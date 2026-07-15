Les marchés boursiers asiatiques progressent grâce à la baisse du taux d'inflation aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le KOSPI progresse de 7 %; l'attention du secteur de l'IA se tourne vers les résultats d'ASML

* La baisse du taux d’inflation américain fait chuter les rendements des bons du Trésor à deux ans

* La croissance chinoise ralentit à 4,3 %, en deçà des prévisions

(Mise à jour des cours en fin de matinée en Asie) par Tom Westbrook

Les marchés boursiers asiatiques, jusqu’alors instables, ont rebondi mercredi après qu’un ralentissement inattendu de l’inflation américaine a tempéré les anticipations de hausses des taux d’intérêt, tandis que le pétrole a marqué une pause, les États-Unis ayant abandonné leur projet de taxer le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.

L’indice sud-coréen KOSPI .KS11 , très volatil, a bondi de 7 % à la veille d’un nouveau test pour la reprise du secteur de l’IA, avec la publication prochaine des résultats d’ASML

ASML.AS , la société la plus valorisée d’Europe et le premier fournisseur mondial d’équipements utilisés pour la fabrication de puces d’IA.

Le Nikkei .N225 japonais a progressé de 1 % et l’indice MSCI, qui regroupe l’ensemble des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS , a gagné 2,4 %.

Toutefois, la chute de 25 % du cours de l’action IBM IBM.N observée pendant la nuit, après que les prévisions de chiffre d’affaires de l’entreprise technologique se sont révélées inférieures aux attentes des analystes, a montré à quel point la reprise du marché des valeurs liées à l’IA était devenue fragile et volatile.

Les bénéfices exceptionnels des banques de Wall Street ont toutefois contribué à la hausse générale du S&P 500

.SPX et du Nasdaq .IXIC mardi, qui s’est poursuivie en Asie avec la progression des contrats à terme américains ESc1

NQc1 .

Sur le marché des devises, le dollar américain s’est globalement affaibli, sauf face à un yen qui reste obstinément faible.

Parallèlement, les obligations à court terme ont rebondi, entraînant les rendements des bons du Trésor à deux ans

US2YT=RR à la baisse de 11 points de base, à 4,19 %, après le plus haut niveau en 17 mois atteint mardi, à près de 4,3 %.

L’indice global des prix à la consommation américain a reculé de 0,4 % en juin, sa première baisse depuis la pandémie de COVID-19, tandis que l’inflation sous-jacente annualisée s’est établie à 2,6 %, contre des prévisions de 2,8 %.

« Pour les optimistes du marché, c’est encore mieux que ce que Goldilocks aurait pu imaginer », ont déclaré les analystes de J.P. Morgan dans une note adressée à leurs clients.

« L’inflation est plus faible avec une croissance positive des bénéfices. Ces chiffres devraient dissiper toute crainte concernant une hausse des taux en juillet et pourraient également apaiser les inquiétudes pour septembre. Cela ouvre la voie à une hausse du marché et à un élargissement de la tendance haussière. »

Les marchés ont réduit de moitié la probabilité d’une hausse des taux d’intérêt américains en juillet, la ramenant à 16 %.

CROISSANCE CHINOISE INFÉRIEURE AUX PRÉVISIONS

La croissance économique annuelle de la Chine a fortement ralenti pour s’établir à 4,3 % au deuxième trimestre, selon les données officielles publiées mercredi, manquant ainsi les attentes des analystes, la faiblesse de la demande intérieure et le choc pétrolier lié à la guerre au Moyen-Orient ayant pris le pas sur le renforcement de la production et des exportations.

Le rebond des ventes au détail chinoises en juin, un PIB nominal relativement solide et l’espoir d’une réaction des autorités ont constitué des éléments positifs pour les investisseurs.

« Je ne pense pas qu’ils soient suffisamment inquiets pour annoncer un plan de relance de grande envergure, mais celui-ci sera ciblé, car ils sont conscients que la croissance ne concerne que les secteurs technologiques, tandis que l’économie dans son ensemble continue d’afficher des performances en deçà des attentes », a déclaré Woei Chen Ho, économiste chez UOB.

Le yuan chinois CNY=CFXS s'est négocié à son plus haut niveau depuis un mois, à 6,7635 pour un dollar. L'euro EUR= s'est stabilisé au-dessus de 1,14 dollar et le dollar australien

AUD= conservait un gain de 0,8 % et testait la barre des 0,70 dollar.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 se sont stabilisés autour de 85,80 dollars le baril, après avoir progressé de près de 13 % cette semaine en raison de la recrudescence des combats au Moyen-Orient.

Le président américain Donald Trump a réimposé mardi un blocus naval des ports iraniens et a menacé d’attaquer des centrales électriques et des ponts la semaine prochaine, à moins que l’Iran ne reprenne les négociations pour mettre fin au conflit, bien qu’il ait abandonné son projet d’imposer une taxe de 20 % sur le trafic maritime transitant par le détroit d’Ormuz.

Aux États-Unis, BNY BNY.N , Morgan Stanley MS.N , Johnson & Johnson JNJ.N et Blackrock BLK.N publieront leurs résultats avant l’ouverture de la Bourse, tandis que United Airlines UAL.O les publiera après la clôture.