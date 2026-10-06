Les marchés boursiers asiatiques emboîtent le pas à Wall Street et progressent

par Stella Qiu

Les marchés boursiers asiatiques ont progressé mardi après qu'un rebond alimenté par le secteur technologique a propulsé le Nasdaq à un niveau record à la clôture, la baisse des cours du pétrole apportant un soutien supplémentaire alors même que les rendements des bons du Trésor à long terme oscillaient près de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies.

L'euro a piétiné près de ses plus bas niveaux depuis 17 mois après avoir brièvement frôlé 1,116 dollars pendant la nuit, sous la pression des inquiétudes budgétaires grandissantes en France, les investisseurs se débarrassant des obligations d'État à la suite d'un budget décevant . L'incertitude politique s'est également accentuée après que le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a convoqué des élections anticipées .

Le Brent LCOc1 a légèrement progressé de 0,6 % à 100,88 dollars le baril, après avoir perdu 1,9 % pendant la nuit, alors que les flux pétroliers du Golfe , hors Iran, ont bondi le mois dernier pour atteindre plus de 81 % de leurs niveaux d'avant-guerre et que les pays du G7 se sont engagés à augmenter l'offre. O/R

La plupart des marchés asiatiques ont progressé, l'indice Nikkei japonais .N225 gagnant 1,1 % et l'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI s'appréciant de 0,7 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon est resté stable, tandis que les actions sud-coréennes ont reculé de près de 1 % après la reprise des échanges suite à un jour férié.

Les places boursières européennes devraient ouvrir en hausse, les contrats à terme sur les actions de la région progressant de 0,3 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont légèrement progressé de 0,2 % et ceux sur le S&P 500 ont augmenté de 0,1 %.

Le Nasdaq a atteint un niveau de clôture record cette nuit, soutenu par des chiffres de l'emploi plus faibles que prévu, qui ont tempéré les anticipations d'une hausse des taux de la Réserve fédérale ce mois-ci.

Nvidia NVDA.O , géant de l'IA, a grimpé de 2,1 %, atteignant un niveau de clôture record et portant sa capitalisation boursière à 5 760 milliards de dollars.

« La reprise du marché a une nouvelle fois été tirée par le secteur technologique, l'atténuation marginale de l'incertitude liée aux taux d'intérêt, conjuguée à une légère modération des risques géopolitiques, ayant permis aux acteurs du marché de se concentrer sur la croissance extraordinaire des bénéfices enregistrée par les valeurs liées à l'IA », a déclaré Kyle Rodda, analyste senior chez Capital.com.

La saison des résultats du troisième trimestre débute la semaine prochaine. Selon les estimations de Goldman Sachs, les prévisions consensuelles tablent sur une croissance de 27 % des bénéfices du S&P 500 au dernier trimestre, dont plus de la moitié proviendrait d'entreprises bénéficiant des dépenses d'infrastructure liées à l'IA.

Les marchés d'Amérique latine ont également progressé, portés par un rebond des actions brésiliennes et du real, après que le sénateur de droite Flavio Bolsonaro a dépassé les prévisions des sondages au premier tour de l'élection présidentielle et s'est qualifié pour le second tour face au président sortant de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.

LA CHUTE DES OBLIGATIONS SE POURSUIT

La hausse inexorable des rendements des bons du Trésor s'est poursuivie alors même que les marchés ont revu à la baisse leurs anticipations d'une hausse des taux d'intérêt ce mois-ci par la Fed, les ramenant à seulement 23 % contre 71 % il y a une semaine, après que les principaux décideurs politiques ont souligné la nécessité de disposer de davantage de données avant de procéder à un nouveau resserrement monétaire.

Les rendements des bons du Trésor américains à 10 et 30 ans ont atteint de nouveaux sommets en 24 ans cette nuit, couronnant une hausse régulière depuis la mi-août, alimentée par les craintes liées à l'inflation et à la dette. Une enquête de l'ISM a montré que l'indice mesurant les prix payés par les entreprises de services pour leurs intrants avait bondi à son plus haut niveau depuis plus de quatre ans.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR est resté stable en Asie à 5,3154 % après avoir grimpé de 3 points de base pendant la nuit pour atteindre 5,3493 %, son plus haut niveau depuis 2002, tandis que les rendements à 30 ans US30YT=RR se sont maintenus à 5,6749 % après avoir brièvement atteint 5,7029 % pendant la nuit.

La vague de ventes sur les obligations françaises s'est quelque peu apaisée, la prime exigée par les investisseurs pour détenir des obligations françaises à 10 ans plutôt que des titres allemands, considérés comme plus sûrs, s'étant ramenée à 137 points de base lundi.

« Nous ne pensons pas qu'une crise similaire à celle survenue il y a 15 ans entre la Grèce et l'Union européenne soit en train de se produire », a déclaré Christian Nolting, directeur mondial des investissements chez Deutsche Bank Private Bank, ajoutant que la Banque centrale européenne dispose désormais de mécanismes de soutien pour faire face à des épisodes de ce type.

« Puisqu'ils sont disponibles, je pense que le marché n'ira pas trop loin. J'ai constaté que l'écart entre les OAT et les Bunds s'était considérablement creusé. Mais je ne pense pas que nous soyons confrontés à une véritable crise de l'euro. »

L'euro s'est remis de ses pertes à 1,1215 dollars après avoir chuté de 0,8 % pendant la nuit pour atteindre 1,116 dollars, son plus bas niveau depuis mai 2025. Il s'échangeait à 177,27 yens EURJPY= après avoir reculé pendant sept séances consécutives, soit près de son plus bas niveau depuis novembre.

Cela a permis au dollar américain de rester ferme, l'indice du dollar s'établissant à 102,2 après une hausse hebdomadaire de 0,9 %.

L'or au comptant XAU= a perdu 0,4 %, à 4 121,75 dollars l'once.