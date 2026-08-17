Les marchés boursiers asiatiques font du surplace alors que la guerre du Golfe maintient les cours du pétrole à un niveau élevé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stella Qiu

Les marchés boursiers asiatiques ont évolué latéralement lundi, tandis que les investisseurs surveillaient avec prudence les cours du pétrole, qui ont enregistré des hausses importantes la semaine dernière, l'absence de progrès vers la fin de la guerre en Iran ayant maintenu les risques d'inflation orientés à la hausse. Les progrès vers des pourparlers de paix et la reprise du trafic des pétroliers dans le détroit stratégique d’Ormuz sont restés au point mort. Samedi, l’Iran a appelé les États-Unis à accepter la défaite , tandis que le président Donald Trump a exhorté les Américains à accepter la hausse des prix de l’essence tant que le conflit se poursuit. Au moins 11 personnes ont été tuées samedi lors de frappes israéliennes dans le sud du Liban, a indiqué le ministère libanais de la Santé ; il s’agit de l’une des attaques les plus meurtrières depuis que le pays a accepté, il y a quelques semaines, un accord-cadre de paix négocié par les États-Unis avec son voisin israélien. Le Brent LCOc1 s'est stabilisé à 88,50 dollars le baril après avoir progressé de 6 % la semaine dernière, tandis que le brut américain CLc1 a reculé de 0,3% à 82,12 dollars le baril, après avoir progressé de 5,4 % la semaine dernière. O/R “Bien que l’impasse entre l’Iran et le détroit d’Ormuz ne soit toujours pas résolue, notre scénario de base reste que les cours du pétrole se maintiendront dans une fourchette de 70 à 100 dollars, l’Iran empêchant toute baisse et les États-Unis intervenant pour tenter d’apaiser la situation dès que les cours dépassent les 100 dollars”, a déclaré Shane Oliver, économiste en chef chez AMP, dans une note.

“Le risque demeure qu’aucun accord de paix durable ne soit conclu, que les flux de pétrole en provenance du Moyen-Orient restent inférieurs de 10% à 15% aux niveaux habituels et que nous devions faire face à une hausse des prix du pétrole à mesure que les réserves s’épuisent.” L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS est resté stable lundi, tandis que le Nikkei japonais .N225 a légèrement progressé de 0,4%. Les actions australiennes, fortement orientées vers les ressources naturelles .AXJO , ont reculé de 0,3%.

Les marchés boursiers sud-coréens sont fermés ce lundi en raison d’un jour férié. Donald Trump a donné pour consigne au Pentagone de réduire considérablement les exercices militaires conjoints avec ce pays.

Tous les regards sont tournés vers la publication, lundi, des chiffres de l’activité chinoise pour le mois de juillet, après que les exportations du pays ont connu un essor grâce à une forte demande mondiale en matière d’IA, qui soutient la deuxième économie mondiale. Les prévisions tablent sur un ralentissement de la croissance de la production industrielle à 4,8%, contre 5,3% précédemment, tandis que les ventes au détail devraient avoir progressé de 1,5%.

En Europe, les contrats à terme sur l’EUROSTOXX 50 STXEc1 ont progressé de 0,2%. Les contrats à terme sur le S&P 500

ESc1 ont gagné 0,1%, après avoir atteint un record la semaine dernière, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 se sont raffermis de 0,2%.

La tendance haussière des actions s’explique par la diminution du risque que la Réserve fédérale ne relève pas ses taux d’intérêt le mois prochain, ce qui est désormais considéré comme un événement ayant 69% de probabilité de se produire après une série de données économiques décevantes. Les ventes au détail américaines ont enregistré en juillet leur première baisse en neuf mois et la confiance des consommateurs s'est détériorée plus que prévu, venant s'ajouter aux chiffres d'inflation décevants qui ont ôté à la Fed toute motivation à relever ses taux immédiatement. Le principal indicateur de cette semaine est l’indice des directeurs d’achat S&P du mois d’août (PMI), qui permettra de déterminer si l’accélération de l’activité économique américaine observée en milieu d’année se maintiendra. Les publications de résultats sont moins nombreuses cette semaine, mais comprennent notamment celles de Home Depot, Target et Walmart, alors que les investisseurs scrutent la vigueur de la consommation américaine.

Sur les marchés obligataires, les rendements des bons du Trésor américain ont reculé lundi après avoir terminé la semaine dernière sur une note mitigée. Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans US2YT=RR a baissé de 2 points de base à 4,156%, après avoir reculé de 3 points de base la semaine dernière pour atteindre son plus bas niveau en sept semaines à 4,0977%.

Le rendement des bons du Trésor à dix ans US10YT=RR a reculé de 1 point de base à 4,684%, après avoir progressé de 4 points de base la semaine dernière.

La faiblesse des données a pesé sur le dollar américain, l’euro EUR=EBS s’appréciant de 0,1% à 1,1578 dollar, tout près de son plus haut niveau depuis deux mois à 1,1585 dollar. Le dollar a reculé de 0,1% face au yen, à 159,15 JPY=EBS .

Sur les marchés des matières premières, l'or s'est maintenu à 4.381 dollars l'once XAU= , après avoir progressé de 0,8% la semaine dernière. GOL/