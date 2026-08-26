Les marchés boursiers asiatiques hésitent avant la publication des résultats de Nvidia ; le pétrole recule sur fond d'espoirs concernant le détroit d'Ormuz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les investisseurs attendent de voir avant la publication des résultats de Nvidia

* Le Brent recule face à l'optimisme concernant le détroit d'Ormuz

* Les devises restent stables dans l'attente des chiffres de l'inflation américaine et du symposium de Jackson Hole

* L'or et le bitcoin oscillent près de leurs plus hauts niveaux depuis trois mois

par Ankur Banerjee

Les marchés boursiers asiatiques ont connu une journée mitigée mercredi, la baisse des cours du pétrole ayant entraîné celle des rendements obligataires dans l’espoir d’une réouverture du détroit d’Ormuz, tandis que les investisseurs se préparaient à un nouveau rapport sur les résultats décisif de Nvidia , figure de proue de l’intelligence artificielle.

L’Iran a déclaré avoir repris les négociations avec Oman concernant la gestion du détroit, alors qu’il fait face à une pression économique accrue de la part du président américain Donald Trump dans le cadre d’un conflit qui dure depuis près de six mois et qui a bouleversé les marchés pétroliers et attisé les craintes inflationnistes mondiales.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé mercredi pour la troisième journée consécutive, chutant de plus de 2% à 86,41 dollars le baril, dans la perspective d’une reprise de l'approvisionnement transitant par le détroit, qui traitait un cinquième du pétrole commercialisé dans le monde avant la guerre.

Cela a contribué à faire baisser les rendements obligataires, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR s’établissant à 4,634% après avoir reculé de 6,5 points de base mardi. O/R US/

"Bien qu’il n’y ait eu aucun progrès concret ni aucun détail concernant l’accord entre l’Iran et Oman, l’Iran ayant réaffirmé que le détroit d’Ormuz resterait fermé jusqu’à ce que les conditions soient remplies, l’évolution des cours suggère que les marchés anticipent rapidement un optimisme autour d’une annonce provisoire", ont déclaré les analystes de J.P. Morgan dans une note.

EN ATTENTE DE NVIDIA

Les investisseurs se sont montrés prudents avant la publication, plus tard dans la journée, des résultats du deuxième trimestre de Nvidia NVDA.O , s'interrogeant sur la pérennité de l’énorme boom des dépenses en IA et sur sa capacité à générer des bénéfices susceptibles de satisfaire les marchés.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS était en hausse de 0,12% en début de séance, en passe d'enregistrer une progression de 2% sur le mois. Le Nikkei japonais .N225 a reculé de 0,4%, tandis que le KOSPI .KS11 , à forte composante technologique, a fléchi de 0,2%.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont reculé de 0,5%, tandis que les contrats à terme européens STXEc1 sont restés stables pendant la séance asiatique.

"Nvidia approche du stade où l’on s’attend à ce que la société dépasse les prévisions; par conséquent, les chiffres clés à eux seuls ne détermineront peut-être pas la réaction du marché", a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo à Singapour.

"La question n’est pas tant de savoir si Nvidia dépassera les attentes, mais plutôt de quelle ampleur sera ce dépassement et si les prévisions seront suffisamment solides pour que les anticipations de bénéfices continuent de progresser", a ajouté Chanana.

Elle a souligné que les données relatives aux options laissent entrevoir une variation moins importante après la publication des résultats par rapport aux annonces précédentes, ce qui suggère que les résultats de Nvidia deviennent un peu plus prévisibles.

Les analystes s’attendent à ce que Nvidia prévoie une hausse de 82,8% de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, à 104,20 milliards de dollars. La marge brute ajustée pour les deuxième et troisième trimestres devrait se maintenir autour de 75%.

Les analystes de J.P. Morgan ont déclaré qu’il était probable que la publication des résultats de Nvidia "soutienne le secteur de l’IA, sans pour autant donner un élan significatif à court terme" au secteur des semi-conducteurs.

LES DONNÉES SUR L'INFLATION AMÉRICAINE SONT ATTENDUES

Les marchés des changes sont restés calmes, le dollar se maintenant à un niveau stable, les traders attendant les dernières données sur l’inflation américaine plus tard dans la journée, avant le symposium de Jackson Hole prévu ce week-end.

L’indice du dollar =USD , qui mesure la devise américaine par rapport à six autres devises, s’établissait à 98,934, mais s’apprêtait à enregistrer une baisse de 1% pour le mois d’août.

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Les investisseurs ont été confrontés aux nouveaux efforts du Trésor américain visant à alléger la pression sur les rendements des obligations à long terme, dans le cadre de l'élargissement de son programme de rachat de dette.

"Même si cela allégera marginalement le coût global des intérêts, cela ne modifie en rien les facteurs sous-jacents à la hausse des paiements d’intérêts: l’augmentation du stock de dette du gouvernement américain et les inquiétudes concernant la domination budgétaire et l’indépendance de la Fed", a déclaré Kristina Clifton, économiste à la Commonwealth Bank of Australia.

Cette mesure a eu pour effet de déplacer la pression du marché obligataire vers le dollar, relançant ainsi le "debasement trade" , dans le cadre duquel les investisseurs achètent des actifs tels que l’or et le bitcoin, pariant que les dépenses publiques et la dette vont éroder la valeur des devises.

L'or au comptant XAU= s'échangeait dernièrement à 4 646,08 dollars l'once, soit tout près du plus haut niveau sur trois mois atteint lors de la séance précédente. Le bitcoin BTC= progressait de 0,6% à 78 704 dollars. GOL/