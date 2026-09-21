Les marchés boursiers américains entament la nouvelle semaine dans le vert, alors que le pétrole brut recule et que les rendements des bons du Trésor s'apaisent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices boursiers américains dans le vert; le Nasdaq en tête

* Les services de communication en tête des secteurs du S&P; l'énergie est le secteur le plus faible

* L'indice européen STOXX progresse d'environ 0,9%

* Le dollar s'apprécie; le bitcoin rebondit de plus de 5%; l'or recule d'environ 1%; le brut américain perd plus de 4%

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 4,97%

21 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l’adresse

LES ACTIONS AMÉRICAINES DÉMARRENT LA NOUVELLE SEMAINE DANS LE VERT ALORS QUE LE PÉTROLE BAISSE ET QUE LES TAUX DES BONDS DU TRÉSOR S’APPAISENT

Wall Street a démarré en fanfare lundi dans un climat d’achats, alors que les cours du pétrole brut passaient sous la barre des 100 dollars le baril et que les rendements des bons du Trésor reculaient sur l’ensemble de la courbe.

Les trois principaux indices boursiers américains sont dans le vert.

Les craintes qu'une IA incontrôlée ne constitue une menace existentielle pour l’humanité ont été reléguées au second plan, les fabricants de puces .SOX affichant une surperformance qui a donné l’avantage au Nasdaq .IXIC dès l’ouverture.

Parmi les valeurs en tête jusqu’à présent figurent également les services de communication .SPLRCL , soutenus par Meta

META.O , dont le cours progresse de 7,5% après que Wells Fargo a relevé son objectif de cours pour le titre. Les compagnies aériennes .SPCOMAIR ont également bien démarré la séance.

À l’autre bout de l’échelle, l’indice Dow Transports .DJT , sensible à la conjoncture économique, recule de 1%, tout comme les valeurs énergétiques .SPNY , en baisse de 2%, qui suivent la tendance baissière du pétrole brut.

Les cours du pétrole brut ont atteint leur plus bas niveau depuis 11 jours à l’approche de la prochaine réunion de l’ONU, qui pourrait déboucher sur des avancées diplomatiques dans le conflit avec l’Iran. Une reprise partielle des livraisons de pétrole saoudien a également apaisé les craintes liées à l’offre.

Alors que les pressions sur les prix de l’énergie liées à la guerre se transforment en une inflation systémique plus générale – ce qui a poussé les banques centrales mondiales, y compris la Fed, à relever leurs taux d’intérêt –, les marchés boursiers ont eu tendance à évoluer à contre-courant du pétrole brut depuis que les forces américaines et israéliennes ont attaqué l’Iran le 28 février, entraînant la fermeture du détroit d’Ormuz, d’une importance cruciale.

Les catalyseurs susceptibles d’influencer les marchés se sont faits rares lors de la première journée suivant la semaine de la Fed. Aucune donnée économique notable n’a été publiée.

Plus tard dans la semaine, les PMI préliminaires, les ventes de logements neufs, les commandes de biens durables et la confiance des consommateurs viendront compléter une semaine pauvre en données.

Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, s’est entretenu avec des journalistes à l’issue d’un événement à Londres et a déclaré que si l’inflation actuelle était tirée par la demande, cela nécessiterait une orientation de politique monétaire plus agressive , et a rejeté l’idée d’une baisse des taux d’intérêt comme moyen d’alléger le fardeau de la dette et du déficit américains .

Voici la situation à 10h07 (heure de la côte Est):

(Stephen Culp)

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