI UNITREE EST-ELLE IMPORTANTE? Unitree a démontré que la Chine est capable de fabriquer des robots sophistiqués à des prix bien inférieurs à ceux de nombreux concurrents étrangers, en s’appuyant sur les vastes chaînes d’approvisionnement du pays en moteurs, capteurs, batteries et autres composants.

Elle est également devenue le symbole de la volonté de Pékin de dominer le domaine de l'"intelligence incarnée", un secteur émergent qui combine des modèles d’IA avec des machines capables de se déplacer et d’interagir avec le monde physique.

Mais son succès commercial ne prouve pas encore que les humanoïdes puissent remplacer les travailleurs. La demande actuelle provient principalement des universités et des projets soutenus par le gouvernement qui utilisent des robots à des fins d’enseignement, de recherche et de démonstration. Les humanoïdes peinent encore à offrir une fiabilité et une dextérité suffisantes, et à effectuer des tâches variées pendant de longues périodes sans intervention humaine.

POURQUOI LES FABRICANTS DE ROBOTS CHERCHENT-ILS À ENTRER EN BOURSE? Le développement d’humanoïdes nécessite d’importantes dépenses en ingénieurs, en données d’entraînement des robots, en modèles d’IA et en capacités de fabrication — et ce, plusieurs années avant que la demande des usines ou des ménages ne soit avérée.

Les marchés boursiers offrent donc aux entreprises les capitaux nécessaires pour poursuivre le développement de leur technologie tant que le soutien des pouvoirs publics et l’intérêt des investisseurs restent forts.

Leju Robotics, qui fabrique l’humanoïde Kuavo, a déposé en mai une demande d’introduction sur le marché ChiNext de Shenzhen. AgiBot, autre grand fabricant d’humanoïdes basé à Shanghai, a entamé en juillet les préparatifs en vue d’une introduction en bourse à Hong Kong.