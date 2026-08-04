Les marchés boursiers asiatiques peinent à trouver une orientation, tandis que le prix du pétrole progresse

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* Les marchés boursiers oscillent entre hausses et baisses; le Kospi fait le yo-yo

* Le Brent se maintient autour de 85 dollars le baril après les attaques contre le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz

* Le yen reste au centre de l'attention après l'intervention de change américano-japonaise et la faible adjudication des obligations d'État japonaises

(Mise à jour des cours, ajout des résultats de l'adjudication des obligations d'État japonaises) par Gregor Stuart Hunter

Les marchés asiatiques ont connu une journée mouvementée mardi, les investisseurs s'interrogeant sur la capacité des solides résultats des entreprises américaines à stimuler les valeurs liées à l'intelligence artificielle dans la région, tandis que les cours du pétrole ont rebondi après les attaques contre des navires dans le détroit d'Ormuz. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a reculé de 0,1 %, tandis que les actions sud-coréennes, très volatiles

.KS11 , ont oscillé entre gains et pertes, pour finalement clôturer en hausse de 1,2 %. Le Nikkei 225 japonais .N225 a légèrement progressé de 0,2 %, tandis que les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 ont gagné 0,3 %.

“Le cycle boursier lié à l’IA arrive à maturité ”, ont écrit les analystes de la Société Générale dans un rapport de recherche. “L’attention des investisseurs se porte de plus en plus sur la pérennité des marges au-delà de 2026”, ont-ils déclaré, citant la révision à la baisse des prévisions de bénéfices pour les valeurs technologiques sud-coréennes, qui ont été au cœur de la récente volatilité. Dans la nuit, les marchés ont été rassurés par des données indiquant que l’activité manufacturière américaine avait atteint en juillet son plus haut niveau depuis plus de quatre ans, propulsant l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI vers une clôture record .

Alors que près des deux tiers des entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats du deuxième trimestre, 84 % d’entre elles ont dépassé les estimations de bénéfices, selon les données de LSEG.

Les annonces de résultats des grandes entreprises technologiques montrent que “le boom des dépenses d’investissement dans l’IA reste intact”, ont écrit dans une note les analystes d’Eastspring Investments, dont le directeur des investissements Vis Nayar. Les cours du pétrole ont enregistré des hausses modérées lors des échanges asiatiques, le Brent LCOc1 progressant de 1,6 % à 85,12 dollars le baril, après avoir chuté lundi à son plus bas niveau depuis trois semaines , le président américain Donald Trump ayant déclaré avoir suspendu une nouvelle attaque contre l’Iran en signe de bonne volonté dans le cadre des négociations de paix. Téhéran a toutefois démenti que des négociations soient en cours. Face au yen JPY= , le dollar a progressé de 0,3 % à 157,62 yens, regagnant du terrain après l’intervention coordonnée des autorités américaines et japonaises visant à soutenir le yen la semaine dernière. Le yen reste environ 4 % plus fort face au billet vert par rapport aux niveaux enregistrés il y a une semaine, qui avaient déclenché le soutien officiel et marqué la première intervention américaine sur le marché des changes japonais depuis 15 ans. Mais une adjudication d’obligations d’État japonaises à 10 ans, mardi, a également suscité une demande plus faible que lors de la précédente vente de dette souveraine, provoquant une nouvelle vague de nervosité. Le rendement de ces titres a bondi de 3 points de base, à 2,85 %.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a progressé de 1,2 point de base, à 4,694 %.

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, s'est maintenu près de ses plus bas niveaux des deux derniers mois, à 100,01. Les cours du marché continuent d’indiquer que la réunion de la Réserve fédérale de septembre débouchera sur une hausse des taux d’intérêt.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les contrats à terme sur les fonds fédéraux évaluent à 65 % la probabilité implicite d'une hausse de 25 points de base lors de la prochaine réunion de deux jours de la banque centrale américaine, qui s'achèvera le 16 septembre. Du côté des cryptomonnaies, le cours du bitcoin BTC= est resté stable à 63.776,56 dollars, tandis que celui de l’ether ETH= a reculé de 0,3 % à 1.862,40 dollars.