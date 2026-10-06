Le français BPCE acquiert une participation de 7% dans la banque espagnole Sabadell

Logo du groupe bancaire français BPCE à Paris

Le ‌groupe bancaire français BPCE a acquis une ​participation d'environ 7% dans la banque espagnole Sabadell par le biais d'achats sur le marché ​et d'instruments financiers, avec l'intention de devenir un actionnaire à ​long terme, ont annoncé ⁠mardi les deux établissements.

Les deux entreprises n'ont ‌pas divulgué la valeur de la transaction, mais aux cours actuels du ​marché, une ‌participation de 7% dans Sabadell est ⁠évaluée à environ 1,19 milliard d'euros.

BPCE a l'intention de demander à être représenté au conseil ⁠d'administration de ‌Sabadell et ne prévoit pas que ⁠sa participation dépasse 9,9%, selon un ‌communiqué conjoint.

Cette acquisition intervient alors que ⁠la quatrième banque espagnole en termes ⁠de capitalisation boursière ‌se concentre sur une stratégie autonome, après ​avoir cédé TSB ‌au Royaume-Uni et repoussé l'année dernière une OPA hostile lancée par ​son principal concurrent national, BBVA, qui a finalement échoué.

Avec le soutien de ⁠Sabadell, BPCE entamera des discussions avec les régulateurs espagnols et européens concernant la nomination d'un administrateur, sous réserve des autorisations nécessaires.

(Par Jesús Aguado; Version française Matthieu Huchet, édité par ​Benoit Van Overstraeten)